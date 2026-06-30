Programación Miércoles 1 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Chuck Hedges
Soon
Just for fun
Alex Rostotsky
Turkish coffe
Rosa Passos y Ron Carter
Insensatez
Por causa de vocé
00.30
La Trasnoche Clásica
Arthur Honegger
Sonata para violín y piano N°1 en do sostenido menor, H. 17
Dong-Suk Kang, violín;
Pascal Devoyon, piano
Guillaume Lekeu
Cuarteto inconcluso con piano en si menor
Thanos Adamopoulos, violín;
Christophe Desjardins, viola;
Gilbert Zanlonghi, chelo;
Daniel Blumenthal, piano
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Sigismond Thalberg
Concierto para piano en fa menor, op.5
Michael Ponti, piano
Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp
Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L.119
Udo Reinemann, barítono;
Theodor Paraskivesko, piano
Peter van Anrooy (compositor holandés, 1879-1954)
Quinteto con piano
Maarten Bon, piano
Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Ralph Vaughan Williams
Variaciones para orquesta de vientos
Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger
Antonín Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer
Johann Sebastian Bach
Invención para clave a dos voces en Do mayor, BWV 772
Invención para clave a dos voces en do menor, BWV 773
Invención para clave a dos voces en Fa mayor, BWV 779
Invención para clave a dos voces en fa menor, BWV 780
Invención para clave a dos voces en La mayor, BWV 783
Glenn Gould, piano
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca Nº1, op.19, "Midsommarvaka" (Vigilia estival)
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Manuel de Falla
Homenaje "Pour le Tombeau de Claude Debussy" para guitarra
Matías Liva, guitarra
Eugen D'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Cristoph Henkel, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº1 en re menor, op-28
Howard Shelley, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
07.00
Y la mañana va
Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)
“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3
Salvatore Accardo, violin
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Karl Goldmark
Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”
Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer
08.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3
Cuarteto Tátrai
Charles Koechlin (compositor francés, 1867- 1950)
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta
Daniel Cholette, piano
Marc-Antoine Charpentier
Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt)
Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87
Linus Roth, violin
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931
Howard Shelley, piano
10.00
Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº7
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
Arnold Schoenberg
Concierto para piano y orquesta, op.42
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
11.00
Los Caminos del Barroco
Silvius Leopold Weiss
Sonata para laúd en la menor, SC 43
Hopkinson Smith, laúd
Silvius Leopold Weiss
Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Richard Stone, laúd
Orquesta Barroca de Filadelfia “Tempesta di Mare”
Silvius Leopold Weiss y Johann Sebastian Bach
Fantasía, Entrée y Allegro de la Sonata para violín y laúd en La mayor, BWV 1025
Giuliano Carmignola, violín
Lutz Kirchhof, laúd
12.00
Al Mediodía
Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Euryanthe
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Antoni Witt
Franz Schubert
Margarita en la rueca y Serenata
Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
AndreasMartin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa
Aaron Copland
“Danza de Jalisco”, de Tres bocetos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Aaron Copland
Fanfarria para el hombre común
Orquesta de Minnesota / Eiji Oue
Aaron Copland
“Hoe Down”, del ballet Rodeo
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Johann Nepomuk Hummel
Trío en Fa mayor, op.22
Trío Parnassus
Isaac Albéniz
“Triana”, de la Suite Iberia (orquestación de Fernández Arbós)
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Edvard Grieg
Cantata Holberg
Per Vollestad, barítono
Cuarteto Vocal Gli Scapoli
Ernest Chausson
Poema, op.25, para violín y orquesta
Lisa Batiashvili, violín
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
Stephen Foster
Nelly Bly (1850)
Linda Russell, canto
Ensamble instrumental
Stephen Foster
Gentle Annie (Dulce Annie) (1856)
Samuel Ramey, bajo
Warren Jones, piano
Stephen Foster
Beautiful Dreamer (Bello soñador) (1864)
Thomas Hampson, barítono
Ensamble Instrumental
Stephen Foster
Hard Times Come Again No More (1854) (Tiempos difíciles, no vuelvan más)
Linda Russell, canto
Ensamble instrumental
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano
Giacomo Puccini
"Che gelida manina"; "Si, mi chiamano Mimi"; "O Soave Fanciulla", “Quando m’en vo” y “Dunque è proprio finita” de la banda de sonido de la película La Bohème
Anna Netrebko, soprano
Rolando Villazón, tenor
Nicole Cabell, soprano
Boaz Daniel, barítono
Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Bertrand de Billy
Tomaso Albinoni
Adagio para cuerdas y órgano en sol menor (arreglo de Remo Giazotto)
Orquesta de Cámara del Sarre / Karl Ristenpart
19.00
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2 para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar flautas; Anneke Boeke, flauta dulce; Cseperke Falvay, chelo; Miklós Spányi, clave
Isaac Albéniz
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78, "Concierto fantástico"
Martin Roscoe, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Frederic Curzon
La Peineta, serenata española para orquesta
Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper
Maria Theresa von Paradis
Siciliana para violín y piano
Maurice Hasson, violín
Ian Brown, piano
20.00
Momentos Musicales
Vincenzo Bellini
Obertura de la ópera “Capuletos y Montescos”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Robert Schumann
Concierto para violín y orquesta en re menor
Thomas Zehetmair, violín
Orquesta Philharmonia / Christoph Eschenbach
Ludwig van Beethoven
Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Juilliard
21.00
Claude Debussy
El mar, L.109
Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch
Ferdinad Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
22.00
Industria Nacional
Alberto Williams
“Boleando avestruces”, “Junto al fogón”, “Mate amargo y otras amarguras”, “Escarceos de mi pago” y “La vuelta al pago”, de Milongas, op.64, para piano (1912)
Valentín Suriff, piano
Ottorino Respighi
Vitrales de iglesia. Cuatro impresiones para orquesta
Orquesta Sinfónica de Salta / Yenny Delgado
Julio Viera
Passacaglia sobre un tema de Bach (1987)
Quinteto del CEAMC (Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporámea )
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Gran fuga en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Alban Berg
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Pascal Rogé, piano
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Mischa Maisky, chelo
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein