Programación Miércoles 1 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Chuck Hedges

Soon

Just for fun

Alex Rostotsky

Turkish coffe

Rosa Passos y Ron Carter

Insensatez

Por causa de vocé

00.30

La Trasnoche Clásica

Arthur Honegger

Sonata para violín y piano N°1 en do sostenido menor, H. 17

Dong-Suk Kang, violín;

Pascal Devoyon, piano

Guillaume Lekeu

Cuarteto inconcluso con piano en si menor

Thanos Adamopoulos, violín;

Christophe Desjardins, viola;

Gilbert Zanlonghi, chelo;

Daniel Blumenthal, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Sigismond Thalberg

Concierto para piano en fa menor, op.5

Michael Ponti, piano

Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Peter van Anrooy (compositor holandés, 1879-1954)

Quinteto con piano

Maarten Bon, piano

Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Johann Sebastian Bach

Invención para clave a dos voces en Do mayor, BWV 772

Invención para clave a dos voces en do menor, BWV 773

Invención para clave a dos voces en Fa mayor, BWV 779

Invención para clave a dos voces en fa menor, BWV 780

Invención para clave a dos voces en La mayor, BWV 783

Glenn Gould, piano

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19, "Midsommarvaka" (Vigilia estival)

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Manuel de Falla

Homenaje "Pour le Tombeau de Claude Debussy" para guitarra

Matías Liva, guitarra

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op-28

Howard Shelley, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

07.00

Y la mañana va

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)

“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3

Salvatore Accardo, violin

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Karl Goldmark

Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer

08.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Tátrai

Charles Koechlin (compositor francés, 1867- 1950)

Sonata para piano y flauta, op.52

Philippe Racine, flauta

Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier

Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie

09.00



Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt)

Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87

Linus Roth, violin

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931

Howard Shelley, piano

10.00

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº7

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

11.00

Los Caminos del Barroco

Silvius Leopold Weiss

Sonata para laúd en la menor, SC 43

Hopkinson Smith, laúd

Silvius Leopold Weiss

Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Richard Stone, laúd

Orquesta Barroca de Filadelfia “Tempesta di Mare”

Silvius Leopold Weiss y Johann Sebastian Bach

Fantasía, Entrée y Allegro de la Sonata para violín y laúd en La mayor, BWV 1025

Giuliano Carmignola, violín

Lutz Kirchhof, laúd

12.00

Al Mediodía

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Euryanthe

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Antoni Witt

Franz Schubert

Margarita en la rueca y Serenata

Pietro Mascagani

Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana

AndreasMartin Hofmeir, tuba

Andreas Mildner, arpa

Aaron Copland

“Danza de Jalisco”, de Tres bocetos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Aaron Copland

Fanfarria para el hombre común

Orquesta de Minnesota / Eiji Oue

Aaron Copland

“Hoe Down”, del ballet Rodeo

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Fa mayor, op.22

Trío Parnassus

Isaac Albéniz

“Triana”, de la Suite Iberia (orquestación de Fernández Arbós)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Edvard Grieg

Cantata Holberg

Per Vollestad, barítono

Cuarteto Vocal Gli Scapoli

Ernest Chausson

Poema, op.25, para violín y orquesta

Lisa Batiashvili, violín

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Stephen Foster

Nelly Bly (1850)

Linda Russell, canto

Ensamble instrumental

Stephen Foster

Gentle Annie (Dulce Annie) (1856)

Samuel Ramey, bajo

Warren Jones, piano

Stephen Foster

Beautiful Dreamer (Bello soñador) (1864)

Thomas Hampson, barítono

Ensamble Instrumental

Stephen Foster

Hard Times Come Again No More (1854) (Tiempos difíciles, no vuelvan más)

Linda Russell, canto

Ensamble instrumental

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

Giacomo Puccini

"Che gelida manina"; "Si, mi chiamano Mimi"; "O Soave Fanciulla", “Quando m’en vo” y “Dunque è proprio finita” de la banda de sonido de la película La Bohème

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Nicole Cabell, soprano

Boaz Daniel, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Bertrand de Billy

Tomaso Albinoni

Adagio para cuerdas y órgano en sol menor (arreglo de Remo Giazotto)

Orquesta de Cámara del Sarre / Karl Ristenpart

19.00

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2 para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor

Pál Németh y Kornelia Gaspar flautas; Anneke Boeke, flauta dulce; Cseperke Falvay, chelo; Miklós Spányi, clave

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78, "Concierto fantástico"

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Frederic Curzon

La Peineta, serenata española para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Maria Theresa von Paradis

Siciliana para violín y piano

Maurice Hasson, violín

Ian Brown, piano

20.00

Momentos Musicales

Vincenzo Bellini

Obertura de la ópera “Capuletos y Montescos”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Robert Schumann

Concierto para violín y orquesta en re menor

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Philharmonia / Christoph Eschenbach

Ludwig van Beethoven

Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Juilliard

21.00

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

22.00

Industria Nacional

Alberto Williams

“Boleando avestruces”, “Junto al fogón”, “Mate amargo y otras amarguras”, “Escarceos de mi pago” y “La vuelta al pago”, de Milongas, op.64, para piano (1912)

Valentín Suriff, piano

Ottorino Respighi

Vitrales de iglesia. Cuatro impresiones para orquesta

Orquesta Sinfónica de Salta / Yenny Delgado

Julio Viera

Passacaglia sobre un tema de Bach (1987)

Quinteto del CEAMC (Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporámea )

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Gran fuga en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Alban Berg

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Pascal Rogé, piano

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein