Programación Miércoles 1 de Febrero

00.00

La trasnoche de La 96.7

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Johann Sebastian Bach

Seis pequeños preludios para teclado para principiantes, BWV 933-938

Maria Tipo, piano

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "La leyenda del Rin"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

07.00

Y la mañana va

Uuno Klami (compositor finlandés, 1900-1961)

Obertura para “Los zapateros del monte”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Nº1 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Ludwig van Beethoven

Siete bagatelas para piano, op.33

Glenn Gould, piano

Lars Eric Larsson

Concertino para trompeta y orquesta de cuerdas, op.45, Nº6

Urban Agnas, trompeta

Ensamble Musica Vital / Goran Nilson

08.00



Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Franz Lehar

Selección de temas de la comedia musical “Giuditta”

I Salonisti

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº9 en re menor, inconclusa. Ùnico movimento, orquestado por Gavril Yudin

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Gavril Yudin

Malcolm Arnold

Sonata para violín y piano Nº1, op.15

Marcia Crayford, violín

Ian Brown, piano

09.00



Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Arthur Lourié (compositor ruso, 1892-1966)

Tres piezas para piano: Giga, Nocturno y Canciòn de cuna

Christian Erny, piano

10.00

Johann Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Johann Adolph Hasse (compositor alemán, 1699 – 1783)

Salve Regina en La mayor

Barbara Bonney, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Köln

Antonin Dvorak

La paloma salvaje, poema sinfónico, op.110

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

11.00

Música de Verano

George Frideric Handel

Suite en Fa mayor de Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Eva Knardahl, piano

Jacques Ibert

Capricho para diez instrumentos

Erwartung Ensemble

12.00

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Giuseppe Verdi

“Come in quest’ora bruna”, de la ópera Simon Boccanegra

“Anch'io dischiuso un giorno... Salgo già del trono aurato”, de la ópera Nabucco

Sonya Yoncheva, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Massimo Zanetti

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de West Side Story

Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali

13.00

Actualidad Musical

Ella Milch-Sheriff (compositora israelí nacida en 1954)

El eterno extranjero

Orquesta Sinfónica de Boston / Omer Meir Wellber

Isaac Albeniz

De la Suite Iberia: Almería – El Albaicin – El Polo – Rondeña y Triana

Nelson Goerner, piano

14.00

Anton Bruckner

Sinfonía N°4 en Mi bemol mayor “Romántica”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Herbert Blomstedt

Herkulessaal del Münchner Residenz 13 de enero 2023

15.00

Gaetano Donizetti

Escenas de las óperas Il Giovadi Grasso y Maria de Rudenz

Javier Camarena, tenor

Ensamble “Gli Originali” / Riccardo Frizza

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Sol N°8, op.6

Orquestra Nazional Barocca del Conservatorio Italiano / Paolo Perrone

Tomás Bordalejo

“Baguala” del ciclo Fetiches

Alphonse Cemin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.85

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

Bedrich Smetana

“Vysehrad” del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

19.00

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

August Enna

Selección de la ópera La pequeña cerillera

Henriette Bonde-Hansen, soprano

Gitta-Maria Sjöberg, soprano

Coro de niñas de la Radio de Dinamarca

Coro de Sokkelund

Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Roman Zeilinger

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz y Bertalan Hock, oboes

András Medveczky y Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile y András Nagy, fagotes

Anónimo

Dos danzas del Renacimiento húngaro

Camerata Hungarica / László Czidra

20.00

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ferruccio Busoni

Pequeña suite para chelo y piano

Carlo Teodoro, chelo

Aldo Orvieto, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor

Simon Standage, viola

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Juan José Castro

-Preludio para piano Nº1, "Preludio"

-Preludio para piano Nº2, "Duendecillos"

-Preludio para piano Nº4, "Para la chingola"

Dora de Marinis, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6, Hob.III:36

Cuarteto Tátrai

Ferdinand David

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.12

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Caldara

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Klaus-Dieter Brandt, chelo

Alte Musik Köln

Eduardo Alonso-Crespo

Danzas épicas

Carnegie Mellon Wind Ensemble / Eduardo Alonso-Crespo

Frédéric Chopin

-Estudio para piano en mi bemol menor, op.10, Nº6

-Estudio para piano en Do mayor, op.10, Nº7

-Estudio para piano en Fa mayor, op.10, Nº8

-Estudio para piano en fa menor, op.10, Nº9

Maurizio Pollini, piano

22.00

Arthur Sullivan

Escenas I-VI del ballet Victoria y la alegre Inglaterra (1897)

Orquesta de la Radio y Televisión de Irlanda (Dublín) / Andrew Penny

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Prólogo de la ópera en tres actos La leyenda del urutaú, con libreto de José Oliva Nogueira (1930)

Víctor de Narké, bajo-barítono

Luisa Sofía, soprano

Eduardo Sarramida, tenor

Coro Lagun Onak / Jorge Fernández Zeballos

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabación de la transmisión radial del 9 de junio de 1983

Jorge Horst (1963)

Esferas

Mariano Rey, clarinete bajo

Andrea Merenzon, fagot

Marcela Magin, viola

Roberto Segret, chelo

Pastor Mora, contrabajo

Andrés Gerszenson, dirección