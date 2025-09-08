Programación Martes 9 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Red Garland
Soul burnin’
Back slidin’
Denis Colin
Jungoso
Beverly Kelly
You and the night and the music
But not for me
Lover come back to me
00.30
La Trasnoche Clásica
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Augustin Dumay, violín;
Maria João Pires, piano
Vincenzo Bellini
L'Abbandono
Vaga luna, che inargenti
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en mi menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11
Evgeny Kissin, piano
Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov
Franz Schubert
Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802
Susan Milan, flauta;
Ian brown, piano
Heinrich Schütz
O Jesu, nomen dulce, SWV 308
Andreas Scholl, contratenor;
Karl-Ernst Schröder, laúd
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Nelson Freire, piano
Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Riccardo Chailly
Wolfgang Amadeus Mozart
Seis danzas alemanas para orquesta, K.571
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Trond Saeverud, violín;
Einar Röttingen, piano
John Jenkins
Fantasía-suite en Do mayor
Fantasía-suite en la menor
The Parley of instruments / Peter Holman
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4
Leif Ove Andsnes, piano
Moritz Moszkowski
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30
Tasmin Little, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Ian Hobson, piano
06.00
Y la mañana va
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Muzio Clementi
Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6
Donatella Failoni, piano
George Frideric Handel
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
György Pauk, violín
Mária Frank, chelo
János Sebestyén, clave
Albert Roussel
Concierto para pequeña orquesta, op.34
Ensamble Orquestal de París / David Stern
07.00
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
John Ireland
Sonata fantasía para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinet
Gwenneth Pryor, piano
Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
08.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº22 en Si bemol mayor, K.589
Cuarteto Alban Berg
Bohuslav Martinu
Seis estudios para piano
Giorgio Koukl, piano
Ernst Eichner (compositor y fagotista alemán, 1740-1777)
Sinfonía en Re mayor, op.1 Nro.1
Orquesta Theresia / Vanni Moretto
09.00
Benjamin Britten
Doble concierto para violín, viola y orquesta en si menor
Baiba Skride, violín
Ivan Vukcevic, viola
Orquesta Sinfónica de la radio y Televisión de Viena / Marin Alsop
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Jed Wentz, flauta
Christiane Wuyts, clave
Phoebe Carrai, chelo
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142
Maria João Pires, piano
10.00
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano
Jean Sibelius
“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Paavo Berglund
11.00
Los Caminos del Barroco
Tomás Calvo
“Llegaos al convido” y “Así andando”, villancicos del Códice 7 de Santa Eulalia
Ars Longa de La Habana / Teresa Paz
Manuel Joseph de Quirós
Clarines suaves y Jesús, Jesús, Jesús, y lo que subes, villancicos
Ensamble El Mundo
Richard Savino, arreglos y dirección
Anónimo (Chiquitos, Bolivia)
Pastoreta Ychepe flauta
Capilla de Indias (Chile) / Tiziana Palmiero
Rafael Antonio Castellanos
Pastoras alegres y Gitanillas vienen, villancicos
Ensamble El Mundo
Richard Savino, arreglos y dirección
Rafael Antonio Castellanos
Vaya de jácara, amigos, villancico de jácara
Ensamble El Mundo
Richard Savino, arreglos y dirección
Rafael Antonio Castellanos
Negros de Guaranganá, vilancico
Ensamble El Mundo
Richard Savino, arreglos y dirección
12.00
El Clásico del Mediodía
Richard Strauss
Selección de arias de El caballero de la rosa.
Leonie Rysanek y Elisabeth Grümmer, sopranos
Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Schüchter
Richard Strauss
El caballero de la rosa. "Marie Theres! Hab mir's gelobt"
Tiana Lemnitz, Erna Berger y Viorica Ursuleac, sopranos
Orquesta de la Ópera del Estado de Berlín / Clemens Krauss
Richard Strauss
El caballero de la rosa, op.59. Vals
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Richard Strauss
Dúo final de "El caballero de la rosa" (transcripción para piano de Percy Grainger)
Martin Jones, piano
Richard Strauss
Serenata para cuarteto con piano en Sol mayor, AV 168
Wolfgang Sawallisch, piano
Cuarteto Sinnhoffer
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía en Do mayor, “La toma de la Bastilla”
Concerto Köln
Wolfgang Amadeus Mozart
Nueve variaciones para piano sobre un minuet de Jean Pierre Duport, K.573
Ingrid Haebler, piano
Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818)
Cuarteto Nº3 en sol menor
Cuarteto Erato
Dionisio Aguado
”Dos contradanzas”, de Diez piezas no difíciles para guitarra, op.14, N°2 y 8
David Jacques, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Hoffmeister (1754–1812)
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
Joaquín Turina
Sonata española para violín y piano
Felix Ayo, violín
Bruno Canino, piano
Girolamo Kapsberger
“Felici gl’animi” y “Aurilla mia, quando m'accese”
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Private Musicke / Pierre Pitzl
19.00
Edvard Grieg
En Otoño, op.11
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest
Ottó Kertész, chelo
Niccolò Jommelli (compositor italiano, 1714-1774)
Obertura periódica
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado
20.00
La Gran Aldea (Alemania)
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Re mayor, Callen 30
Northern Chamber Orchestra / Nicholas Ward
Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzki, oboe
Barry Tuckwell, corno
Ricardo Requejo, piano
Robert Schumann
Selección de los Liederkreis, op.39
Olaf Bär, barítono
Geoffrey Parsons, piano
21.00
Música Nocturna
Jacopo Peri
Euridice
Gloria Banditelli, mezzosoprano
Gian Paolo Fagotto, tenor
Mario Cecchetti, tenor
Giuseppe Zambon, tenor
Sergio Foresti, bajo
Rossana Bertini, soprano
Ensamble Arpeggio / Roberto De Caro
Johannes Brahms
Intermezzo para piano en mi bemol menor, op.118, Nº2
Glenn Gould, piano
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave
23.00
Industria Nacional
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Ricardo Odnoposoff, violín
Orquesta de la Ópera de Frankfurt / Carl Bamberger
Registro comercial realizado en 1954
Teodoro Cromberg
Tríptico Nº3 para clarinete, chelo y piano
Oscar Baquedano, clarinete
Mauricio Weber, chelo
Fernando Aure, piano
Eric Oña, director
Jorge Messina
Imaginario
Düo de Guitarras Canal-Messina