Programación Martes 9 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Maceo Parker

Sister Sadie

Jack’s back

Chet Baker

This autumn

Denise King

Don’t overact

Can you do it?

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Paulina Stark, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Danzas noruegas para orquesta, op.35

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Cesar Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2. R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

07.00

Y la mañana va

Gustav Holst

Suite de Moorside

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales, para piano

Bertrand Chamayou, piano

George Gershwin

Canción de cuna, para cuarteto de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Moscú

Carl Maria Von Weber

Obertura y marcha, de la música incidental para Turandot, de Friedrich Schiller

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

Johann Strauss

Historias de los bosques de Viena, vals op.325

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

Frederic Chopin

Dos baladas para piano: Nº1 en sol menor op.23 y Nº2 en Fa mayor op.38

Vladimir Ashkenazy, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

Benjamin Godard

Vals, de la suite op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano



Charles Ives

Cuarteto para cuerdas Nº1, "del Ejército de Salvación"

Cuarteto de Cuerdas Blair

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº5 en fa menor, BWV 1056

Ivor Bolton, clave y dirección

St.James Baroque Players

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº4 en la menor, op.25

Cuarteto Gotland

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Alfred Heller, piano

William Herschel (alemán, 1738-1822)

Sinfonía Nº14 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Romance para violín y orquesta N°2 en Fa mayor, op.50

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta Estatal de Hungría / Gregor Giorivanyi Rath

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón