Programación Martes 9 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Johnny Coles

Room 3

If I should lose you

Lisa Hilton

Karma chaos

Secret beach

Johnny Mathis

Live it up

Why not

Ace in the hole

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Martha Argerich, piano

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Raffaele Calace (compositor italiano, 1863-1934)

Suite para dos mandolinas Nº3, op.98

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos en do menor, op.34

Evgeny Kissin, piano

Vladimir Spivakov y Boris Garlitsky, violines

Yuri Gandelsman, viola

Mijail Milman, viola

Michel Lethiec, chelo

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Henry Purcell

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

07.00

Y la mañana va

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Fernando Sor

Variaciones para guitarra sobre un tema de Mozart

Andrés Segovia, guitarra

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera “Eumene”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Edvard Grieg

Tres piezas líricas, op.54

Jan Henrik Kayser, piano

Josef Suk

Fantasía para violín y orquesta en re menor

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.33

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Nicoló Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Anton Bruckner

“Christus factus est pro nobis”, motete para coro a cappella

La Chapelle Royale y Collegium Vocale / Philippe Herreweghe

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Alain Trudel, trombón y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Percy Grainger

Seis arreglos para piano sobre canciones folklóricas irlandesas

Martin Jones, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón