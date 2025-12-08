PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/12/2025

Programación Martes 9 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Trilok Gurtu y Simon Phillips
Beaucoup
Broken rhythms

Paul Bley
If I should lose you

The Hipstones
Dreamers
It’s my soleil

00.30
La Trasnoche Clásica

Nicolai Rimsky-Korsakov
Trío en do menor
Trío de Moscú

Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41
Michala Petri, flauta;
Lars Hannibal, laúd

Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Marin Marais
Las folías de España
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave

Vincent D'Indy
Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9
Michael Schäfer, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50
Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Alexander Zemlinsky
Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Johann Sebastian Bach
Toccata para clave en re menor, BWV 913
Glenn Gould, piano

Pablo Sarasate
Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

06.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338
London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano

Louis Nicolas Clérambault
”El sol, vencedor de las nubes”, cantata
Mireille Delunsch, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

07.00

Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Obertura de la ópera “Gudrun”
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110
John O'Conor, piano

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor
Ensamble Romanesca

Alexander Borodin
“En las estepas de Asia central”, poema sinfónico
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00

Tor Aulin (violinista y compositor sueco, 1866-1914)
Concierto para violín y orquesta Nº3 en do menor, op.14
Ulf Wallin, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andrew Manze

Jean Sibelius
“El abeto solitario”, “El abedul” y “El pino”, del ciclo “Los Árboles”, op.75
Håvard Gimse, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum

09.00

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)
Sinfonía en re menor
Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz

Claude Debussy
Trío en Sol mayor
Trío Fontenay

10.00

Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31
Lajos Lencses, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)
Tres piezas de concierto para piano
Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold
“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00
Los Caminos del Barroco

François Couperin
Le réveil-matin” (“El despertador”), del Primer libro de piezas para clave
Olivier Beaumont, piano

Heinrich Franz von Biber
Sonata representativaen La mayor, para violín ycontinuo
Ensamble Romanesca

Alessandro Poglietti
Toccata sobre el sitio de Filisburgo, para órgano
Edoardo Belloti, órgano

John Jenkins
Suite en Do mayor para ensamble de lira-violas, “Las seis campanadas”
The Parley of Instruments / Peter Holmann

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”
Trío Locatelli

Pancrace Royer
El vértigo
Christophe Rousset, clave

12.00
El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach
Contrapunctus I a IX de El arte de la Fuga, BWV 1080
Glenn Gould, piano

Johann Sebastian Bach
Contrapunctus X a XII, canon por aumentación y Fuga, de El arte de la Fuga, BWV 1080
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven
Primer movimiento de la Sonata N°30 para pan en Mi mayor, op.109
Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72a
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, op.98, ciclo de canciones sobre textos de Alois Jeitteles
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, piano

Ludwig van Beethoven
“Escena en el arroyo”, segundo movimiento de la Sinfonía N°6 en Fa mayor, op.68,”Pastoral”
Orquesta de Cámara de Escocia / Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven
Selección de las Bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Emil Hartmann
Serenata en Si bemol mayor, op.43
Orquesta de Cámara de Randers / David Riddell

Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en Re mayor, op.137, Nº1
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano

Antonio Carlos Jobim
A Felicidade
Quarteto de Brasília

Leopold Mozart
Concierto para trombón y orquesta en Re mayor
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

19.00

Enrique Granados
Escenas románticas
Daniel Ligorio, piano

Christoph Graupner
Obertura en sol menor
L'arpa festante / Rien Voskuilen

Umberto Giordano
"Amor ti vieta" de la ópera Fedora
Fernando de la Mora, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Charles Mackerras

20.00
La Gran Aldea (Inglaterra)

Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de la colección “Seis conciertos a siete partes”
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Frederick Delius
Canciones de despedida
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

York Bowen
Sonata para piano Nº5 en fa menor, op.72 (1924)
Stephen Hough

21.00
Industria Nacional

Floro Ugarte
Caballito criollo, canción
Bernarda Fink, mezzosoprano
Carmen Piazzini, piano

Floro Ugarte
Naides. Al estilo popular y Revelación, canciones Víctor Torres, barítono
Patricia Averbuj y Carlos Kofman, piano

Juan José Castro
Concierto para violín y dieciocho instrumentos (1953)
Eduardo Ludueña, violín
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Más

Fermina Casanova
Juegos a tres para clarinete, fagot y piano
Armonía Opus Trío

Marcelo Ajubita
“Expreso Bangkok”, de Música para un paisaje ferroviario, para cuarteto de guitarras eléctricas y viola (1992)
Marcelo Ajubita, guitarras eléctricas y viola

23.00
Complemento musical