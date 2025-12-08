Programación Martes 9 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Trilok Gurtu y Simon Phillips
Beaucoup
Broken rhythms
Paul Bley
If I should lose you
The Hipstones
Dreamers
It’s my soleil
00.30
La Trasnoche Clásica
Nicolai Rimsky-Korsakov
Trío en do menor
Trío de Moscú
Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41
Michala Petri, flauta;
Lars Hannibal, laúd
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Marin Marais
Las folías de España
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Vincent D'Indy
Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9
Michael Schäfer, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50
Cappella Coloniensis / Ulf Björlin
Alexander Zemlinsky
Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Johann Sebastian Bach
Toccata para clave en re menor, BWV 913
Glenn Gould, piano
Pablo Sarasate
Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338
London Mozart Players / Matthias Bamert
Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano
Louis Nicolas Clérambault
”El sol, vencedor de las nubes”, cantata
Mireille Delunsch, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
07.00
Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Obertura de la ópera “Gudrun”
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110
John O'Conor, piano
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor
Ensamble Romanesca
Alexander Borodin
“En las estepas de Asia central”, poema sinfónico
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev
08.00
Tor Aulin (violinista y compositor sueco, 1866-1914)
Concierto para violín y orquesta Nº3 en do menor, op.14
Ulf Wallin, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andrew Manze
Jean Sibelius
“El abeto solitario”, “El abedul” y “El pino”, del ciclo “Los Árboles”, op.75
Håvard Gimse, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
09.00
Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)
Sinfonía en re menor
Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz
Claude Debussy
Trío en Sol mayor
Trío Fontenay
10.00
Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31
Lajos Lencses, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer
Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)
Tres piezas de concierto para piano
Hans Pälson, piano
Malcolm Arnold
“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
11.00
Los Caminos del Barroco
François Couperin
“Le réveil-matin” (“El despertador”), del Primer libro de piezas para clave
Olivier Beaumont, piano
Heinrich Franz von Biber
Sonata representativaen La mayor, para violín ycontinuo
Ensamble Romanesca
Alessandro Poglietti
Toccata sobre el sitio de Filisburgo, para órgano
Edoardo Belloti, órgano
John Jenkins
Suite en Do mayor para ensamble de lira-violas, “Las seis campanadas”
The Parley of Instruments / Peter Holmann
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”
Trío Locatelli
Pancrace Royer
El vértigo
Christophe Rousset, clave
12.00
El Clásico del Mediodía
Johann Sebastian Bach
Contrapunctus I a IX de El arte de la Fuga, BWV 1080
Glenn Gould, piano
Johann Sebastian Bach
Contrapunctus X a XII, canon por aumentación y Fuga, de El arte de la Fuga, BWV 1080
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Ludwig van Beethoven
Primer movimiento de la Sonata N°30 para pan en Mi mayor, op.109
Maurizio Pollini, piano
Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72a
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, op.98, ciclo de canciones sobre textos de Alois Jeitteles
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, piano
Ludwig van Beethoven
“Escena en el arroyo”, segundo movimiento de la Sinfonía N°6 en Fa mayor, op.68,”Pastoral”
Orquesta de Cámara de Escocia / Charles Mackerras
Ludwig van Beethoven
Selección de las Bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Emil Hartmann
Serenata en Si bemol mayor, op.43
Orquesta de Cámara de Randers / David Riddell
Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en Re mayor, op.137, Nº1
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Antonio Carlos Jobim
A Felicidade
Quarteto de Brasília
Leopold Mozart
Concierto para trombón y orquesta en Re mayor
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
19.00
Enrique Granados
Escenas románticas
Daniel Ligorio, piano
Christoph Graupner
Obertura en sol menor
L'arpa festante / Rien Voskuilen
Umberto Giordano
"Amor ti vieta" de la ópera Fedora
Fernando de la Mora, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Charles Mackerras
20.00
La Gran Aldea (Inglaterra)
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de la colección “Seis conciertos a siete partes”
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Frederick Delius
Canciones de despedida
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox
York Bowen
Sonata para piano Nº5 en fa menor, op.72 (1924)
Stephen Hough
21.00
Industria Nacional
Floro Ugarte
Caballito criollo, canción
Bernarda Fink, mezzosoprano
Carmen Piazzini, piano
Floro Ugarte
Naides. Al estilo popular y Revelación, canciones Víctor Torres, barítono
Patricia Averbuj y Carlos Kofman, piano
Juan José Castro
Concierto para violín y dieciocho instrumentos (1953)
Eduardo Ludueña, violín
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Más
Fermina Casanova
Juegos a tres para clarinete, fagot y piano
Armonía Opus Trío
Marcelo Ajubita
“Expreso Bangkok”, de Música para un paisaje ferroviario, para cuarteto de guitarras eléctricas y viola (1992)
Marcelo Ajubita, guitarras eléctricas y viola
23.00
