Programación Martes 9 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Trilok Gurtu y Simon Phillips

Beaucoup

Broken rhythms

Paul Bley

If I should lose you

The Hipstones

Dreamers

It’s my soleil

00.30

La Trasnoche Clásica

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Marin Marais

Las folías de España

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Vincent D'Indy

Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Alexander Zemlinsky

Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en re menor, BWV 913

Glenn Gould, piano

Pablo Sarasate

Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano



Louis Nicolas Clérambault

”El sol, vencedor de las nubes”, cantata

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

07.00

Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Obertura de la ópera “Gudrun”

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

John O'Conor, piano

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor

Ensamble Romanesca

Alexander Borodin

“En las estepas de Asia central”, poema sinfónico

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00



Tor Aulin (violinista y compositor sueco, 1866-1914)

Concierto para violín y orquesta Nº3 en do menor, op.14

Ulf Wallin, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andrew Manze

Jean Sibelius

“El abeto solitario”, “El abedul” y “El pino”, del ciclo “Los Árboles”, op.75

Håvard Gimse, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

09.00



Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Sinfonía en re menor

Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Fontenay

10.00

Vincent D’Indy

Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31

Lajos Lencses, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)

Tres piezas de concierto para piano

Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold

“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00

Los Caminos del Barroco

François Couperin

“Le réveil-matin” (“El despertador”), del Primer libro de piezas para clave

Olivier Beaumont, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata representativaen La mayor, para violín ycontinuo

Ensamble Romanesca

Alessandro Poglietti

Toccata sobre el sitio de Filisburgo, para órgano

Edoardo Belloti, órgano

John Jenkins

Suite en Do mayor para ensamble de lira-violas, “Las seis campanadas”

The Parley of Instruments / Peter Holmann

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Pancrace Royer

El vértigo

Christophe Rousset, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus I a IX de El arte de la Fuga, BWV 1080

Glenn Gould, piano

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus X a XII, canon por aumentación y Fuga, de El arte de la Fuga, BWV 1080

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento de la Sonata N°30 para pan en Mi mayor, op.109

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nº3, op.72a

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, op.98, ciclo de canciones sobre textos de Alois Jeitteles

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, piano

Ludwig van Beethoven

“Escena en el arroyo”, segundo movimiento de la Sinfonía N°6 en Fa mayor, op.68,”Pastoral”

Orquesta de Cámara de Escocia / Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven

Selección de las Bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Riddell

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en Re mayor, op.137, Nº1

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Antonio Carlos Jobim

A Felicidade

Quarteto de Brasília

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

19.00

Enrique Granados

Escenas románticas

Daniel Ligorio, piano

Christoph Graupner

Obertura en sol menor

L'arpa festante / Rien Voskuilen

Umberto Giordano

"Amor ti vieta" de la ópera Fedora

Fernando de la Mora, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Charles Mackerras

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de la colección “Seis conciertos a siete partes”

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Frederick Delius

Canciones de despedida

Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

York Bowen

Sonata para piano Nº5 en fa menor, op.72 (1924)

Stephen Hough

21.00

Industria Nacional

Floro Ugarte

Caballito criollo, canción

Bernarda Fink, mezzosoprano

Carmen Piazzini, piano

Floro Ugarte

Naides. Al estilo popular y Revelación, canciones Víctor Torres, barítono

Patricia Averbuj y Carlos Kofman, piano

Juan José Castro

Concierto para violín y dieciocho instrumentos (1953)

Eduardo Ludueña, violín

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Más

Fermina Casanova

Juegos a tres para clarinete, fagot y piano

Armonía Opus Trío

Marcelo Ajubita

“Expreso Bangkok”, de Música para un paisaje ferroviario, para cuarteto de guitarras eléctricas y viola (1992)

Marcelo Ajubita, guitarras eléctricas y viola

23.00

Complemento musical