Programación Martes 9 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

George Benson

Clockwise

Myna Bird Blues

Hilton Felton

Satin doll

My funny valentine

Basin Street Blues

Leana Sealey

Love for sale

No more blues

So what

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Souvenir de Florencia, sexteto para cuerdas en re menor, op.70 (versión en orquesta de cuerdas)

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Frederick Delius

Preludio de la ópera Irmelin

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Myer Fredman

Jean Sibelius

Malinconia, op.20

Torleif Thedéen, chelo

Folke Gräsbeck, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq.109

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.76, Nº5, “Largo”

Cuarteto Haydn de Londres

08.00



Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Tim Hugh, chelo y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Ronald van Spaendonck, clarinete

Alexandre Tharaud, piano

09.00



Alice Mary Smith (compositora inglesa, 1839-1884)

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra, viola d'amore y orquesta en re menor, R.540

Eduardo Fernández, guitarra

Norbert Blume, viola d'amore

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Müza Rubackyte, piano

10.00

Richard Wagner

El Idilio de Sigfrido

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelsons

Johan Kvandal

“Música nocturna”, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón