Programación Martes 8 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Sam Rivers

Fuchsia swing song

Beatrice

Mou Brasil

Farol

Dee Daniels

All of me

I’ve got the world on a string

What a difference a day made

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy

Cuadros de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

06.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Vals del Emperador, op.437

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Marc-Antoine Charpentier

Suite de la ópera “Medea”

Les Arts Florissants / William Christie

07.00

Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)

Suite pastoral, op.13b

Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a

Pal Nemeth, flauta

Piroska Vitarius, violín

Gergely Balazs, viola

Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn

“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta

Sandrine Piau, soprano

Markus Butter, barítono

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)

Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor

Viviane Spanoghe, chelo

Jan Michiels, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto para cuerdas en mi menor

Cuarteto Martfeld

Sergei Prokofiev

Tres movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, de ascendencia polaca, que vivió entre 1850 y 1924)

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster



Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

10.00

Elisabetta Brusa (compositora ítalo-británica nacida en Milán en 1954)

Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt

Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536

Jenö Jándo, piano

Carl Stamitz

Sinfonía en Do mayor, op.13

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

Los Caminos del Barroco

Filippo Coppola

Fragmentos de la ópera El robo de Proserpina y sentencia de Jú:

Solistas vocales

Coro Polifónico Santo Spirito

Cappella Musicale San Giacomo Maggiore / Roberto Cascio

Andrea Falconieri

“Folias hecha para mi Señora Tarolilla de Carallenos”, “Fantasía hecha para el muy reverendo Padre Falla”, “Passacalle”, “Corriente dicha la cuella”, “La suave melodía y su corrente”, “Corriente dicha la mota” y “Baile de los dichos diabolos”, del Primer libro de canzone, sinfonías fantasías, caprichos y danzas

Ensamble FItzwilliam

Giacomo Facco

Loa para el melodrama Amor aumenta el valor (1728)

Lia Serafini, Silvia PIccolo y Silvia Pozzer, sopranos

Coro I Febi Armonici

Ensamble Albalonga / Anibal Centrangolo

12.00

El Clásico del Mediodía

Richard Strauss

Una sinfonía alpina, op.64

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Richard Strauss

Canción de cuna, op.41, Nº1

Birgit Nilsson, soprano;

János Sólyom, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Philipp Emanuel Bach

Fantasía en fa menor para teclado, “Los sentimientos de Carl Philipp Emanuel Bach”, Wq.67 (1787)

Sylvia Ackermann, clave

Marianne Martines

Salmo CX. Dixit Dominus (Dijo el Señor)

Mariana Herzig, soprano

Nele Gramss, mezzosoprano

Christian Havel, tenor

Roland Faust, bajo

Música de la Corte de Salzburgo / Wolfgang Brunner

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Lisa Batiashvili, violín

Orquesta de Cámara de Europa / Yannik Nézet-Séguin

Edvard Grieg

Seis canciones, op.48

Miah Persson, soprano

Roger Vignoles, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2

Le Petit Trianon

19.00

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº8 en La mayor

The London Festival Ochestra / Ross Pople

Bohuslav Martinů

Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola

Miembros de la Orquesta de Cámara de Praga

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Bertrand Chamayou, piano

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Valerius Otto

Danzas

Ensamble Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Emil von Sauer

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Paul Walter Fürst

Quinteto de vientos Nº3, op.29

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena

21.00

Música Nocturna

Edward Elgar

El sueño de Geroncio (The Dream of Gerontius), op.38

Michelle Breedt, mezzosoprano

Peter Auty, tenor

John Hancock, barítono

Collegium Vocale Gent

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Edo de Waart

22.30



Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en re menor, BWV 1043

Mayumi Hirasaki y Giuliano Carmignola, violines

Concerto Köln

23.00

Industria Nacional

Claudio Monteverdi

“Il comando tirano” (“El mando tirano”), del segundo acto de La coronación de Popea

Lisandro Abadie, bajo-barítono (Séneca)

Hans Jörg Mammel, tenor (Liberto)

Cantus Firmus Consort / Andreas Reize

George Frideric Handel

“Gelido in ogni vena” (“Frío en todas mis venas”) de tercer acto de la ópera Siroe

Lisandro Abadie, bajo-barítono

Orquesta del Festival de Göttingen / Laurence Cummings

Jacques Ibert

Dos interludios

Trío Luminar

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en do menor, op.22

Rafael Gintoli, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón