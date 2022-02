Programación Martes 8 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Cal Tjader

Shoshana

Roger’s samba

Lage Lund

Unanswered call of the wild

Julia Boman

My favourite things

Another star

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Eduardo Falú

Encaje antiguo

Néstor Benito, guitarra

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

]Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Matthew Locke

Música para las cornetas y sacabuches de su majestad

Ensamble London Gabrielli

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos, para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Jean Sibelius

Sinfonía en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Béla Bartók

Seis danzas en ritmo búlgaro para piano, Sz 107, del Microcosmos Vol.6

Kornél Zempléni, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº3 en Si bemol mayor, Gerard 447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Francis Poulenc

Trío para piano, oboe y fagot

Ricardo Requejo, piano

Ingo Goritzki, oboe

Klaus Thunemann, fagot

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Samuel Barber

Danza de la venganza de Medea, de la suite del ballet Medea, op.23}

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para dos claves y cuerdas en Do mayor

Emer Buckley y Claudio Scimone, claves

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón