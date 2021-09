Programación Martes 7 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Tina Brooks

Back to the tracks

Kenny Barron y Dave Holland

The only one

Dr.Do right

Rochelle Lightfoot

This can’t be love

Route 66

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Eduardo Falú

Encaje antiguo

Néstor Benito, guitarra

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor “Le tombeau de Monsieur Lully”

Ensamble Rebel

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº5: “Noche de luna”

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha para el Centenario Americano

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Edvard Grieg

Seis piezas líricas, op.43

Zoltan Kocsis, piano

Erik Satie

Gymnopedies Nº1 y Nº3. Orquestación de Claude Debussy

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº6 en La mayor, K.219

Isabelle Faust, violín

il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Cuarteto de Ginebra

Henry Purcell

Acto I de la ópera Dido y Eneas

Véronique Gens, soprano

Nathan Berg, bajo-barítono

Sophie Marin-Degor, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Siete preludios para piano

Mũza Rubackyté, piano

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7

Rachel Isserlis, violín

Trío Locatelli

Joseph Haydn

“Ariadna en Naxos”, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Berthold Goldschmidt (alemán, 1903-1996)

Concierto para clarinete y orquesta

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Yuja Wang, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Carl Maria von Weber

Obertura de “Oberon”

The Hanover Bad / Roy Goodman

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón