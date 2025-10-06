Programación Martes 7 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Winnipeg Jazz Orchestra
Inside the wave
Ethan Iverson
Who are you, really?
The Chicago style
Killing me softly with his song
Monday Michiru
Don’t
One
00.30
La Trasnoche Clásica
Alessandro Scarlatti
Folía para clave en re menor
Alexander Weimann, clave
Antonin Dvorák
La rueca de oro, op.109
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Igor Stravinsky
Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)
Orquesta de Cámara Orpheus
Antonio de Cabezón
Folia Para quien críe cabellos
Juan del Encina
Folia Hoy comamos y bebamos
Jordi Savall, viola da gamba;
Michael Behringer, órgano
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
William Boyce
Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
Ludwig van Beethoven
Seis variaciones para piano sobre "Nel cor più non mi sento", WoO 70
Alfred Brendel, piano
Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Queste lagrim' amore
Le Nuove Musiche. Torna, deh torna
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Jordi Savall, viola da gamba;
Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Edward Elgar
Obertura En el Sur (Alassio), op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Janet Hilton, clarinete;
Nobuko Imai, viola;
Roger Vignoles, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825
María Tipo, piano
Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín;
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Fernando Sor
Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19
Lex Eisenhardt, guitarra
Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Gustav Mahler
Sinfonía Nº7 en mi menor, "Canción de la noche". Mov. 1 y 2
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt /Eliahu Inbal
Antonio Vivaldi
Concierto en Re mayor, R.124, op.12, Nº3
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano
06.00
Y la mañana va
Carl Michael Ziehrer
Las damas de Viena, vals op.388
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Alina Ibragimova, violìn
Cedric Tiberghien, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
Karl Kohout
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
07.00
John Ireland
Una obertura para Londres
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Isaac Albeniz
Pavana, Bolero y Malagueña
Alicia de Larrocha, piano
Nicolò Paganini
Tema variado en La mayor, para violín y guitarra
Franco Mezzena, violín
Adriano Sebastiani, guitarra
Jean Sibelius
La hija de Pohjola, poema sinfónico op.49
Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen
08.00
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Ulbricht
Franz Schubert
Impromptu para piano en fa menor, op.142
Maria João Pires, piano
Alban Berg
Siete canciones tempranas
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
09.00
Johan Halvorsen
Sinfonía Nº3 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
10.00
Johannes Brahms
Tres intermezzi para piano, op.117
Gerhard Oppitz, piano
Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
Obertura del oratorio El Mesías (versión de Wolfgang Amadeus Mozart)
La Grande Écurie et la Chambre du Roy / Jean-Claude Malgoire.
George Frideric Handel
“Sarabanda” y “Chacona”, de la ópera Almira
Orquesta del Festival de Música Antigua / Paul O’Dette y Stephen Stubbs
Franz Liszt
Sarabanda y Chacona sobre temas de la ópera Almira de Handel
Leslie Howard, piano
Claudio Monteverdi
Piagne e sospira” (“Llora y suspira”), del Cuarto Libro de Madrigales (1603)
La Venexiana
Gerardo Gandini
Piagne e sospira, para flauta, violín, clarinete y piano (1969)
Quinteto Sonorama
Gaspar Sanz
Mariazápalos. Nombre de chica y de una melodía popular
Hopkinson Smith, guitarra barroca
Gaspar Sanz
La Caballería de de Nápoles
Izhar Elias, guitarra barroca
Joaquín Rodrigo
“Españoleta y Fanfarria de la Caballería de Nápoles”, de la Fantasía para un gentilhombre
Pepe Romero, guitarra
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Jean-Baptiste Lully
Marcha para el regimento de Turenne
Conjunto de Vientos de la Orquesta Tonkünstler de Baja Austria / Franz Haselböck
Georges Bizet
Primera sección de la Obertura de “La arlesiana”
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
12.00
El Clásico del Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
José Joaquim Dos Santos (1741-1801)
In Primo Nocturno. Tres responsorios para el Viernes Santo
Raquel Aläo, soprano
Rita Filipe, contralto
Rodrigo Carreto, tenor
Hugo Oliveira, bajo
Ensamble Real Camara Officium / Enrico Onofri
Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hob.XI:97
Balász Kakuk, baryton
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo
Filippo Ruge (c.1725-1767)
Sinfonía “La tempestad seguida de la calma”
Ensamble Flatus / Enrico Casularo
Fernando Sor
Selección de Estudios para guitarra
Frank Bungarten, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Édouard Lalo
Trío Nº1, op.7
Trío Parnassus
Hermann Raupach (alemán, 1728-1778)
“Me encamino a la muerte”, de la ópera Alsesta
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis
Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
19.00
Giulio Briccialdi (1818 – 1881)
Quinteto de vientos en Re mayor, op.124
Quinteto de Vientos Avalon
Josef Mysliveček (compositor checo, 1737 – 1781)
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor
Shizuka Ishikawa, violín
Dvorák Chamber Orchestra / Libor Pešek
Scott Joplin
Ragtimes
Joshua Rifkin, piano
20.00
La Gran Aldea (México)
Manuel Ponce
Concierto del Sur para guitarra y orquesta
John Williams, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Carlos Chávez
Paisajes mejicanos
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Jorge Bátiz
Carlos Chávez
Sonatina para chelo y piano
Eduardo Vasallo, chelo
Cristina Filoso, piano
21.00
Música Nocturna
Joseph Haydn
Las estaciones
Marlis Petersen, soprano
Werner Güra, tenor
Dietrich Henschel, barítono
Coro de Cámara RIAS
Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs
23.00
Industria Nacional
Arias de las óperas Andrea Chenier, Zaza de Leoncavallo, Cavalleria Rusticana, deMascagni, La Fanciulla del West, de Puccini y Adriana Lecouvreur, de Cilea
Orquesta Sinfónica de San Petersburgo / Contantine Orbelian
Sergei Prokofiev
Sonata para piano N°7 en Si bemol mayor, op.83
Jorge Bergaglio, piano
Daniel Cozzi
Etnográficas I, para viola, contrabajo y percusión
Marcelo Ajubita, viola
Claudio Lluán, contrabajo
Gustavo Puccini, percusión
Johann Sebastian Bach
Sinfonía N°1 en Do mayor, BWV 787
Miguel Vaarvello
Serendypity
Johannes Brahms
Danza húngara N°5 en sol menor
Miguel Varvello, bandoneón