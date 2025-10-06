Programación Martes 7 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Winnipeg Jazz Orchestra

Inside the wave

Ethan Iverson

Who are you, really?

The Chicago style

Killing me softly with his song

Monday Michiru

Don’t

One

00.30

La Trasnoche Clásica

Alessandro Scarlatti

Folía para clave en re menor

Alexander Weimann, clave

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)

Orquesta de Cámara Orpheus

Antonio de Cabezón

Folia Para quien críe cabellos

Juan del Encina

Folia Hoy comamos y bebamos

Jordi Savall, viola da gamba;

Michael Behringer, órgano

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre "Nel cor più non mi sento", WoO 70

Alfred Brendel, piano

Giulio Caccini

Le Nuove Musiche. Queste lagrim' amore

Le Nuove Musiche. Torna, deh torna

Montserrat Figueras, soprano;

Hopkinsons Smith, laúd;

Jordi Savall, viola da gamba;

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Edward Elgar

Obertura En el Sur (Alassio), op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

María Tipo, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Joseph Haydn

Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6

János Rolla, violín;

Zsuzsa Pertis, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº7 en mi menor, "Canción de la noche". Mov. 1 y 2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt /Eliahu Inbal

Antonio Vivaldi

Concierto en Re mayor, R.124, op.12, Nº3

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

06.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Las damas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Alina Ibragimova, violìn

Cedric Tiberghien, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

07.00

John Ireland

Una obertura para Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Isaac Albeniz

Pavana, Bolero y Malagueña

Alicia de Larrocha, piano

Nicolò Paganini

Tema variado en La mayor, para violín y guitarra

Franco Mezzena, violín

Adriano Sebastiani, guitarra

Jean Sibelius

La hija de Pohjola, poema sinfónico op.49

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

08.00



Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, op.142

Maria João Pires, piano

Alban Berg

Siete canciones tempranas

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

09.00



Johan Halvorsen

Sinfonía Nº3 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor

Andreas Staier y Robert Hill, claves

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

10.00

Johannes Brahms

Tres intermezzi para piano, op.117

Gerhard Oppitz, piano

Johann Baptist Vanhal

Divertimento para violín, viola y contrabajo

Konrad Other, violín

Helmut Löchel, viola

Barbara Sanderling, contrabajo

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Obertura del oratorio El Mesías (versión de Wolfgang Amadeus Mozart)

La Grande Écurie et la Chambre du Roy / Jean-Claude Malgoire.

George Frideric Handel

“Sarabanda” y “Chacona”, de la ópera Almira

Orquesta del Festival de Música Antigua / Paul O’Dette y Stephen Stubbs

Franz Liszt

Sarabanda y Chacona sobre temas de la ópera Almira de Handel

Leslie Howard, piano

Claudio Monteverdi

Piagne e sospira” (“Llora y suspira”), del Cuarto Libro de Madrigales (1603)

La Venexiana

Gerardo Gandini

Piagne e sospira, para flauta, violín, clarinete y piano (1969)

Quinteto Sonorama

Gaspar Sanz

Mariazápalos. Nombre de chica y de una melodía popular

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Gaspar Sanz

La Caballería de de Nápoles

Izhar Elias, guitarra barroca

Joaquín Rodrigo

“Españoleta y Fanfarria de la Caballería de Nápoles”, de la Fantasía para un gentilhombre

Pepe Romero, guitarra

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean-Baptiste Lully

Marcha para el regimento de Turenne

Conjunto de Vientos de la Orquesta Tonkünstler de Baja Austria / Franz Haselböck

Georges Bizet

Primera sección de la Obertura de “La arlesiana”

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

José Joaquim Dos Santos (1741-1801)

In Primo Nocturno. Tres responsorios para el Viernes Santo

Raquel Aläo, soprano

Rita Filipe, contralto

Rodrigo Carreto, tenor

Hugo Oliveira, bajo

Ensamble Real Camara Officium / Enrico Onofri

Joseph Haydn

Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hob.XI:97

Balász Kakuk, baryton

Péter Lukács, viola

Tibor Párkányi, chelo

Filippo Ruge (c.1725-1767)

Sinfonía “La tempestad seguida de la calma”

Ensamble Flatus / Enrico Casularo

Fernando Sor

Selección de Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Édouard Lalo

Trío Nº1, op.7

Trío Parnassus

Hermann Raupach (alemán, 1728-1778)

“Me encamino a la muerte”, de la ópera Alsesta

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

19.00

Giulio Briccialdi (1818 – 1881)

Quinteto de vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de Vientos Avalon

Josef Mysliveček (compositor checo, 1737 – 1781)

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Dvorák Chamber Orchestra / Libor Pešek

Scott Joplin

Ragtimes

Joshua Rifkin, piano

20.00

La Gran Aldea (México)

Manuel Ponce

Concierto del Sur para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Carlos Chávez

Paisajes mejicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Jorge Bátiz

Carlos Chávez

Sonatina para chelo y piano

Eduardo Vasallo, chelo

Cristina Filoso, piano

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Las estaciones

Marlis Petersen, soprano

Werner Güra, tenor

Dietrich Henschel, barítono

Coro de Cámara RIAS

Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

23.00

Industria Nacional

Arias de las óperas Andrea Chenier, Zaza de Leoncavallo, Cavalleria Rusticana, deMascagni, La Fanciulla del West, de Puccini y Adriana Lecouvreur, de Cilea

Orquesta Sinfónica de San Petersburgo / Contantine Orbelian

Sergei Prokofiev

Sonata para piano N°7 en Si bemol mayor, op.83

Jorge Bergaglio, piano

Daniel Cozzi

Etnográficas I, para viola, contrabajo y percusión

Marcelo Ajubita, viola

Claudio Lluán, contrabajo

Gustavo Puccini, percusión

Johann Sebastian Bach

Sinfonía N°1 en Do mayor, BWV 787

Miguel Vaarvello

Serendypity

Johannes Brahms

Danza húngara N°5 en sol menor

Miguel Varvello, bandoneón