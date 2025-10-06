PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/10/2025

Programación Martes 7 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Winnipeg Jazz Orchestra
Inside the wave

Ethan Iverson
Who are you, really?
The Chicago style
Killing me softly with his song

Monday Michiru
Don’t
One

00.30
La Trasnoche Clásica

Alessandro Scarlatti
Folía para clave en re menor
Alexander Weimann, clave

Antonin Dvorák
La rueca de oro, op.109
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Igor Stravinsky
Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)
Orquesta de Cámara Orpheus

Antonio de Cabezón
Folia Para quien críe cabellos
Juan del Encina
Folia Hoy comamos y bebamos
Jordi Savall, viola da gamba;
Michael Behringer, órgano

Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

William Boyce
Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano

Ludwig van Beethoven
Seis variaciones para piano sobre "Nel cor più non mi sento", WoO 70
Alfred Brendel, piano

Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Queste lagrim' amore
Le Nuove Musiche. Torna, deh torna
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Jordi Savall, viola da gamba;

Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Edward Elgar
Obertura En el Sur (Alassio), op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Janet Hilton, clarinete;
Nobuko Imai, viola;
Roger Vignoles, piano

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825
María Tipo, piano

Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín;
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Fernando Sor
Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19
Lex Eisenhardt, guitarra

Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano

Gustav Mahler
Sinfonía Nº7 en mi menor, "Canción de la noche". Mov. 1 y 2
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt /Eliahu Inbal

Antonio Vivaldi
Concierto en Re mayor, R.124, op.12, Nº3
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano

06.00
Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer
Las damas de Viena, vals op.388
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Alina Ibragimova, violìn
Cedric Tiberghien, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum

Karl Kohout
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

07.00

John Ireland
Una obertura para Londres
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Isaac Albeniz
Pavana, Bolero y Malagueña
Alicia de Larrocha, piano

Nicolò Paganini
Tema variado en La mayor, para violín y guitarra
Franco Mezzena, violín
Adriano Sebastiani, guitarra

Jean Sibelius
La hija de Pohjola, poema sinfónico op.49
Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

08.00

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Ulbricht

Franz Schubert
Impromptu para piano en fa menor, op.142
Maria João Pires, piano

Alban Berg
Siete canciones tempranas
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

09.00

Johan Halvorsen
Sinfonía Nº3 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

10.00

Johannes Brahms
Tres intermezzi para piano, op.117
Gerhard Oppitz, piano

Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo

Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00
Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel
Obertura del oratorio El Mesías (versión de Wolfgang Amadeus Mozart)
La Grande Écurie et la Chambre du Roy / Jean-Claude Malgoire.

George Frideric Handel
“Sarabanda” y “Chacona”, de la ópera Almira
Orquesta del Festival de Música Antigua / Paul O’Dette y Stephen Stubbs

Franz Liszt
Sarabanda y Chacona sobre temas de la ópera Almira de Handel
Leslie Howard, piano

Claudio Monteverdi
Piagne e sospira” (“Llora y suspira”), del Cuarto Libro de Madrigales (1603)
La Venexiana

Gerardo Gandini
Piagne e sospira, para flauta, violín, clarinete y piano (1969)
Quinteto Sonorama

Gaspar Sanz
Mariazápalos. Nombre de chica y de una melodía popular
Hopkinson Smith, guitarra barroca

Gaspar Sanz
La Caballería de de Nápoles
Izhar Elias, guitarra barroca

Joaquín Rodrigo
“Españoleta y Fanfarria de la Caballería de Nápoles”, de la Fantasía para un gentilhombre
Pepe Romero, guitarra
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean-Baptiste Lully
Marcha para el regimento de Turenne
Conjunto de Vientos de la Orquesta Tonkünstler de Baja Austria / Franz Haselböck

Georges Bizet
Primera sección de la Obertura de “La arlesiana”
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

12.00
El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

José Joaquim Dos Santos (1741-1801)
In Primo Nocturno. Tres responsorios para el Viernes Santo
Raquel Aläo, soprano
Rita Filipe, contralto
Rodrigo Carreto, tenor
Hugo Oliveira, bajo
Ensamble Real Camara Officium / Enrico Onofri

Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hob.XI:97
Balász Kakuk, baryton
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo

Filippo Ruge (c.1725-1767)
Sinfonía “La tempestad seguida de la calma”
Ensamble Flatus / Enrico Casularo

Fernando Sor
Selección de Estudios para guitarra
Frank Bungarten, guitarra

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Édouard Lalo
Trío Nº1, op.7
Trío Parnassus

Hermann Raupach (alemán, 1728-1778)
“Me encamino a la muerte”, de la ópera Alsesta
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis

Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

19.00

Giulio Briccialdi (1818 – 1881)
Quinteto de vientos en Re mayor, op.124
Quinteto de Vientos Avalon

Josef Mysliveček (compositor checo, 1737 – 1781)
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor
Shizuka Ishikawa, violín
Dvorák Chamber Orchestra / Libor Pešek

Scott Joplin
Ragtimes
Joshua Rifkin, piano

20.00
La Gran Aldea (México)

Manuel Ponce
Concierto del Sur para guitarra y orquesta
John Williams, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Carlos Chávez
Paisajes mejicanos
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Jorge Bátiz

Carlos Chávez
Sonatina para chelo y piano
Eduardo Vasallo, chelo
Cristina Filoso, piano

21.00
Música Nocturna

Joseph Haydn
Las estaciones
Marlis Petersen, soprano
Werner Güra, tenor
Dietrich Henschel, barítono
Coro de Cámara RIAS
Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

23.00
Industria Nacional

Arias de las óperas Andrea Chenier, Zaza de Leoncavallo, Cavalleria Rusticana, deMascagni, La Fanciulla del West, de Puccini y Adriana Lecouvreur, de Cilea
Orquesta Sinfónica de San Petersburgo / Contantine Orbelian

Sergei Prokofiev
Sonata para piano N°7 en Si bemol mayor, op.83
Jorge Bergaglio, piano

Daniel Cozzi
Etnográficas I, para viola, contrabajo y percusión
Marcelo Ajubita, viola
Claudio Lluán, contrabajo
Gustavo Puccini, percusión

Johann Sebastian Bach
Sinfonía N°1 en Do mayor, BWV 787
Miguel Vaarvello
Serendypity
Johannes Brahms
Danza húngara N°5 en sol menor
Miguel Varvello, bandoneón