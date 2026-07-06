Programación Martes 7 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Tsuyoshi Yamamoto Trio
Cheek to cheek
Gentle blues
Jimmy Bruno
Misty
René Marie
I wanna be evil
I’d rather be burned as a witch
00.30
La Trasnoche Clásica
Alessandro Scarlatti
Sinfonía de concerto Nº3 en re menor
William Bennett, flauta
I Musici
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum
Antonin Dvorák
Cuatro canciones
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Krysia Osostowicz, violín;
Susan Tomes, piano
Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta;
Gareth Hulse, oboe;
Michael Collins, clarinete
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Anónimo sefaradí
A la nana
Avrix mi galanica
Hija mia mi querida
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola;
Havard Gimse, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal
Leos Janácek
En la niebla, JW 8/22
Leif Ove Andsnes, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Giuseppe Giordani
Caro mio ben
Giuseppe Sarti
Giulio Sabino. "Lungi dal caro bene"
Sumi Jo, soprano;
Vincenzo Scalera, piano
Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Zoltán Kocsis, piano
Nicoló Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Artifizii Musicali
Guy Delvauz, clave
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Claudio Arrau, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal
Felix Mendelssohn
Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
07.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano
08.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Nocturno y Variaciones brillantes
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
09.00
Edvard Grieg
Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos
Carl Reinecke
Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93
Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
10.00
Franz Schmidt (compositor y pianista austríaco, 1874-1939)
Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta
Ragna Schirmer, piano
Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko
Jana Obrovska (compositora checa, 1930 - 1987)
Homenaje a Bela Bartoik
Roberto Aussel, guitarra
Johan Svendsen
“Romeo y Julieta”, fantasía para orquesta, op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
11.00
Los Caminos del Barroco
Nikolai Diletsky (c. 1630 – c. 1690)
Venid a la iglesia, concierto para doble coro
Coro de Cámara Kiev / Mykola Gobdych
Vasily Titov (c. 1650 – c. 1715)
Concierto para la victoria de Poltava
Conjunto Vocal Intrada / Ekaterina Antonenko
Mikołaj Zieliński
”Magnificat”, de la colección Ofertorios y Comuniones para todo el año (1611)
Coro y Orquesta Barroca de Breslavia / Andrzej Kosendiak
Mikołaj Zieliński
Fantasía N°2, de la colección Ofertorios y Comuniones para todo el año (1611)
Ensamble Giardino di Delizie
Nicholas Lanier
Ya las flores no adornan los prados, aria
Jeni Melia, soprano
Thomas Dunford, laúd
Isaac Posch
Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)
Ensamble Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner
Anónimo
“Jácaras por primer tono” y “Chaconas y Marionas”, del Tratado Luz y Norte, de Lucas de Ribayaz (1677)
The Harp Consort / Paul O’Dette
Juan Blas de Castro
Desde las torres del alma, tono humano con texto de Lope de Vega
Montserrat Figueras, soprano
Hespèrion XX / Jordi Savall
Mogen Pedersen
Ahora pedimos al Espíritu Santo. Paráfrasis del himno gregoriano, de la colección Prado espiritual (1620)
Veser Renaissance / Manfred Cordes
12.00
Al Mediodía
Darius Milhaud
Scaramouche, op.165b (versión para dos pianos)
Kathia y Marielle Labèque
Bedřich Smetana
“El Moldava”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
François-Joseph Gossec
Sonata trio en Mi bemol mayor, op.9, Nº1
Ensamble Hemiolia
Gian Francesco Malipiero
Fragmentos sinfónicos de la ópera El falso Arlequín
Orquesta Filarmónica del Veneto / Peter Maag
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Antonio Soler
Concierto para dos órganos Nº3 en Sol mayor
Noel Rawsthorne y Terence Duffy, órganos
Joseph Haydn
Sinfonía N°88 en Sol mayor (1787)
Tafelmusik / Bruno Weil
Peter Hänsel (1770-1831)
Quinteto en Sol mayor para cuerdas
Música de Cámara de Zurich
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
Carlos Guastavino
Rosita Iglesias
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)
Orfeo, tercera cantata del Libro de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Jenö Jandó, piano
Concentus Hungaricus / Mátyás Antal
Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy
Jacques Ibert
Homenaje a Mozart
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
20.00
Momentos Musicales
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Jean-Philippe Rameau
Piezas para clave. Primer libro
Christophe Rousset, clave
Richard Strauss
Don Juan, op.20
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Frank Bridge
Elegía para chelo y piano
Oystein Birkeland, chelo
Vebjorn Anvik, piano
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Meditación, op.42, Nº1
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Carl Nielsen
Quinteto para cuerdas en Sol mayor FS.5
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
22.00
Industria Nacional
Johann Sebastian Bach
Aria de la Cantata del café, BWV 211
Lisandro Abadie, bajo-barítono
Ensamble Masques / Olivier Fortin
Etienne Moulinié
Al fin la belleza que adoro, aria de corte
Lisandro Abadie, bajo-barítono
Thomas Dunford, tiorba
George Frideric Hancel
Aria de la cantata dramátca Acis, Galatea e Polifemo
Lisandro Abadie, bajo-barítono
La Rizonanza / Fabio Bonizzoni
Washington Castro (1909-2004)
Retablo de Notre Dame
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Perusso
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 6 de marzo de 1982
Aquiles Roggero
Mimí Pinzón (arreglo para cuarteto de Pascual Mamone)
Carlos Guastavino
La rosa y el sauce (arreglo para cuarteto de Néstor Ballestero)
José Bragato
Malambo
Astor Piazzola
La muerte del ángel
Cuarteto Harmony
Miguel Calzón (1956)
Nube 4, obra acusmática (2019)
23.00
Complemento musical
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
Bruno Gelber, piano