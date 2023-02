Programación Martes 7 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Valery Ponomarev

Have you met Miss Jones?

Blues for two

Alessandro Galati Trío

J S What

Rachael and Vilray

Is a good man real?

I’ve drawn you face

Why do I

00.30

La Trasnoche de La 96.7

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº1, op.48

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Antonin Dvorák

Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Anne-Sophie Mutter, violín

National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Johann Stamitz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon



Johannes Brahms

Danza húngara Nº6 en Re mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Bernhard Joachim Hagen

Minuet con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Melodía elegíaca, op.34, Nº1: "El corazón herido"

Orquesta de Cámara Orpheus

John Duarte

Suite inglesa

Manuel López Ramos, guitarra

Manuel Infante

Danzas andaluzas para dos pianos

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Josef Strauss

Retratos del tiempo, vals op.51

Orquesta Vienesa de Londres / Jack Rothstein

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Franz Schubert

Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4

Alfred Brendel, piano

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Vincent D'Indy

Coral variado para saxo y orquesta, op.55 (arr. del compositor)

Claude Delangle, saxo alto;

Odile Delangle, piano

07.00

Y la mañana va

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Rigatti

Magnificat

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Dario Castello

Sonata Nª7 para violín y bajo continuo

Ensamble Convivium

Georg Böhm

Cristo yació en los lazos de la muerte, preludio coral para órgano (segunda versión)

Friedhelm Flamme, órgano

Gaspar Sanz

“Jácaras Nª2”, de la Instrucción de música sobre la guitarra española

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Henry Purcell

“Cuando entonces la rutilante Reina de la Noche”, de la Oda Antiguamente, cuando los héroes juzgaban ruin

Michael Chance, contratenor

The English Concert / Trevor Pinnock

Louis Couperin (c.1626-1661)

Suite en do menor

Christopher Hogwood, clave

Agostino Steffani

Arias de las óperas Henrico Leone y Tasilone

Cecilia Bartoli, mezzo soprano

I Barochisti / Diego Fasolis

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Anton Hoffmeister

Dúo para violín y chelo en Do mayor, op.6, Nº1

John Mills, violín

Bozidar Vukotic, chelo

Carl Stamitz

Sinfonía en Re mayor, “La caza” (c.1772)

London Mozart Players / Matthihas Bamert

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1, “Quasi una fantasia” (1801)

Emil Gilels, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

21.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón

23.00

Industria Nacional

Alejandro Pinto

Dios, ¿dónde te hallaré? y ¿Me escuchas?, canciones

Luis Gaeta, barítono

Dora Castro, piano

Esteban Benzecry

Concierto para orquesta

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke

Grabado en vivo en ocasión del estreno, en la sala del Teatro Colón, el 16 de septiembre de 2022