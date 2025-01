Programación Martes 7 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

John Field

Nocturno para piano Nº13 do menor. Canción sin palabras

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor,

Nocturno para piano Nº10 en mi menor

Mícéal O'Rourke, piano

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº3 en re menor, op.33, Nº3

Cuarteto Taneyev de Leningrado

Carl Michael Ziehrer

En la íntima quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº6 en Do mayor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

André Cardinal Destouches

Los elementos. Suite de la ópera-ballet

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ernö Dohnányi

Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7

Cuarteto Kodály

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"

Ian Hobson, piano

François Couperin

Les Goûts-réünis. Concierto Nº8, dans le goût Teatral

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Jules Massenet

Werther. "Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place"

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

06.00

Y la mañana va

James Hewitt (director y compositor estadounidense, 1770-1827)

“La batalla de Trenton”, marcha

The Goldman Band / Ainslee Cox

Massimiliano Neri

Sonata a nueve Nro.11, ”da sonarsi con vari stromenti”, op.2

Ensamble Concerto Scirocco / Giulia Genini

Henri Herz

Rondó-capricho sobre la muerte de Portici, op.44

Daniele Adornetto, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood



07.00

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

El festín de Esopo, op.39, Nº12

Marc-André Hamelin, piano

Granville Bantock

Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley



08.00



Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Eder



09.00

Ottorino Respighi

Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas

Orquesta de cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7

I Musici

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa



10.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Danzas antiguas

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Música de Verano

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Eva Maros, arpa

Zoltán Gyongyossy, flauta

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Kodály

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Richard Wagner

Marcha festiva de la ópera “Tannhäuser”

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Christoph Willibald Gluck

Aria “Se mai senti spirarti sul volto”, de la ópera “La clemenza di Tito”

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

12.00

Claude Debussy

Suite Bergamasque

Claude Helffer, piano

Joseph Haydn

Trío Londres para dos flautas y chelo Nº1 en Do mayor, Hob IV, Nº1

Aurèle Nicolet y Christian Nicolet, flautas

Rocco Filippini, chelo

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Zoltán Kocsis, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Granville Bantock

Helena. Variaciones para orquesta sobre el tema HFB

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Gerónimo Giménez

Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso (transcripción para trío de guitarras de José Ignacio López)

Trío Gótico

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

19.00

Johan Halvorsen

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.28

Henning Kraggerud, violín

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset, violín

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, oboe, violín y continuo en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Carlos Chávez

Sinfonía Nº2, "Sinfonía India"

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Anatol Liadov

Fantasía sobre canciones gitanas

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

20.00

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

21.00

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº18 en Fa mayor, K.130

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

22.00

John Jenkins

Fantasía en Fa mayor a cinco

The Parley of instruments / Peter Holman

Johannes Brahms

Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op.53

Christa Ludwig, contralto

Sociedad Coral de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.43, para piano

Eva Knardahl, piano

23.00

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº2 en Re mayor, "La caída de Faetón"

Cantilena / Adrian Shepherd

Béla Bartók

Contrastes, para violín, clarinete y piano

Miklós Szenthelyi, violín

Kálmán Berkés, clarinete

Zoltán Kocsis, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y laúd en re menor, RV 540

Roy Goodman, viola d’amore

Nigel North, laúd

The English Concert / Trevor Pinnock

Kurt Weill

Mi barco, Canción de Septiembre y Habla bajo

Jesye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano