Programación Martes 7 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Golson and the Curtis Fuller Quintet

Ornithology

Five spot after dark

Megumi Yonezawa

Dr.Jekyll and Mr.Hyde

Epilogue

Alex Pangman

When I get low I get high

Who-oo? You-oo? That's who!

Rhythm is our business

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka

Arnold Bax

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Johann Sebastian Bach

Pequeños preludios para teclado en Do mayor, BWV 924; en re menor, BWV 926; en Fa mayor, BWV 927; en sol menor, BWV 930; en Fa mayor, BWV 928, de los Pequeños preludios del libro para W.F.Bach

Maria Tipo, piano

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

07.00

Y la mañana va

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Edvard Grieg

Sonata en mi menor, op.7

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Cesar Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº52 en Mi bemol mayor, Hob.16

Alfred Brendel, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque” “Tempestad” y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón