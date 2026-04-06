Programación Martes 7 de Abril

00.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Y la mañana va
Ernö Dohnányi
Tres piezas para piano, op.23
Martin Roscoe, piano
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Carl Nielsen
Serenata in vano, para clarinete, fagot, corno, chelo y contrabajo
Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers
08.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
Malcolm Arnold
Sonata para flauta y piano, op.121
Judith Pearce, flauta
Ian Brown, piano
Marc-Antoine Charpentier
Magníficat
Bernadette Degelin, soprano
Jean Niruet, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile de Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos
09.00
Aram Kachaturián
Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.38
Constantine Orbelian, piano
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1
Cuarteto Tátrai
10.00
Benjamin Britten
Sinfonía simple, op.4
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664
Javier Perianes, piano.
André Caplet
Leyenda, para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, N°1 (1737)
Simon Standage, violín
Collegium 90
Jean-Marie Leclair
Sonata en Do mayor para violín y continuo, op.5, N°10
Ensamble Convivium
Jean-Marie Leclair
Sonata en Re mayor para dos violines sin bajo continuo, op.3, N°6
Simon Standage y Micaela Comberti, violín
Jean-Marie Leclair
Sonata trío en re menor, op.4, Nº1
Ensamble Diderot
12.00
Al Mediodía
Louis Massoneau
Cuarteto Nº1 en Fa mayor para oboe y cuerdas
Ensamble Più
Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Anna Moffo, soprano
American Symphony Orchestra / Leopold Stokowski
Samuel Barber
Excursiones, op.20, para piano
John Browning, piano
Karel Komzák II
Vals Fantasma, op.160
Orquesta Sinfónica Razumowsky / Christian Pollack
Roland Dyens
Sueño Capricornio, para guitarra
Roland Dyens, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Prospero Cauciello
Trío en Do mayor para flauta, mandolina y continuo
Ensamble Tesoro Harmonico
Jacinto Valledor y la Calle
La cantada vida y muerte del general Malbrú, tonadilla escénica (1785)
Raquel Anduеza, soprano
Marta Infаnte, mezzosoprano
Juan Sаncho, tenor
Jordi Ricаrt, barítono
El Concierto Espаñol / Emilio Morеno
Franz Schubert
Tres marchas militares para piano a cuatro manos, D.733
Cristina Frosini y Massimiliano Baggio, piano a cuatro manos
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
George Frideric Handel
Concerto grosso en Sol mayor, op.6, Nº1
Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania / Hans Zanotelli
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Takács
Morton Gould
Interplay
William Tritt, piano
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
19.00
Domenico Cimarosa
Il maestro di cappella
József Gregor, bajo
Orquesta de Cámara Corelli / Tamás Pál
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano
Johann Pezel
Música ceremonial para bronces
Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres
Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Pedro Sofía
Cielito
Orquesta de Cámara de Radio Nacional / Bruno Bandini
Johannes Brahms
Sonata para violín N°3 en re menor, op.103
Alberto Lysy, violín
Elisabeth Westenholz, piano
Grabado en vivo en la Gliptoteca Ny Carlsberg, Copenhagen, Dinamarca, en 1983
Erik Oña
El sueño de Zwicky, para ensamble
Camerata Variabile
Matilde Tetamanti de Calandra
Aires de mi tierra
Nora Ponte
Recondita chitarra
Martha Lambertini
Tre canti d’amore (“O rosa bella”, “A la riva del Tebro” y “Io pur respiro”)
Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano
Gabriel Pérsico, flauta
Silvia Fernández, guitarra
23.00
Complemento musical
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano
Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola
François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº11
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz