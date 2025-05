Programación Martes 6 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Yellowjackets

Fasten up

Swingmeister general

Isaiah J.Thompson Trío

Chelsea bridge

Georgia Mancio

Just in time

Slice

00.30

La Trasnoche Clásica

Ferruccio Busoni

Variaciones y fuga sobre el Preludio op.28, Nº20 de Chopin, op.22 BV 213

Geoffrey Douglas Madge, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Manuel Cardoso

Magnificat secundi toni

European Vocal Ensamble / Philippe Herreweghe

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Las estaciones. El otoño

Edith Mathis, soprano;

Siegfrid Jerusalem, tenor;

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Alexander Borodin

Petite suite (orquestación de Glazunov)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Christoph Willibald Gluck

Ezio. "Pensa A Serbarmi, O Cara"

Bejun Mehta, contratenor

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Arnold Bax

Nympholept

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Yefim Bronfman, piano

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

06.00

Y la mañana va

Ruth Gipps (compositora, directora y pianista británica Ruth Gipps, que vivió entre 1921 y 1999)

El caballero de la armadura, poema sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Rumon Gamba

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Marin Marais

Suite en mi menor para flautas, violines y violas da gamba

Ensamble “Aux Pieds du Roy” (A los pies del rey)

Amilcare Ponchielli

Danza de las horas, del Acto III de “La Gioconda”

Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / János Sándor



07.00



Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “Matilde di Shabran”

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev



Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Si bemol mayor

Nuevo Ensamble de clarinetes de Basilea

Edvard Grieg

Hojas de álbum, op.28

Gerhard Oppitz, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus



08.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº34 en Si bemol mayor, op.33, Nº4

Cuarteto Tátrai

Sergei Rachmaninov

Cuatro romances, op.38

Ekaterina Lekhina, soprano

Peter Dmitriev, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Francesca Dego, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC / Dalia Stasevska

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O'Conor, piano



10.00

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía Nº2 en mi menor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Leos Janácek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

André Caplet

Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

11.00

Los Caminos del Barroco

Fabrizio Fillimarino

Canzon cromática (c.1594)

Andrew Lawrence King, arpa doble

Domenico Gabrielli (1651-1690)

Ricercar para chelo solo N° 4

Roel Dieltiens, chelo barroco

Alessandro Poglietti

Imitación del ruiseñor

Roberto Loreggiani, clave

Nicolas Grigny

“Pange lingua” (Canta, lengua), del Libro de órgano

John Grew, órgano

Thomas Balzar (c.1631-1663)

Colección de scordature

Patrick Wood, violín

Georg Philip Telemann

Fantasía Nº3 en si menor, para flauta travesera

François Lazarevitch, flauta travesera

Johann Hyeronimus Kapsberger (c.1580-1651)

Tocata arpegiada

Francesca Benettti, tiorba

Carl Friedrich Abel

Selección de las Veintisiete piezas para viola da gamba

Petr Wagner, viola da gamba

12.00

El Clásico del Mediodía

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Alexander Borodin

Pequeña suite para piano. Nº1: En el convento y Nº6: Nocturno

Yuri Bukof, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura en Fa mayor, op.1 “Noneto” (1818)

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en re menor Nº14, D.810, “La muerte y la doncella” (1824)

Cuarteto Hagen

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)

Orfeo, cantata Nº3 del Libro de cantatas francesas

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Jenö Jandó, piano

Concentus Hungaricus / Matyás Antal

Guillaume Lekeu

Meditación

Cuarteto Debussy

Jacques Ibert

Homenaje a Mozart

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

Amaral Vieira (nacido en 1952 y aún en actividad)

Trilogía para piano, op.137

Paulo Gazzaneo, piano

Camargo Guarnieri

Concertino para piano y orquesta de cámara

Caio Pagano, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de la República Checa / Paul Freeman

Alceo Bocchino

Suite miniatura para orquesta

Orquesta Sinfónica de Paraná / Roberto Duarte

Heitor Villa-Lobos

Estudio para guitarra Nº8

Everton Gloeden, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ernesto Drangosch

Suite Sueños de un baile, op.11b

Orquesta Clásica Latinoamericana / Lucio Bruno Videla

Juan José Castro

Intrata y Danza rústica, para violín y piano (1946)

Pablo Saraví, violín

Alicia Belville, piano

Antonio Zimmerman

Serenata, para dos flautas (1997)

Ensamble de Flautas MEI (Juliana Moreno y Patricia García)

Giovanni Zaamboni Romano

Sonata N°9

Miguel de Olaso, laúd atiorbado de doce órdenes