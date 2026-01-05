Programación Martes 6 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22
Boris Berman, piano
Claudio Monteverdi
Volgendo il ciel
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Richard Strauss
Duet-Concertino para clarinete, fagot con orquesta de cuerdas y arpa en Fa mayor
Paul Meyer, clarinete;
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen
Georg Philipp Telemann
Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Gaetano Donizetti
Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Aaron Copland
Variaciones para piano
David Allen Wehr, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7
Jec Wentz, flauta
Musica ad Rhenum
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev
Sergei Rachmaninov
Piezas de fantasía para piano, op.3
Howard Shelley, piano
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Leif Ove Andsnes, piano
Heinrich Franz von Biber
Partita VI de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Theodor von Schacht
Concertante para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº198: "Dirige, princesa, una mirada", BWV 198. Oda fúnebre
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano;
Paul Agnew, tenor;
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Coro Barroco de Amsterdam
Gabriel Fauré
Impromptu para arpa en Re bemol mayor, op.86
Chantal Mathieu, arpa
Erik Satie
La Belle Excentrique. Fantasía seria
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano a 4 manos;
Yuji Murai, clarinete;
Koji Okazaki, fagot
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano
Felix Mendelssohn
Trío Nº2 en do menor, op.66
Trío Grieg
Robert Schumann
Poemas de la reina María Estuardo, op.135
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano
06.00
Y la mañana va
Eric Coates
“Los tres osos”, fantasia orquestal
Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel
Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº4 en re menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
08.00
Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Jean Sibelius
Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
09.00
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nro.4 en fa menor
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Bernard Roberts, piano
10.00
Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian
Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky
11.00
Música de Verano
Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Eva Maros, arpa
Zoltán Gyongyossy, flauta
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Kodály
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Richard Wagner
Marcha festiva de la ópera “Tannhäuser”
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
Christoph Willibald Gluck
Aria “Se mai senti spirarti sul volto”, de la ópera “La clemenza di Tito”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck
12.00
Claude Debussy
Suite Bergamasque
Claude Helffer, piano
Joseph Haydn
Trío Londres para dos flautas y chelo Nº1 en Do mayor, Hob IV, Nº1
Aurèle Nicolet y Christian Nicolet, flautas
Rocco Filippini, chelo
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
Carl Czerny
Gran sonata brillante para piano a cuatro manos
Duo Tal & Groethusen
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Moritz Moszkowski
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30
Tasmin Little, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Barbara Strozzi
L’Eraclito amoroso
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm
Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Sol Gabetta, chelo
Hélène Grimaud, piano
19.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº47 en Sol mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Daniil Trifonov, piano
François Devienne
Sonata para fagot y bajo continuo en Sol mayor, op.24, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Klaus Stoll, violone
Jörg Ewald Dähler, fortepiano
20.00
Música de Verano
Edvard Grieg
Piezas líricas, op.54
Leif Ove Andsnes, piano
Karol Szymanowski
Sinfonía N°3, op.27, “Canto de la noche”, con textos de Jalal al-Din Rumi (místico sufí, erudito islámico y poeta persa del siglo XIII)
Ryszard Karczykowski, tenor
Kenneth Jewell Chorale
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Doráti
Giovanni Girolamo Kapsberger
Toccata arpeggiata
Paul O’Dette, laúd
21.00
Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1
Trío Flieder
Gustav Mahler
Canciones de un caminante, con textos del compsitor
Andreas Schmidt, barítono
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos
Francis Poulenc
Sonata para flauta y piano
Emily Beynon, flauta
Andrew West, piano
Silvestre Revueltas
Sensemayá. Canto para matar a una culebra
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen
22.00
Marin Marais
“Suite en mi menor”, del Segundo Libro de piezas para viola
Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Attilio Cremonesi, clave
Priotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.75
Peter Jablonski, piano
Orquesta Philharmonia de Londres / Charles Dutoit
Francisco Tárrega
Recuerdos de la Alhambra, María (Gavota), Capricho árabe, Estudio en si menor y Vals
Wolfgang Lendl, guitarra
23.00
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Gustav Mahler
Ritos fúnebres
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher
Henry Purcell
Mi corazón me está dictando, Verse Anthem Z.30
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe