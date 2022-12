Programación Martes 6 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Hubert Laws

Mean Lene

No you’d better not

Epumer - Machi - Judurcha

Enigma

Rachael Price

People will say we’re in love

You took advantage of me

Tea for two

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, H.83

Les Arts Florissants / William Christie

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Franz Schubert

Octeto para dos violines, viola, chelo, contrabajo, clarinete, fagot y corno en Fa mayor, D.803

Gidon Kremer - Isabelle van Keulen, violines;

Tabea Zimmermann, viola;

David Geringas, chelo;

Alois Posch, contrabajo;

Eduard Brenner, clarinete;

Radovan Vlatkovic, corno;

Klaus Thunemann, fagot

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Hector Berlioz

Romeo y Julieta, op.17. Tres fragmentos sinfónicos de la sinfonía dramática

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Arthur Grumiaux, violín

Orquesta New Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

07.00

Y la mañana va

Vasily Kalinnikov

Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Alexander Zemlinsky

Cuatro baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op.3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

08.00



Erik Satie

Doce pequeños corales

Aldo Ciccolini, piano

William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Guillaume Dufay

Tres canciones: “Ataque a la fortaleza” y “Por el amor de mi dulce amada” y “buena jornada, buen mes”

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Leo Brouwer

“Elogio de la danza” y “Canción de cuna”

Pepe Romero, guitarra

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

William Sterndale Bennett

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46, "La doncella de Orleans"

Ian Hobson, piano

10.00

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen / Paavo Järvi

Anton Reicha

Armonías imitadas, para cuatro flautas, op.18

Cuarteto Kuhlau

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón