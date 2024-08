Programación Martes 6 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Raffy Bushman

Silver lines

We all try

Stephane Grappelli y Gary Burton

Here’s that rainy day

Sheila Cooper

You'd be so nice to come home to

You turned the tables on me

I wake up in the morning feeling fine



00.30

La Trasnoche Clásica

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en un solo movimiento

Gidon Kremer, violín

Verónica Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.7, Nº1

Cho Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Jean Sibelius

Las Oceánides, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Vladimir Horowitz, piano

Francesco Corbetta

Folias para guitarra en re menor, de Varii Scherzi di Sonate

Jakob Lindberg, guitarra

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Louis Ferdinand

Larghetto varié, op.11

Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

06.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Richard Strauss

Dos piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Nicholas Charles Bochsa (artista y compositor francés, que vivió entre 1789 y 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari



07.00

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Correggio, obertura op.59

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

Ignacy Jan Paderewski

Allegro de Concierto para violín y piano

Konstanty Kulka, violín

Waldemar Malicki, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Gaetano Donizetti

Tres piezas para piano: Allegro en fa menor, La Ricordanza y Presto en fa menor

Pietro Spada, piano

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Nícolo Pórpora

“Despertad, pastores, acá está la mañana”, cantata

Iestyn Davies, contratenor

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

09.00



Louis Vierne (compositor y organista francés, 1870-1937)

Quinteto con piano en do menor, op.42

Stephen Coombs, piano

Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Boris Berman, piano

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

11.00

Los Caminos del Barroco

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Tiento del undécimo tono

José Enrique Ayarra, órgano

Santiago de Murcia

Canarios

-Paul O'Dette, Pat O’Brien y Steve Player, guitarra barroca

Andrew Lawrence-King arpa

Pedro Estevan, percusión

.

José Marín

De la Sierra Morena

Cristóbal Galán

Ya los caballos

Juan de Navas

Tente, Siques, espera, canciones del Manuscrito de Guerra

María Hernández e Yetzabel Arias Fernández, sopranos

Francisco Fernández Rueda, tenor

Ars Atlantica / Manuel Vilas

Juan Hidalgo

“Noble en Tinacria naciste”, de la ópera Celos aun del aire matan, con texto de Calderón de la Barca

The Newberry Consort / Andrew Lawrence-King

“Mi Bien, Mi Señor”, de la misma ópera

Ensamble La Reverencia

Joan Cabanilles (1644-1712)

Tiento Nª23

Hespèrion XX / Jordi Savall

Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

12.00

El Clásico del Mediodía

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº4 en Re mayor, Hob.I:4

Cantilena / Adrian Shepherd

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67 (1808)

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnouncourt

Mauro Giuliani

Gran popurrí, op.126, para flauta y guitarra (1808)

Daniele Ruggieri, flauta

Alberto Mesirca, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Carl Nielsen

Melodías populares checas y danesas

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Vladimir Ashkenazy, piano

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Ricardo Mutti

19.00

John Stanley

Concierto para cuerdas Nº1 en Re mayor, op.2

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Julian Prégardien, tenor

Éric Le Sage

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Gil Shaham, violín

Orquesta de Cámara Orpheus

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Brenton Broadstock

Obertura Festiva

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ola Rudner

Isaac Nathan

Selección del primer acto de la ópera Don Juan de Austria

Cheryl Baker, soprano

Steve Davislim, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de Sydney / Alexander Briger

Miriam Hyde

Trío para cuerdas

TriOlogie String Trio.

Miriam Hyde

Reverie

Miriam Hyde, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Sinfonía cíclica (1961)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabación de la transmisión radial del concierto ofrecido en el Teatro Colón el 24 de julio de1978

Norma Lado

Detrás del olvido (1989)

Trío Sine Nomine

Henry Purcell

Hornpipe en mi menor

Johann Pachelbel

Canon

Kothbito

Yiruma

El río fluye en ti

Marcela Méndez, arpa

Rolando Budini

Atemporal y Dancing fugue

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude Delangle, saxofonista invitado

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013