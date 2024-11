Programación Martes 5 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Pearson

Minor mishap

Lex

Trio of Doom

Dark prince

Continuum

Wanda Sá

Discussao

So me fez bem

Consolacao

00.30

La Trasnoche Clásica

Jules Massenet

Thais. Meditación (arr. para quinteto con piano)

I salonisti

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín /Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Marin Marais

Suite para viola y continuo Nº4 en la menor

Eva Heinitz, viola da gamba

Ernst Victor Wolff, clave

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo" (cadencia: Kreisler)

Chouchanne Siranossian, violín;

Jos van Immerseel, clave

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos

Joseph Haydn

Sinfonía concertante para violín, chelo, oboe y fagot en Si bemol mayor, Hob:I:105

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Dennis Russell Davies

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Mili Balakirev

Sonata para piano en si bemol menor, op.102

Danny Driver, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Gaspar Sanz

Suite española para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik



07.00

Bedrich Smetana

“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Ludwig van Beethoven

Cuatro bagatelas, op.126

Bernard Roberts, piano

François Couperin

Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos

Ensamble Couperin

Piotr illych Tchaikovsky

Obertura en Fa mayor,

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev



08.00



Francesco Cilea

Sonata para chelo y piano en Re mayor

Jacopo Di Tonno, chelo

Domenico Codispoti, piano

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Johannes Brahms

“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52

Ensamble Vocal Michel Piquemal

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

09.00

Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta Sinfónica de Tasmania

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Joseph Haydn

Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45

Balász Kakuk, baryton (instrumento de 6 o 7 cuerdas del siglo 18, de la familia de la viola da gamba)

Péter Lukács, viola

Tibor Párkányi, chelo



10.00

Jozef Wieniawski

Sinfonía en Re mayor, op.49

Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki

Franz Schubert

Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784

Young Ah Tak, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Féry Rebel

Música del ballet Los caracteres de la danza (1734)

Orquesta Pratum Integrum

Jean-Féry Rebel

Boutade (1712)

Orquesta Pratum Integrum

Francesco Geminiani

Suite del ballet-pantomima El bosque encantado

Ensamble Cosarara / Giuseppe Carmelingo

12.00

El Clásico del Mediodía

Scott Joplin

Selección de Ragtime

Joshua Rifkin, piano

George Gershwin

But not for me (Pero no para mí)

Jessye Norman, soprano;

John Williams, piano

Anónimo

Ole time religion

Derek Lee Ragin, contratenor

Coro de Cámara "The New World Ensamble"

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano N°3 en La mayor, op.69 (1808)

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Alessandro Rolla (1751-1841)

Concierto para corno di bassetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Pedro Ximénez Abril Tirado (1780-1856)

Minués para guitarra

Gabriel Schebor, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johannes Brahms

Obertura para el Festival Académico, op.80

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.35, N°1

Petra Somlai, pianoforte

Camargo Guarnieri

Danza Brasileña y Danza negra

Yo-Yo Ma, chelo

Kathryn Stott, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

19.00

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº5 en Sol mayor, op.65

Trío Parnassus

Edvard Grieg

“Un cisne”, “Última primavera” y “Henrik Wergeland” de las Seis canciones con orquesta, EG.177

Inger Dam-Jensen, soprano

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

Carlo Arrigoni

Sonata para violín, mandolina y bajo continuo

Ensamble Artemandolin

20.00

La Gran Aldea (Uruguay)

Eduardo Fabini

Campo

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

Luis Cluzeau Mortet

Suite de valses para piano Nº2

Polly Ferman, piano

León Ribeiro

Elegía Nº4 para quinteto de cuerdas

Roberto De Bellis, contrabajo

Cuarteto Aramis

José Serebrier

Poema elegíaco

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Luis Sambucetti

Burlesque y Reverie (grabado en vivo, en el auditorio de Radio Nacional)

Elías Gurevich, violín

Haydeé Schvartz, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Hilarión Moreno (1863-1931)

L’organetto, canción

Soledad de la Rosa, soprano

Tomás Ballicora, piano

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot, en Mi bemol Mayor, op.20, “Septimino”

Ensamble Instrumental de Buenos Aires

Francisco Kröpfl

A dúo (2001)

Patricia Da Dalt, flauta

Marcela Magín, viola