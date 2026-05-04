Programación Martes 5 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Joel Ross

Hostile

Nevertheless

Toots Thielemans & Bill Evans

Body and soul

Kate McGarry

Secret love

My funny valentine

00.30

La Trasnoche Clásica

César Franck

Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3

Ruxandra Colan, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Robert Schumann

Las danzas de la cofradía de David para piano, op.6

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Agostino Steffani

Stabat Mater para 6 voces, seis instrumentos de cuerda y órgano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Daniel Behle, tenor;

Franco Fagioli, contratenor;

Julian Prégardien, tenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"

Claudio Arrau, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Francesco Corbetta

Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº2 en do menor, op.66

Leonidas Kavakos, violín;

Patrick Demenga, chelo;

Enrico Pace, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesiones de Lycian en ranas"

Cantilena / Adrian Shepherd

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere

“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Rel mayor

Cuarteto Plectr’Archi

08.00

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol menor

Bern Glemser, piano

Bernhard Romberg

Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Gustav Holst

Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball

09.00



Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Paul Hindemith

Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade

Trío Nº1 en sol menor, op.11

Trío Parnassus

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00

Los Caminos del Barroco

Heinrich Franz Ignaz Biber

“Passacaglia en sol menor. ‘El ángel guardián’”, para violín solo, de la colección de Sonatas del rosario

Lina Tur Bonet, violín

Dietrich Buxtehude

Jesús, vida de mi vida, BuxWV 62, cantata

Collegium Vocale

Orquesta Anima Eterna / Jos van Immerseel

Antonio Bertali

Chacona en Do mayor, para violín y continuo

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Jean-Baptiste Lully

“Chacona”, del segundo acto de la tragedia lírica Faetón

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Jean-Baptiste Lully

“Passcaglia” del quinto acto de tragedia lírica Armida

Arnaud Marzorati, barítono

Stéphanie d'Oustrac, mezzosoprano

Los Pages y los Cantores del Centro de Música Barroca de Versalles

Los Sinfonistas del Centro de Música Barroca de Versalles / Olivier Schneebeli

Goerg Philip Telemann

“Moderé”, del Cuarteto N°6 en mi menor, de la serie Nuevos Cuartetos de París

Wilbert Hazelzet, flauta

Trío Sonnerie

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor, para tres violines y bajo continuo

Il GIardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Al Mediodía

Carl Reinecke

Piezas de fantasía para clarinete y piano, op.22

Csába Klenyán, clarinete

Ildikö Nagy, piano

Leonard Bernstein

Tres episodios de danza del musical On the Town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Théodore Dubois

Terzettino, para flauta viola y arpa

Eric Lamb, flute

Nora Romanoff-Schwarzberg, viola

Christoph Bielefeld, harp

Ermanno Wolf Ferrari

Suite de la ópera Las joyas de la Madonna (“Fiesta popular”, “Intermezzo”, “Serenata” y “Danza napolitana”)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto en la menor para chelo, cuerdas y bajo continuo (c.1750)

Peter Bruns, chelo

Academia de Música Antigua de Berlín

Ferdinando Carulli (1770-1841)

Dúo para guitarra y piano en Re mayor, op.134

Leopoldo Saracino, guitarra

Máximo Palumbo, fortepiano

William Shield

Segundo movimiento, “Juego en estilo eslavo en tiempo extranjero con variaciones”, del Trío para cuerdas N°1 en Mi bemol mayor (1796)

Ensamble Dorrit

Luigi Cherubini

Non mi negatte (No me niegues), canon a tres voces

Je ne t’aime plus (Ya no te amo), romanza a dos voces

Jill Feldman y Tosi Poleri, sopranos

Gilles Ragon, tenor

Kenneth Weiss, fortepiano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Bedrich Smetana

“Vysehrad” del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

19.00

August Enna

Selección de la ópera La pequeña cerillera

Henriette Bonde-Hansen, soprano

Gitta-Maria Sjöberg, soprano

Coro de niñas de la Radio de Dinamarca

Coro de Sokkelund

Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Roman Zeilinger

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para fagot en Si bemol mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

20.00

Momentos Musicales

Joaquín Turina

Danzas fantásticas para orquesta

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Louis Fremaux

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano N°15 en La mayor, K.305

Ray Chen, violin

Christoph Eschenbach, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, Op. 31

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

21.00

Camille Saint-Saëns

Sinfonía Nº 3 en do menor, op. 78

Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Paul Meyer, clarinete

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

22.00

Industria Nacional

Gabriel Sivak

Kathakali, para piano

David Kadouch, piano

Gabriel Sivak

Ultramar (“Mar de Celebes”, “Mar de Barents” y “Mar de Tasmania”)

Vincent Lhermet, acordeón

Claudio Monteverdi

“Si mis miradas languidecen”, del Séptimo libro de madrigales

Mariana Flores, soprano

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Cecilia Fiorentino

Caprichos telúricos

David Lheritier, clarinete

María Marta Ferreyra, fagot

Roque de Pedro

Para los que no tienen nombre

Marcos Cabezas

Agitación (arreglo de Marcelo Rodríguez Scilla)

Leo Masliah

Luna que se va

Astor Piazzolla

Escualo

Marina Calzado Linage, marimba

Pablo Mainetti, bandoneón

Germán Martínez, guitarra

Miguel Bertero y Leonardo Ferreyra, violín

Washington Willimann, viola

Daniel Falasca y Marisa Hurtado, contrabajo

Darío Isignoli y Hernán Possetti, piano

23.00

Complemento musical

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe;

Wouter Möller, chelo barroco;

Van Asperen, clave

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano