Programación Martes 5 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
Joel Ross
Hostile
Nevertheless
Toots Thielemans & Bill Evans
Body and soul
Kate McGarry
Secret love
My funny valentine
00.30
La Trasnoche Clásica
César Franck
Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Robert Schumann
Las danzas de la cofradía de David para piano, op.6
Murray Perahia, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Agostino Steffani
Stabat Mater para 6 voces, seis instrumentos de cuerda y órgano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Daniel Behle, tenor;
Franco Fagioli, contratenor;
Julian Prégardien, tenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Claudio Arrau, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce;
Alexandra Bachtiar, chelo;
Christiane Jaccottet, clave
Claude Debussy
El mar, L.109
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Francesco Corbetta
Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle
Jakob Lindberg, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano
Felix Mendelssohn
Trío Nº2 en do menor, op.66
Leonidas Kavakos, violín;
Patrick Demenga, chelo;
Enrico Pace, piano
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesiones de Lycian en ranas"
Cantilena / Adrian Shepherd
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Hélène Grimaud, piano
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Vincenzo Mariozzi, clarinete
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
07.00
Y la mañana va
Hilding Rosenberg
Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths
Franz Schubert
Tres piezas para piano, Deutsch 946
Maurizio Pollini, piano
Reinhold Gliere
“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
Giovanni Francesco Giuliani
Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Rel mayor
Cuarteto Plectr’Archi
08.00
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
Bernhard Romberg
Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72
Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe
Gustav Holst
Suite de Moorside
London Brass Virtuosi / David Honeyball
09.00
Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano
Paul Hindemith
Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert
10.00
Cecile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Parnassus
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth
11.00
Los Caminos del Barroco
Heinrich Franz Ignaz Biber
“Passacaglia en sol menor. ‘El ángel guardián’”, para violín solo, de la colección de Sonatas del rosario
Lina Tur Bonet, violín
Dietrich Buxtehude
Jesús, vida de mi vida, BuxWV 62, cantata
Collegium Vocale
Orquesta Anima Eterna / Jos van Immerseel
Antonio Bertali
Chacona en Do mayor, para violín y continuo
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
Jean-Baptiste Lully
“Chacona”, del segundo acto de la tragedia lírica Faetón
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset
Jean-Baptiste Lully
“Passcaglia” del quinto acto de tragedia lírica Armida
Arnaud Marzorati, barítono
Stéphanie d'Oustrac, mezzosoprano
Los Pages y los Cantores del Centro de Música Barroca de Versalles
Los Sinfonistas del Centro de Música Barroca de Versalles / Olivier Schneebeli
Goerg Philip Telemann
“Moderé”, del Cuarteto N°6 en mi menor, de la serie Nuevos Cuartetos de París
Wilbert Hazelzet, flauta
Trío Sonnerie
Johann Pachelbel
Canon en Re mayor, para tres violines y bajo continuo
Il GIardino Armonico / Giovanni Antonini
12.00
Al Mediodía
Carl Reinecke
Piezas de fantasía para clarinete y piano, op.22
Csába Klenyán, clarinete
Ildikö Nagy, piano
Leonard Bernstein
Tres episodios de danza del musical On the Town
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Théodore Dubois
Terzettino, para flauta viola y arpa
Eric Lamb, flute
Nora Romanoff-Schwarzberg, viola
Christoph Bielefeld, harp
Ermanno Wolf Ferrari
Suite de la ópera Las joyas de la Madonna (“Fiesta popular”, “Intermezzo”, “Serenata” y “Danza napolitana”)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto en la menor para chelo, cuerdas y bajo continuo (c.1750)
Peter Bruns, chelo
Academia de Música Antigua de Berlín
Ferdinando Carulli (1770-1841)
Dúo para guitarra y piano en Re mayor, op.134
Leopoldo Saracino, guitarra
Máximo Palumbo, fortepiano
William Shield
Segundo movimiento, “Juego en estilo eslavo en tiempo extranjero con variaciones”, del Trío para cuerdas N°1 en Mi bemol mayor (1796)
Ensamble Dorrit
Luigi Cherubini
Non mi negatte (No me niegues), canon a tres voces
Je ne t’aime plus (Ya no te amo), romanza a dos voces
Jill Feldman y Tosi Poleri, sopranos
Gilles Ragon, tenor
Kenneth Weiss, fortepiano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Bedrich Smetana
“Vysehrad” del ciclo Mi patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann
Darius Milhaud
Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127
Claude Helffer, piano
Orquesta Nacional de Francia / David Robertson
Luis Gianneo
Cinco piezas para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
Joseph Haydn
Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23
Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes
András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos
Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes
19.00
August Enna
Selección de la ópera La pequeña cerillera
Henriette Bonde-Hansen, soprano
Gitta-Maria Sjöberg, soprano
Coro de niñas de la Radio de Dinamarca
Coro de Sokkelund
Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Roman Zeilinger
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”
Trío Locatelli
Francesco Antonio Rosetti
Concierto para fagot en Si bemol mayor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
20.00
Momentos Musicales
Joaquín Turina
Danzas fantásticas para orquesta
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Louis Fremaux
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano N°15 en La mayor, K.305
Ray Chen, violin
Christoph Eschenbach, piano
Nikolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, Op. 31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
21.00
Camille Saint-Saëns
Sinfonía Nº 3 en do menor, op. 78
Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Paul Meyer, clarinete
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
22.00
Industria Nacional
Gabriel Sivak
Kathakali, para piano
David Kadouch, piano
Gabriel Sivak
Ultramar (“Mar de Celebes”, “Mar de Barents” y “Mar de Tasmania”)
Vincent Lhermet, acordeón
Claudio Monteverdi
“Si mis miradas languidecen”, del Séptimo libro de madrigales
Mariana Flores, soprano
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Cecilia Fiorentino
Caprichos telúricos
David Lheritier, clarinete
María Marta Ferreyra, fagot
Roque de Pedro
Para los que no tienen nombre
Marcos Cabezas
Agitación (arreglo de Marcelo Rodríguez Scilla)
Leo Masliah
Luna que se va
Astor Piazzolla
Escualo
Marina Calzado Linage, marimba
Pablo Mainetti, bandoneón
Germán Martínez, guitarra
Miguel Bertero y Leonardo Ferreyra, violín
Washington Willimann, viola
Daniel Falasca y Marisa Hurtado, contrabajo
Darío Isignoli y Hernán Possetti, piano
23.00
Complemento musical
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6
Han de Vries, oboe;
Wouter Möller, chelo barroco;
Van Asperen, clave
Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano