Programación Martes 5 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins

The bridge

John S.

Jessica Williams

I’m confessin’ (that I love you)

Kendra Shank

Not to worry

A circle of love

00.30

La Trasnoche Clásica

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en un solo movimiento

Gidon Kremer, violín

Verónica Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.7, Nº1

Cho Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Jean Sibelius

Las Oceánides, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Vladimir Horowitz, piano

Francesco Corbetta

Folias para guitarra en re menor, de Varii Scherzi di Sonate

Jakob Lindberg, guitarra

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Louis Ferdinand

Larghetto varié, op.11

Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano



Louis Nicolas Clérambault

”El sol, vencedor de las nubes”, cantata

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

07.00

Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Obertura de la ópera “Gudrun”

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

John O'Conor, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ensamble Romanesca

Alexander Borodin

“En las estepas de Asia central”, poema sinfónico

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00



Tor Aulin (violinista y compositor sueco, 1866-1914)

Concierto para violín y orquesta Nº3 en do menor, op.14

Ulf Wallin, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andrew Manze

Jean Sibelius

“ El abeto solitario”, “El álamo”, “El abedul” y “El pino”, del ciclo “Los Árboles”, op.75

Håvard Gimse, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

09.00



Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Sinfonía en re menor

Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Fontenay

10.00

Vincent D’Indy

Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31

Lajos Lencses, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)

Tres piezas de concierto para piano

Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold

“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Tres canciones de la música incidental para Teodosio o La fuerza del amor

Judith Nelson, soprano

James Bowman, tenor

David Thomas, bajo

Taverner Choir

Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Henry Purcell

Primera escena del segundo acto de la ópera Dido y Eneas

Claire Brua y Sophie Daneman, sopranos

Gaelle Mechaly, mezzosoprano

Les Arts Florissants / William Christie

Henry Purcell

”Obertura”, de la música incidental para La tempestad o La isla encantada

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Henry Purcell

“Música para un momento”, de la música incidental para Edipo

Philippe Jaroussky, contratenor

I Barrochisti / Diego Fasolis

Henry Purcell

Masque de Timón de Atenas

Gillian Fisher y Lynn Dawson, sopranos

Paul Elliot y y Rogers Covey-Crump, tenores

Stephen Varcoe, bajo

Solistas Barrocos Ingleses/ John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Selección de las Canciones sin palabras, op.53, op.19, op.67 y op.30

András Schiff, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Sueño de una noche de verano, op.61. Serpientes coloridas

Magda Kálmar, soprano;

Jutta Bokor, mezzosoprano

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

Coro Femenino de Juventudes Musicales

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Joseph Haydn

Trío en Sol mayor, Hob. XV:25, “Con rondó en estilo gitano”

Trío Grieg

Louis Massonneau

Sinfonía N°3 en do menor, La tempestad y la calma, op.5 (1794)

Orquesta de la Corte de Mecklenburg-Schweriner / Ivan Törzs, director.

Giulio Briccialdi (1818-1881)

Quinteto para vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de Vientos Avalon

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johann Baptist Cramer (compositor alemán, 1771 – 1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

19.00

Carlo Graziani

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Jean-Philippe Rameau

Aria de la locura, de Platée

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Enrique Granados

Quinteto con piano en sol menor, op.49

Manuel Porta Gallego, violín

Joaquín Riquelme García, viola

Trío LOM (Ligorio-Orpella-Mor)

Gioachino Rossini

Trascripción para dos guitarras de la Obertura de El barbero de Sevilla

Marcela Sfriso, guitarra

Walter Ujaldón, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Olav Berg

Concierto para clarinete y orquesta

Hakon Véstly, clarinete

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

Thomas Tellefsen

Tres piezas para chelo y piano, op.32

Øyvind Gimse, chelo

Håvard Gimse, piano

Johann Svendsen (1840-1911)

Zoraida, poema sinfónico op.11

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mijaíl Jurowski

Edvard Grieg

Selección de las Seis canciones para vos y piano, op.48

Marianne Hirsti, soprano

Rudolf Jansen, piano

21.00

Música Nocturna

Antonio Vivaldi

“Las cuatro estaciones”, cuatro conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo, op.8:

N°1: “La primavera”

N°2: “El verano”

N°3: “El otoño”

N°4: “El invierno”

Europa Galante / Fabio Biondi

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

22.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Joaquín Turina (1882-1949)

Trío Nº2 en si menor, op.76

Trío García

Richard Strauss

Canciones:

La noche

El secreto

Mañana

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

23.00

Industria Nacional

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta en Si bemol mayor, op.33

José Araujo, chelo

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

Marcos Franciosi

Entrópica (2010)

Dúo de Flautas MEI (Patricia García y Juliana Moreno)

Biagio Marini

Sonata para violín y continuo, “La Variata”

Pablo Valetti, violín

Skip Sempé, clave

Luis Naón

“Capricho 5”, de Seis caprichos para percusión y sonidos electrónicos (2008)

Zachary Hale, percusión