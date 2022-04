Programación Martes 5 de Abril

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Al Hirt

Floatin’down to cottontown

And the angels sing

Hindustan

Martín Bejerano

Transformation

Debby Boone

I’m gonna live till I die

Everybody loves somebody

These boots are made for walkin’

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Vasily Kalinikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

“El cedro y la palmera”, cuadro sinfónico para orquesta

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

10.00

José Serebrier (director y compositor uruguayo, 1938)

Concierto para flauta y orquesta “con tango”

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón