Programación Martes 4 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Enrico Pieranunzi
Les Amants
Where I never was
The Karminsky Experience
Rosetta Drive
Camera one
Marianne Solivan
Bliss
Social call
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Valentin Görner
La noche
Andreas Scholl, contratenor
Markus Märkl, clave
Karl Ernst Schöder, laúd
Alix Verzier, chelo
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hoboquen 16, nro.23
Emanuel Ax, piano
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114
Alan Hacker, clarinete
Jennifer Ward Clark, chelo
Richard Burnett, piano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº6 en re menor, op.104
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Aaron Copland
Cuatro episodios del ballet "Rodeo"
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, D.813
Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos
Jean Marie Leclair
Obertura en La mayor, op.13, Nº3
Ensamble Florilegium
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Max Reger
Doce valses-capricho, op.9
Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Roger Drinkall, chelo;
Dian Baker, piano
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Fernando Sor
Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"
Marc Teicholz, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467
Maria Tipo, piano
Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan
06.00
Y la mañana va
Gioacchino Rossini
Obertura de la ópera “Guillermo Tell”
Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº60 en Do mayor
Emanuel Ax, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.2, Nº6
Salvatore Accardo, violín
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Orquesta de Cámara Orpheus
07.00
Piotr Illych Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Félix Mendelssohn
Dos caprichos para piano, op.33
Martin Jones, piano
Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito
08.00
Dmitri Shostakovich
Trio Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Ralph Vaughan Williams
Suite para viola y orquesta
Frederick Riddle, viola
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
09.00
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Pascal Moragués, clarinete
Frank Braley, piano
Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)
Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”
Cuarteto Dominion
Giovanni Battista Sammartini
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla
10.00
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois
Patrick Gallois, flauta
Maria Prinz, piano
Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
Claudio Monteverdi
Il Ballo delle Ingrate (El baile de las ingratas) (1608)
Ensamble La Venexiana
Carlo Farina
Balletto N°2 a cuatro
Ensamble Concerto
Girolamo Frescobaldi
Balletto N°2 y corrente
Scott Ross, clave
Johann Heinrich Schmelzer
Dos balletti
Ensamble Accentus Austria
12.00
El Clásico del Mediodía
Felix Mendelssohn
Sueño de una noche de verano, op.61 (selección)
Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto en Mi bemol mayor para clave, fortepiano y orquesta (1788)
Léon Berben, clave
Robert Hill, fortepiano
Musica Antiqua Köln / Reiinhard Goebel
Luigi Cherubini
Cuarteto N°4 en Mi mayor (1835)
Cuarteto David
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Claudio Rebagliati (compositor peruano, 1843 – 1909)
Rapsodia Peruana
Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya
Charles Valentin Alkan
Sonatina para piano en la menor, op.61
Bernard Ringeissen, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº13 en re menor, K.173
Cuarteto Festetics
19.00
Georges Bizet
Selección de la ópera Carmen
Elīna Garanča, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon
Philipp Friedrich Buchner (compositor del Barroco alemán)
Sonata para violín y bajo continuo Nº5 en re menor
Ricercar Consort
Hugo Alfvén
El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén
Ludwig van Beethoven
Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO41
Davis Garrett, violín
Bruno Canino, piano
20.00
Complemento musical
23.00
Industria Nacional