PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/11/2025

Programación Martes 4 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

Enrico Pieranunzi
Les Amants
Where I never was

The Karminsky Experience
Rosetta Drive
Camera one

Marianne Solivan
Bliss
Social call

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Valentin Görner
La noche
Andreas Scholl, contratenor
Markus Märkl, clave
Karl Ernst Schöder, laúd
Alix Verzier, chelo

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hoboquen 16, nro.23
Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114
Alan Hacker, clarinete
Jennifer Ward Clark, chelo
Richard Burnett, piano

Jean Sibelius
Sinfonía Nº6 en re menor, op.104
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aaron Copland
Cuatro episodios del ballet "Rodeo"
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, D.813
Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Jean Marie Leclair
Obertura en La mayor, op.13, Nº3
Ensamble Florilegium

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Max Reger
Doce valses-capricho, op.9
Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos

Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Roger Drinkall, chelo;
Dian Baker, piano

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Fernando Sor
Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"
Marc Teicholz, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467
Maria Tipo, piano
Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan

06.00
Y la mañana va

Gioacchino Rossini
Obertura de la ópera “Guillermo Tell”
Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº60 en Do mayor
Emanuel Ax, piano

Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.2, Nº6
Salvatore Accardo, violín
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Orquesta de Cámara Orpheus

07.00

Piotr Illych Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Félix Mendelssohn
Dos caprichos para piano, op.33
Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00

Dmitri Shostakovich
Trio Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams
Suite para viola y orquesta
Frederick Riddle, viola
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Pascal Moragués, clarinete
Frank Braley, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)
Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”
Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois
Patrick Gallois, flauta
Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00
Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi
Il Ballo delle Ingrate (El baile de las ingratas) (1608)
Ensamble La Venexiana

Carlo Farina
Balletto N°2 a cuatro
Ensamble Concerto

Girolamo Frescobaldi
Balletto N°2 y corrente
Scott Ross, clave

Johann Heinrich Schmelzer
Dos balletti
Ensamble Accentus Austria

12.00
El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn
Sueño de una noche de verano, op.61 (selección)
Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto en Mi bemol mayor para clave, fortepiano y orquesta (1788)
Léon Berben, clave
Robert Hill, fortepiano
Musica Antiqua Köln / Reiinhard Goebel

Luigi Cherubini
Cuarteto N°4 en Mi mayor (1835)
Cuarteto David

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Claudio Rebagliati (compositor peruano, 1843 – 1909)
Rapsodia Peruana
Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya

Charles Valentin Alkan
Sonatina para piano en la menor, op.61
Bernard Ringeissen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº13 en re menor, K.173
Cuarteto Festetics

19.00

Georges Bizet
Selección de la ópera Carmen
Elīna Garanča, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

Philipp Friedrich Buchner (compositor del Barroco alemán)
Sonata para violín y bajo continuo Nº5 en re menor
Ricercar Consort

Hugo Alfvén
El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

Ludwig van Beethoven
Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO41
Davis Garrett, violín
Bruno Canino, piano

20.00
Complemento musical

23.00
Industria Nacional