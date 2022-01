Programación Martes 4 de Enero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Frank Rosolino

Ragamuffin

Embraceable you

Jason Moran

Gentle shifts south

Time into space into time

Ann Savoy

If dreams come true

Melodie au crepuscule

The way you look tonight

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Jean Françaix

Once variaciones sobre un tema de Haydn

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

Dmitri Shostakovich

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.107

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº5

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Serenata N°2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Alessandro Rolla (violista y compositor italiano, 1757-1841)

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Claudio Arrau, piano

Benjamin Britten

Mañanas musicales, suite sobre temas de Rossini, op.24

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Claude Debussy

Balada sobre textos de Francois Villon

Udo Reinemann, barítono

Theodor Paraskivesko, piano

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Bohuslav Martinú

Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano

Alfia Bekova, chelo

Eleonora Bekova, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Virgil Thomson

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Hilary Hahn, violín

Natalie Zhu, piano

Jean-Philippe Rameau

Piezas para clave en concierto Nº4

Barthold Kuijken flauta

Sigiswald Kuijken, violín barroco

Wieland Kuijken viola da gamba

Robert Kohnen, clavicordio

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25

Donatella Failoni, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón