Programación Martes 4 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Sonny Stitt
Foot tapper
Wind up
When you’re smiling
Blue Lab Beats
Never doubt
Nights in Tokyo
Laura Fygi
Too darn hot
This can’t be love
That old black magic
00.30
La Trasnoche Clásica
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Boris Berman, piano
Franz Tausch
Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, op.27
Thea King y Nicholas Bucknall, clarinets
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager
Jean Sibelius
Dos piezas para violín y piano, op.2
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Luigi Boccherini
Sinfonía Nº11 en Do mayor, op.21, Nº3, G.495
Deutsche Kammerakademmie Neuss / Johannes Goritzki
Robert Schumann
Album para la juventud, op.68 (selección)
Angela Brownridge, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Réquiem en re menor, K.626
Ileana Cotrubas, soprano;
Helen Watts, contralto;
Robert Tear, tenor;
John Shirley-Quirk, bajo
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Coro de St. Martin in the Fields
Johann Sebastian Bach
Partita para laúd en re menor, BWV 997 (transcripción para flauta, chelo y clave)
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
Arnold Bax
En el crepúsculo (Into the Twilight)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VII: h4
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacquelin Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
Maurice Ravel
La valse
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Dietrich Buxtehude
Elegía: Debe la muerte también separar?, BuxWV 76
Andreas Scholl, contratenor
Concerto di Viole
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Jacques Ibert
Tres piezas breves para quinteto de vientos
Erwartung Ensemble
Felix Mendelssohn
Tres Caprichos op.33
Martin Jones, piano
07.00
Y la mañana va
Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)
Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16
Henri Demarquette, chelo
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming
John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano
Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera “Macbeth”
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas
08.00
Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diógenes
Félix Mendelssohn
Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano
Darío Zingales, clarinete
Alexey Grots, piano
Louis Nicolas Clérambault
“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas
Nicolas Rivenq, bajo
Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Aram Kachaturián
Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.38
Constantine Orbelian, piano
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1
Cuarteto Tátrai
10.00
Benjamin Britten
Sinfonía simple, op.4
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664
Javier Perianes, piano.
André Caplet
Leyenda, para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Lawes
Te ruego que me devuelvas mi corazón y Desliza suavemente tu torrente plateado, canciones
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Wiliam Lawes
Suite Nº1 en do menor para ensamble de violas a cinco partes
Phantasm
Alessandro Scarlatti
Sinfonía de la ópera Griselda (1721)
La Lira d’Orfeo / George Petrou
Alessandro Scarlatti
“Entonces ya no me amas”, recitativo, y “Tú no comprendes”, aria la ópera Griselda
Miriam Albano Mariam Batistelli, soprano
La Lira d’Orfeo / George Petrou
Francesco Scarlatti
Miserere meu Deus, motete a cinco partes
Ensamble William Byrd / Graham O'Reilly
12.00
Al Mediodía
Joseph Haydn
Sinfonía Nº1 en Re mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Astor Piazzolla
Oblivion (Olvido) (versión para trío de José Bragato)
Trío Atos
Georges Bizet
“Interludio”, del acto tercero de Carmen
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Georges Bizet
“Je crois entendre encore”, de la ópera Los pescadores de perlas
Nicolai Gedda, tenor
Orquesta de la Ópera Cómica de París / Pierre Dervaux
Georges Bizet
“Carrillón”, de La arlesiana
Orquesta National Philharmonic / Leopold Stokowski
Luigi Boccherini
“Fandango”, del Quinteto Nº4 para cuerdas en Re mayor (arreglo para dos claves y castañuelas de Andreas Staier)
Andreas Staier y Christine Schornsheim, clave
Adela González Campa, castañuelas
Paul Lincke
“Idilio de las libélulas”, de la opereta Señora Luna
New London Orchestra / Ronald Corp
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Truls Mørk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown
Bernhard Crussel
Cuarteto Nº1 para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor, op.2
László Horváth, clarinete
Trío Dumas
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Julián Aguirre
Las mañanitas, op.43
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendia, piano
Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg
19.00
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1
Kemal Gekić, piano
20.00
Momentos Musicales
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en La mayor, op.7, Nº1
Odile Edouard, violín
Ensemble 415 / Chiara Banchini
Gabriel Fauré
Impromptu para arpa en Re bemol mayor, op.86
Isabelle Moretti, arpa
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Béla Drahos, flauta
Concentus Hungaricus / Ildico Hegyi
Louis De Caix D'Hervelois
Lamento para viola da gamba
Jordi Savall, viola da gamba
21.00
Igor Stravinsky
Danzas concertantes para orquesta de cámara
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson
Franz Schubert
Impromptu para piano en fa menor, op.142, D.935, Nº1
Alfred Brendel, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía con instrumentos obligados Nº2 en Mi bemol mayor, Wq 183, Nº2, H.664
The English Concert / Andrew Manze
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Henning Kraggerud, violín
Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset
22.00
Industria Nacional
José Torre Bertucci
Sonata para piano en do sostenido menor (1923)
Alfredo Corral, piano
Julián Bautista
Fantasía española, para clarinete y orquesta
Carmen Borregales, clarinete
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Joshua Dos Santos
Abel Fleury
Ausencia, Flor de llanto y Te vas, tres milongas para guitarra
Arturo Zeballos, guitarra
Grabado en vivo en el Auditorio Astor Piazzolla, Mar del Plata, abril de 2003
23.00
Complemento musical
Vincenzo Bellini
Il fervido Desiderio
Torna, vezzosa Fillide
Vanne, o rosa fortunata, de Sei Ariette
Dolente immagine di Fille mia
La farfalletta
Per pietà, bell'idol mio
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo