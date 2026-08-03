PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/08/2026

Programación Martes 4 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Sonny Stitt
Foot tapper
Wind up
When you’re smiling

Blue Lab Beats
Never doubt
Nights in Tokyo

Laura Fygi
Too darn hot
This can’t be love
That old black magic

00.30
La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Boris Berman, piano

Franz Tausch
Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, op.27
Thea King y Nicholas Bucknall, clarinets
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Jean Sibelius
Dos piezas para violín y piano, op.2
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Boccherini
Sinfonía Nº11 en Do mayor, op.21, Nº3, G.495
Deutsche Kammerakademmie Neuss / Johannes Goritzki

Robert Schumann
Album para la juventud, op.68 (selección)
Angela Brownridge, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Réquiem en re menor, K.626
Ileana Cotrubas, soprano;
Helen Watts, contralto;
Robert Tear, tenor;
John Shirley-Quirk, bajo
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Coro de St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach
Partita para laúd en re menor, BWV 997 (transcripción para flauta, chelo y clave)
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano

Arnold Bax
En el crepúsculo (Into the Twilight)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VII: h4
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacquelin Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano

Maurice Ravel
La valse
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Dietrich Buxtehude
Elegía: Debe la muerte también separar?, BuxWV 76
Andreas Scholl, contratenor
Concerto di Viole

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jacques Ibert
Tres piezas breves para quinteto de vientos
Erwartung Ensemble

Felix Mendelssohn
Tres Caprichos op.33
Martin Jones, piano

07.00
Y la mañana va

Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)
Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16
Henri Demarquette, chelo
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming

John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano

Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera “Macbeth”
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

08.00

Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diógenes

Félix Mendelssohn
Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano
Darío Zingales, clarinete
Alexey Grots, piano

Louis Nicolas Clérambault
“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas
Nicolas Rivenq, bajo
Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Aram Kachaturián
Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.38
Constantine Orbelian, piano
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1
Cuarteto Tátrai

10.00

Benjamin Britten
Sinfonía simple, op.4
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664
Javier Perianes, piano.

André Caplet
Leyenda, para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium

11.00
Los Caminos del Barroco

Henry Lawes
Te ruego que me devuelvas mi corazón y Desliza suavemente tu torrente plateado, canciones
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Wiliam Lawes
Suite Nº1 en do menor para ensamble de violas a cinco partes
Phantasm

Alessandro Scarlatti
Sinfonía de la ópera Griselda (1721)
La Lira d’Orfeo / George Petrou

Alessandro Scarlatti
“Entonces ya no me amas”, recitativo, y “Tú no comprendes”, aria la ópera Griselda
Miriam Albano Mariam Batistelli, soprano
La Lira d’Orfeo / George Petrou

Francesco Scarlatti
Miserere meu Deus, motete a cinco partes
Ensamble William Byrd / Graham O'Reilly

12.00
Al Mediodía

Joseph Haydn
Sinfonía Nº1 en Re mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Astor Piazzolla
Oblivion (Olvido) (versión para trío de José Bragato)
Trío Atos

Georges Bizet
“Interludio”, del acto tercero de Carmen
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Georges Bizet
“Je crois entendre encore”, de la ópera Los pescadores de perlas
Nicolai Gedda, tenor
Orquesta de la Ópera Cómica de París / Pierre Dervaux

Georges Bizet
“Carrillón”, de La arlesiana
Orquesta National Philharmonic / Leopold Stokowski

Luigi Boccherini
“Fandango”, del Quinteto Nº4 para cuerdas en Re mayor (arreglo para dos claves y castañuelas de Andreas Staier)
Andreas Staier y Christine Schornsheim, clave
Adela González Campa, castañuelas

Paul Lincke
“Idilio de las libélulas”, de la opereta Señora Luna
New London Orchestra / Ronald Corp

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Truls Mørk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Bernhard Crussel
Cuarteto Nº1 para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor, op.2
László Horváth, clarinete
Trío Dumas

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Julián Aguirre
Las mañanitas, op.43
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendia, piano

Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

19.00

Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1
Kemal Gekić, piano

20.00
Momentos Musicales

Giuseppe Valentini
Concerto grosso en La mayor, op.7, Nº1
Odile Edouard, violín
Ensemble 415 / Chiara Banchini

Gabriel Fauré
Impromptu para arpa en Re bemol mayor, op.86
Isabelle Moretti, arpa

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Béla Drahos, flauta
Concentus Hungaricus / Ildico Hegyi

Louis De Caix D'Hervelois
Lamento para viola da gamba
Jordi Savall, viola da gamba

21.00

Igor Stravinsky
Danzas concertantes para orquesta de cámara
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Franz Schubert
Impromptu para piano en fa menor, op.142, D.935, Nº1
Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía con instrumentos obligados Nº2 en Mi bemol mayor, Wq 183, Nº2, H.664
The English Concert / Andrew Manze

Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Henning Kraggerud, violín
Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

22.00
Industria Nacional

José Torre Bertucci
Sonata para piano en do sostenido menor (1923)
Alfredo Corral, piano

Julián Bautista
Fantasía española, para clarinete y orquesta
Carmen Borregales, clarinete
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Joshua Dos Santos

Abel Fleury
Ausencia, Flor de llanto y Te vas, tres milongas para guitarra
Arturo Zeballos, guitarra
Grabado en vivo en el Auditorio Astor Piazzolla, Mar del Plata, abril de 2003

23.00
Complemento musical

Vincenzo Bellini
Il fervido Desiderio
Torna, vezzosa Fillide
Vanne, o rosa fortunata, de Sei Ariette
Dolente immagine di Fille mia
La farfalletta
Per pietà, bell'idol mio
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano

Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo