Programación Martes 31 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Teddy Edwards

Oleo

Good gravy

Mick Goodrick y Randy Roos

Morning jewel

Rose Room

Hang around

Edge of love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Vasily Kalinikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

William Byrd

Suite de danzas inglesas. Arreglo para ensamble de metales

Ensamble de Metales de la Filarmónica de Estocolmo

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovchin

Frederic Chopin

Tres valses para piano, op.34

Cyprien Katsaris, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para cuerdas Nº11 en fa menor, op.95

Cuarteto Alban Berg

08.00



Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo, en sol menor, op.3, Nº3

Susanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Leos Janacek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Ondrej Lenard

Joaquín Turina

Libro I de las Danzas gitanas, op.55

Mirian Conti, piano



09.00

Ignaz Pleyel

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

T.10 a 12 23.18

George Gershwin

Dos canciones: Love is here to stay y Embraceable you. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

Benjamin Britten

Suite de la música incidental para la obra de teatro Johnson over Jordan

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Metropolitana de Lisboa / Alvaro Cassuto

Charles Tomlinson Griffes

Sonata para piano

Garah Landes, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón