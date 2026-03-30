Programación Martes 31 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano del ballet Cenicienta, op.102
Boris Berman, piano
Peter Benoit
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a (Relato sinfónico)
Gavy van Riet, flauta
Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Alexander Glazunov
Cuarteto Nº2 en fa mayor, op.10
Cuarteto Shostakovich
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Ruggiero Ricci, violín
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind
François Couperin
Gran sonata en trío
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Ferruccio Busoni
Seis piezas para piano, op.33b BV 241
Geoffrey Douglas Madge, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Gabriel Fauré
El horizonte quimérico, op.118
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano
Johann Pezel
Música ceremonial para bronces
Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº5 en Re mayor, G.478
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Barbara Górzynska, violín;
Firlej, chelo;
Anna Wesolowska, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332
Mitsuko Uchida, piano
07.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Vals Mefisto Nº2
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Camille Saint-Saëns
Seis estudios para la mano izquierda, op.135
Michel Beroff, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13
Mandel Quartet
Piotr Ilich Chaikovsky
El voyevoda, balada sinfónica op.78
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
08.00
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano
Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “Paganini”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Sergei Rachmaninov
Siete preludios, op.23
Howard Shelley, piano
09.00
Johann Christoph Friedrich Foerster
Concierto para oboe y orquesta en do menor
Xenia Löffler, oboe
Ensamble Hofkapelle de Bartzodf
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)
Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner
Frederick Delius
Sonata para violín y piano Nº1
Susanne Stanzeleit, violín
Gusztáv Fenyo, piano
10.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Agustín Barrios Mangoré
Tango Nro.2 y Danza paraguaya
Marcelo Kayath, guitarra
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hoboken 15, Nº15
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Purcell
“Marcha”, de la Música para el funeral de la Reina María II
Collegium Vocale de Gante / Phillippe Herreweghe
George Frideric Handel
“Sarabanda”, de la Suite para calve en re menor
MIchele Bernuzzi, clave
Antonio Vivladi
Tercer movimiento de la Sonata en mi menor para chelo y continuo, RV 40
A 6.59
Christophe Coin, chelo
Eugène Ferré, guitarra barroca
Ageet Zweistra, chelo
Johann Sebastian Bach
Coro inicial de la Pasión según San Juan, BWV 245
Coeo Monteverdi
Solitas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
Antonio Vivaldi
Primero y segundo movimiento del Concierto en Do mayor para mandolina y orquesta, RV 425
Rolf Lislevand, mandolina
Ensamble Kapsberger
Henry Purcell
Segundo y tercer movimiento de la Sonata para trompeta, dos violines, viola y bajo continuo
Niklas Eklund, trompeta natural
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Antonio Vivaldi
“Y paz en la Tierra a los hombres”, del Gloria en Re mayor, RV 589
The Sixteen / Harry Christophers
Antonio Vivaldi
Segundo y tercer movimiento del Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, RV 443
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Johann Sebastian Bach
“Sarabanda”, de la Suite N°5 para chelo solo en do menor, BWV 1011
Anner Bylsma, chelo
12.00
Al Mediodía
William Schuman
American Festiva Overture
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bermstein
Anton Diabelli
Popurrí de las obras favoritas de Beethoven, para flauta y guitarra
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, piano
Richard Strauss
Concierto Nº1 para corno y orquesta en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Orquesta del Estado de Dresde / Christian Thielemann
Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op.6 (“Cuyana”, “Norteña” y “Criolla”)
Beatriz Balzi, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Franz Anton Hoffmeister
Concierto en Re para viola y orquesta
Antoine Tamestit, viola
Orquesta Kammersymphonie de Leipzig
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto N°13 en re menor, K.173
Cuarteto Mosaïques
Wolfgang Amadeus Mozart
“Laudate Domino” (Alabad al Señor), de las Vísperas solemnes de un confesor, K.339
Cai Thomas, niño soprano
Coro de Cámara Pegasus
London Mozart Players / Robert Lewis
Dionisio Aguado
Selección de estudios del Nuevo método para guitarra, op.6
Lorenzo Michelis, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena
London Brass Virtuosi / David Honeyball
Johann Baptist Cramer (pianista y compositor alemán, 1771-1858)
Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39, Nº1
Ensemble 415
19.00
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Arthur Sullivan
Pineapple poll suite
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Anton Arensky
Cuatro piezas para chelo y piano, op.56
Dmitrii Khrychev, chelo
Olga Solovieva, piano
Johann Georg Albrechtsberger
Fuga sobre “Ite, missa est”
István Baróti, órgano
20.00
Momentos Musicales
Amilcare Ponchielli
Danza de las horas, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Amsterdam / Peter Stern
Frédéric Chopin
-Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38
-Balada para piano Nº3 en La bemol mayor, op.47
Cyprien Katsaris, piano
Franz Schubert
Cuarteto en do menor (inconcluso), D.703
Cuarteto Caspar da Salo
Joseph Haydn
Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69
Cuarteto Tátrai
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor
Friedemann Immer, trompeta
Reinhard Goebel, violín
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe
22.00
Industria Nacional
Magdalena García Robson
Estampas, para piano (1947)
Melina Marcos, piano
Felix Mendelssohn
Último movimiento de la Sinfonía N°2 en Do mayor, op.52, “Canto de alabanza”
Analì Torregiani y Alejandra Pistoni, sopranos
Andrés Novero, tenor
Coro Polifónico Provincial de Santa Fe
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Virginia Bono
23.00
Complemento musical