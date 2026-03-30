Programación Martes 31 de Marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano del ballet Cenicienta, op.102

Boris Berman, piano

Peter Benoit

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a (Relato sinfónico)

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº2 en fa mayor, op.10

Cuarteto Shostakovich

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

François Couperin

Gran sonata en trío

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Ferruccio Busoni

Seis piezas para piano, op.33b BV 241

Geoffrey Douglas Madge, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Gabriel Fauré

El horizonte quimérico, op.118

Gérard Souzay, barítono;

Dalton Baldwin, piano

Johann Pezel

Música ceremonial para bronces

Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº5 en Re mayor, G.478

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Frédéric Chopin

Trío en sol menor, op.8

Barbara Górzynska, violín;

Firlej, chelo;

Anna Wesolowska, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13

Mandel Quartet

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

08.00



Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Sergei Rachmaninov

Siete preludios, op.23

Howard Shelley, piano

09.00



Johann Christoph Friedrich Foerster

Concierto para oboe y orquesta en do menor

Xenia Löffler, oboe

Ensamble Hofkapelle de Bartzodf

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)

Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

Sonata para violín y piano Nº1

Susanne Stanzeleit, violín

Gusztáv Fenyo, piano

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi



Agustín Barrios Mangoré

Tango Nro.2 y Danza paraguaya

Marcelo Kayath, guitarra

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hoboken 15, Nº15

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

“Marcha”, de la Música para el funeral de la Reina María II

Collegium Vocale de Gante / Phillippe Herreweghe

George Frideric Handel

“Sarabanda”, de la Suite para calve en re menor

MIchele Bernuzzi, clave

Antonio Vivladi

Tercer movimiento de la Sonata en mi menor para chelo y continuo, RV 40

A 6.59

Christophe Coin, chelo

Eugène Ferré, guitarra barroca

Ageet Zweistra, chelo

Johann Sebastian Bach

Coro inicial de la Pasión según San Juan, BWV 245

Coeo Monteverdi

Solitas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Antonio Vivaldi

Primero y segundo movimiento del Concierto en Do mayor para mandolina y orquesta, RV 425

Rolf Lislevand, mandolina

Ensamble Kapsberger

Henry Purcell

Segundo y tercer movimiento de la Sonata para trompeta, dos violines, viola y bajo continuo

Niklas Eklund, trompeta natural

Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Antonio Vivaldi

“Y paz en la Tierra a los hombres”, del Gloria en Re mayor, RV 589

The Sixteen / Harry Christophers

Antonio Vivaldi

Segundo y tercer movimiento del Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, RV 443

Alexis Kossenko, flauta

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Johann Sebastian Bach

“Sarabanda”, de la Suite N°5 para chelo solo en do menor, BWV 1011

Anner Bylsma, chelo

12.00

Al Mediodía

William Schuman

American Festiva Overture

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bermstein

Anton Diabelli

Popurrí de las obras favoritas de Beethoven, para flauta y guitarra

Paul Meisen, flauta

Reinbert Evers, piano

Richard Strauss

Concierto Nº1 para corno y orquesta en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Orquesta del Estado de Dresde / Christian Thielemann

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op.6 (“Cuyana”, “Norteña” y “Criolla”)

Beatriz Balzi, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Anton Hoffmeister

Concierto en Re para viola y orquesta

Antoine Tamestit, viola

Orquesta Kammersymphonie de Leipzig

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto N°13 en re menor, K.173

Cuarteto Mosaïques

Wolfgang Amadeus Mozart

“Laudate Domino” (Alabad al Señor), de las Vísperas solemnes de un confesor, K.339

Cai Thomas, niño soprano

Coro de Cámara Pegasus

London Mozart Players / Robert Lewis

Dionisio Aguado

Selección de estudios del Nuevo método para guitarra, op.6

Lorenzo Michelis, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Johann Baptist Cramer (pianista y compositor alemán, 1771-1858)

Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39, Nº1

Ensemble 415

19.00

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Arthur Sullivan

Pineapple poll suite

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Anton Arensky

Cuatro piezas para chelo y piano, op.56

Dmitrii Khrychev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Georg Albrechtsberger

Fuga sobre “Ite, missa est”

István Baróti, órgano

20.00

Momentos Musicales

Amilcare Ponchielli

Danza de las horas, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Amsterdam / Peter Stern

Frédéric Chopin

-Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

-Balada para piano Nº3 en La bemol mayor, op.47

Cyprien Katsaris, piano

Franz Schubert

Cuarteto en do menor (inconcluso), D.703

Cuarteto Caspar da Salo

Joseph Haydn

Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69

Cuarteto Tátrai

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor

Friedemann Immer, trompeta

Reinhard Goebel, violín

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

22.00

Industria Nacional

Magdalena García Robson

Estampas, para piano (1947)

Melina Marcos, piano

Felix Mendelssohn

Último movimiento de la Sinfonía N°2 en Do mayor, op.52, “Canto de alabanza”

Analì Torregiani y Alejandra Pistoni, sopranos

Andrés Novero, tenor

Coro Polifónico Provincial de Santa Fe

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Virginia Bono

23.00

Complemento musical