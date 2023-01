Programación Martes 31 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías (primera serie)

Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.1

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Leo Brouwer

Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Johan Svendsen

Octeto de cuerdas en La mayor, op.3

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Mi bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor) (arr. Friedrich Berr)

Ensamble Wien-Berlin

07.00

Y la Mañana Va

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo Nª3 en do sostenido menor, op.39 y Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”

The English Concert / Trevor Pinnock

08.00



Claude Debussy

Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina

Jessye Norman, soprano

James Levine, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto en la menor, op.13

Cuarteto Melos

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

09.00

Vincent D'Indy

Poema de las montañas, op.15

Michael Schäfer, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov

10.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806

Piotr Anderszewski, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Robert Kajanus (compositor finlandés, 1856-1933)

Aino, poema sinfónico

Coro Masculino de la Universidad de Helsinki

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula

11.00

Música de Verano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lefèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

Christoph Graupner (1683-1760)

“Agitato da tempeste”, de la ópera Dido, reina de Cartago

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

“Già si desta la tempesta”, de la ópera Dido abandonada

Anna Prohaska, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Franz Liszt

Reminiscencias de Don Juan

Marc-André Hamelin, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película Pirogov

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

13.00

Actualidad Musical

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta N°2 en Si bemol mayor, op. 83

Igor Levit, piano

Orquesta de la NDR Elbphilharmonie de Hamburgo / Alan Gilbert

El 3 de julio de 2022 en el Festival de Música de Schleswig-Holstein, en Lübeck

Carlos Guastavino

Dos canciones: “Riqueza” y “Noches de Santa Fe”

Soledad Cardoso, soprano

Quimey Urquiaga, piano

Lía Cimaglia Espinosa

“Botoncito”

Soledad Cardoso, soprano

Quimey Urquiaga, piano

14.00

Lera Auerbach

Sinfonía N°5

Orquesta Filarmónica del Estado de Nuremberg / Joana Malwitz

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, op.98

Mark Padmore, tenor

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

“La pescadora”, de la colección El canto del cisne

Mark Padmore, tenor

Mitsuko Uchida, piano

15.00

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Gil Shaham, violin

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Lahav Shani

El 20 de enero pasado en el Hercules Hall de Munich

Joseph Haydn

Sinfonía N°66 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Luis Humberto Salgado (compositor ecuatoriano, 1903-1977)

Tercer movimiento del Quinteto para instrumentos de aliento

Kansas Virtuosi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Antón Rubinstein

Sinfonía Nº3 en La mayor, op.56

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Robert Stankovsky

Fernando Sor

Seis pequeñas piezas para guitarra, op.47

Jeffrey McFadden, guitarra

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

19.00

Gösta Nystroem

Canciones al mar

Aulikki Rautawaara, soprano

Orquesta de la Radio de Estocolmo / Tor Mann

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en re menor, G.445

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Louis Moreau Gottschalk

Mazurca para piano

Philip Martin, piano

20.00

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Domenico Gabrielli

Sonata para chelo y bajo continuo en La mayor

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

Konrad Junghänel, tiorba

Joseph Haydn

Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre cuatro canciones de Franz Schubert:

-Margarita en la Rueca, S.558, Nº8

-Serenata, S.558, N9

-El molinero y el arroyo, S.565, Nº2

-Para cantar sobre el agua, S.558, Nº2

Evgeny Kissin, piano

21.00

Antonio Vivaldi

In turbato mare irato (motete), R.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor

Ensamble Barroco de París

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Marc-Antoine Charpentier

Danzas del Concierto para violas a cuatro partes, H.545

Les Arts Florissants / William Christie

22.00

Lugwid Minkus

“Pas de deux” del ballet La bayadera (1877)

Orquesta Sinfónica del Estado de Bulgaria / Victor Revner

Rodrion Shchedrin

Suite Carmen. Música de ballet basada en la ópera ‘Carmen’ de George Bizet (1967)

Ensamble de Percusión Kroumata

Orquesta Sinfónica de Helsinborg / Harold Farbermann

23.00

Industria Nacional

Magdalena García Robson

Estampas, para piano (1947)

Melina Marcos, piano

Modest Musorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

Orquesta National Philharmonic / Carlos Paita

Marin Marais

“Tombeau pour Monsieur de Saint-Colombe” de la “Suite en mi menor”, del Segundo Libro de piezas para viola

“Chacona” de la “Suite en Re mayor”, del Tercer Libro de Piezas para viola

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Attilio Cremonesi, clave