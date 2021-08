Programación Martes 31 de Agosto

Martes 31-08-2021

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Leslie Pintchik

I’d turn back if I were you

Ready !

Harry Allen y Howard Alden

Comes love

Ike Moriz

The devil is real in your mind

Forevermore

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Eduardo Falú

Encaje antiguo

Néstor Benito, guitarra

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor “Le tombeau de Monsieur Lully”

Ensamble Rebel

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº5: “Noche de luna”

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslaski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, 2 violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, Perger 43

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, “El trino del diablo”

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano (grabación realizada el 30 de abril de 1990 en el Chaikovsky Hall de Moscú)

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / James Conlon

Arnold Bax

En una tarde de mayo

Eric Parkin, piano

Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras



Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, Searle 127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas para piano a cuatro manos, op.46: N°5 a 7

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón