Programación Martes 30 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Doug Raney Quartet

Moment´s notice (Coltrane)

In a sentimental modo (Ellington)

Donald Vega

Nostalgia

Teddi King

April showers

A cottage for sale

You brought a new kind of love to me

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Preludios para piano, Primer libro, L.117

Claudio Arrau, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en sol menor, BWV 1020

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Robert Veyron-Lacroix, clave;

Jordi Savall, viola da gamba

Kurt Weill

Speak low

Jessye Norman, soprano;

John Williams, piano

Samuel Wesley

Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Amy Beach

Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80

Helen Keen, flauta

The Ambache

Dmitri Shostakovich

El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90

Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi

Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Henry Purcell

Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite

The Parley of Instruments / Peter Holman

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Clara Schumann

Lorelei

Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1

Miah Persson, soprano;

Joseph Breinl, piano

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

María Isabel Siewers, guitarra

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si mayor, op.20

Evgeny Zarafiants, piano

Johannes Brahms

Trío Nº3 en do menor, op.101

Trío Beaux Arts

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

07.00



William Walton

Capricho burlesco

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Edvard Grieg

Libro Nº3 de las Piezas líricas, op.43

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

08.00



Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, catálogo Searle 126

Nelson Freire, piano

Orquesta Filarmónica de Dresde / Michel Plasson

Alexander Glazunov

Cuarteto en La mayor, op.39

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Peter Sculthorpe (compositor australiano que vivió entre 1929 y 2014)

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

09.00



Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Tres piezas para piano: Preludio, Balada y Colombina

John Lenehan, piano

10.00



Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Geoffrey Toye (compositor y director inglés, 1889-1942)

Vals, de la suite del ballet “El salón de baile embrujado”

New London Orchestra / Ronald Corp

11.00

Los Caminos del Barroco

Samuel Scheidt (1587-1654)

Nueve variaciones sobre una gallarda de Dowland

Philip Aggesen, órgano

Johann Hermann Schein

Suite N°1, de la colección Banquete musical (”Intrata”, ”Pavana”, ”Gallarda”, ”Corrente”, ”Alemanda” y ”Tripla”)

Accademia del Piacere / Pietro Busca

Johann Hermann Schein

“Oh, Señor, yo soy tu siervo” y “Regocíjate, mujer, de tu juventud, de la colección Fuente de Israel

Ensamble Vocal Europeo / Philippe Herreweghe

Andreas Hammerschmidt

Suite en Do mayor a cinco partes, para cuerdas y vientos

Hespèrion XX / Jordi Savall

Andreas Hammerschmidt

“¿Quién es el rey de los judíos recién nacido?”, de los Diálogos musicales sobre los Evangelios (1655)

Gli Scarlatttisti / Jonchen Arnold

Johann Pachelbel (1653-1706)

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Leonard Bernstein, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

George Gershwin

Blue Monday (arreglo para dos pianos de François Jeanneau)

Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Michael Haydn

El contrabajista de Wörgl, Singspiel en un acto

Barbara Mezsaros, soprano

Hans Christoph Begemann, barítono

Academia de Cámara Alemana / Johannes Goritzki

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuerdas en Mi mayor, op.51, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Leopold Mozart (1719-1787)

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Pietro Mascagni

La ciudad eterna

Filarmonica '900 / Gianandrea Noseda

19.00

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Giuseppe Sammartini (1693 - ca. 1751)

Concierto para chelo piccolo, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Rainer Zipperling, chelo piccolo

Camerata Köln

Sergei Rachmaninov

Selección de canciones

Ekaterina Lekhina, soprano

Peter Dmitriev, piano

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Richard Meale

Sinfonía Nº1

Orquesta Sinfónica de 1delaida / David Porcelijn

Peggy Glanville-Hicks

Concierto estrusco para piano y orquesta

Keith Jarret, piano

Orquesta Filarmónica de Brooklyn / Dennos Russell Davies

John Carmichael

Fiestas Campestres

Marc Naylor, clarinete

John Carmichael, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Elsa Calcagno

Sonata para chelo y piano (1973)

Fernando Gentlle, chelo

Laura Brunetti, piano

Alberto Ginastera

Milena, op.37, cantata dramática para soprano y orquesta (1971)

Virginia Tola, soprano

Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara / Gisèle Ben-Dor

Carlos Guastavino

Bailecito

Walter Heinze

Chamamemní

Astor Piazzolla

Adiós Nonino

Gilda y Silvia Costanzo, guitarra