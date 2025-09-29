Programación Martes 30 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Doug Raney Quartet
Moment´s notice (Coltrane)
In a sentimental modo (Ellington)
Donald Vega
Nostalgia
Teddi King
April showers
A cottage for sale
You brought a new kind of love to me
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Preludios para piano, Primer libro, L.117
Claudio Arrau, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en sol menor, BWV 1020
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Robert Veyron-Lacroix, clave;
Jordi Savall, viola da gamba
Kurt Weill
Speak low
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano
Samuel Wesley
Sinfonía en Si bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert
Amy Beach
Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80
Helen Keen, flauta
The Ambache
Dmitri Shostakovich
El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti
Henry Purcell
Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite
The Parley of Instruments / Peter Holman
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Clara Schumann
Lorelei
Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
María Isabel Siewers, guitarra
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Johannes Brahms
Trío Nº3 en do menor, op.101
Trío Beaux Arts
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de El empresario, K.486
Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil
Francesco Lecce
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Ignacy Paderewski
Sonata para piano en mi bemol menor, op.21
Andrzej Stefanski, piano
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave
07.00
William Walton
Capricho burlesco
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Edvard Grieg
Libro Nº3 de las Piezas líricas, op.43
Leif Ove Andsnes, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
08.00
Franz Liszt
Danza macabra para piano y orquesta, catálogo Searle 126
Nelson Freire, piano
Orquesta Filarmónica de Dresde / Michel Plasson
Alexander Glazunov
Cuarteto en La mayor, op.39
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Peter Sculthorpe (compositor australiano que vivió entre 1929 y 2014)
Pequeña ciudad
Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins
09.00
Ludwig Van Beethoven
Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Gaspard Fritz
Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
John Ireland
Tres piezas para piano: Preludio, Balada y Colombina
John Lenehan, piano
10.00
Maurice Ravel
Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”
Luca Lombardo, tenor
Marc Barrard, barítono
Isabelle Druet, mezzosoprano
Nicolas Courjal, bajo
Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Geoffrey Toye (compositor y director inglés, 1889-1942)
Vals, de la suite del ballet “El salón de baile embrujado”
New London Orchestra / Ronald Corp
11.00
Los Caminos del Barroco
Samuel Scheidt (1587-1654)
Nueve variaciones sobre una gallarda de Dowland
Philip Aggesen, órgano
Johann Hermann Schein
Suite N°1, de la colección Banquete musical (”Intrata”, ”Pavana”, ”Gallarda”, ”Corrente”, ”Alemanda” y ”Tripla”)
Accademia del Piacere / Pietro Busca
Johann Hermann Schein
“Oh, Señor, yo soy tu siervo” y “Regocíjate, mujer, de tu juventud, de la colección Fuente de Israel
Ensamble Vocal Europeo / Philippe Herreweghe
Andreas Hammerschmidt
Suite en Do mayor a cinco partes, para cuerdas y vientos
Hespèrion XX / Jordi Savall
Andreas Hammerschmidt
“¿Quién es el rey de los judíos recién nacido?”, de los Diálogos musicales sobre los Evangelios (1655)
Gli Scarlatttisti / Jonchen Arnold
Johann Pachelbel (1653-1706)
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
El Clásico del Mediodía
George Gershwin
Rhapsody in Blue para piano y orquesta
Leonard Bernstein, piano
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
George Gershwin
Blue Monday (arreglo para dos pianos de François Jeanneau)
Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Michael Haydn
El contrabajista de Wörgl, Singspiel en un acto
Barbara Mezsaros, soprano
Hans Christoph Begemann, barítono
Academia de Cámara Alemana / Johannes Goritzki
Friedrich Kuhlau
Quinteto para flauta y cuerdas en Mi mayor, op.51, Nº2
Jean-Pierre Rampal, flauta
Cuarteto Juilliard
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich
Leopold Mozart (1719-1787)
Concierto para trombón y orquesta en Re mayor
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
Pietro Mascagni
La ciudad eterna
Filarmonica '900 / Gianandrea Noseda
19.00
John Ireland
Sonata para piano en mi menor
Eric Parkin, piano
Giuseppe Sammartini (1693 - ca. 1751)
Concierto para chelo piccolo, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Rainer Zipperling, chelo piccolo
Camerata Köln
Sergei Rachmaninov
Selección de canciones
Ekaterina Lekhina, soprano
Peter Dmitriev, piano
20.00
La Gran Aldea (Australia)
Richard Meale
Sinfonía Nº1
Orquesta Sinfónica de 1delaida / David Porcelijn
Peggy Glanville-Hicks
Concierto estrusco para piano y orquesta
Keith Jarret, piano
Orquesta Filarmónica de Brooklyn / Dennos Russell Davies
John Carmichael
Fiestas Campestres
Marc Naylor, clarinete
John Carmichael, piano
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional
Elsa Calcagno
Sonata para chelo y piano (1973)
Fernando Gentlle, chelo
Laura Brunetti, piano
Alberto Ginastera
Milena, op.37, cantata dramática para soprano y orquesta (1971)
Virginia Tola, soprano
Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara / Gisèle Ben-Dor
Carlos Guastavino
Bailecito
Walter Heinze
Chamamemní
Astor Piazzolla
Adiós Nonino
Gilda y Silvia Costanzo, guitarra