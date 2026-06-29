Programación Martes 30 de Junio

Martes 30-06-2026
00.00
Trasnoche Jazz
Miles Davis Quintet
Love me or leave me
You don’t know what love is
Johannes Zetterberg
Another exit
Bobby Scott
Lovewise
That sunday, that summer
00.30
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano
Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra
Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin
Gaspar Sanz
Suite española para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
08.00
Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano
Claudio Monteverdi
“Ogni amente e guerrier”, madrigal
Viveca Azell, soprano
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Harry van der Kamp, bajo
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs
Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
09.00
Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)
Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”
Cuarteto Dante
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano
10.00
Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Antonio Rosetti
Partita para vientos Nro.15 en Fa mayor
Consortium Classicum
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
Ludovico Agostini
Oh amarguísima dulzura del amor
Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos
Ensamble Doulce Mémoire / Denis Rasin Dadre
Giovanni Gabrieli
In ecclesia, motete a catorce partes
Taverner Consort / Andrew Parrott
Heinrich Schütz
José, hijo de David, pequeño concierto sacro
Wesser Renaissance / Manfred Cordes
Walter Porter
Tu rostro y tus ojos, madrigal
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Jean-Philipp Rameau
Piezas para clave en concierto Nª5
Francois Lazarevitch
Patrick Bismuth, violín
Bruno Procopio, clave
Emmanuelle Guigues, viola da gamba
12.00
Al Mediodía
Antonio Bruni
Dúo concertante para violín y viola
Andrea Rognoni, violín
Stefano Marcocchi, viola
Vincent D’Indy
Sinfonía Nº1, “Sobre un canto montañés francés”, op.25, para piano y orquesta
Catherine Collard, piano
Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Marek Janowski
Heitor Villa-Lobos
Sexteto místico, para flauta, oboe, saxo, guitarra y arpa
Miembros de la Orquesta Sinfónica de San Pablo
Eric Coates
Marcha de la televisión
Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Yevstigney Fomin (1761-1800)
Obertura, Monólogo de Orfeo, Escenas corales y Danzas de las furias del melodrama Orfeo, sobre un poema de Yakov Knyazhnin
Anatoli Kot, actor
Coro de Jóvenes del Estado de Baden Württemberg
Orquesta del Festival Europeo / Wilhelm Keitel
Ferdinand Ries (1784-1838)
Sonata en Do mayor para chelo y piano, op.20
Gaetano Nasillo, chelo
Alessandro Commellato, fortepiano
Ludwig van Beethoven
Dos marchas militares en Fa mayor, WoO 18 y 19
Vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ole Bull (compositor noruego, 1810 – 1890)
Concierto para violín y orquesta Nº2 en Mi menor, “Concierto fantástico”
Annar Follesø, violín
Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Aida Garifullina, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
19.00
Pieter Hellendaal
Gran concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.3
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Carl Philipp Emanuel Bach
Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
Ferenc Rados, piano
Anton Arensky
Variaciones para piano y orquesta sobre temas rusos (recogidos por Ivan Ryabinin), op.48
Lubov Timofeyeva, piano
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
20.00
Momentos Musicales
Antonio Vivaldi
Concerto grosso en re menor, op.3, Nº11, RV565
Los solistas de Zagreb
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Eric Hoeprich, clarinete
Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines
Wim ten Have, viola
Wouter Mölle, chelo
Felix Mendelssohn
Fantasías para piano, op.16
Martin Jones, piano
21.00
Johann Pachelbel
Partita (suite) para orquesta en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17
Pascal Rogé, piano
Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit
Franz Liszt
Ofertorio para violín y órgano S.381, Nº2 (de la Misa húngara de coronación, S.11)
András Kiss, violín
István Lantos, órgano
Carl Nielsen
Fantasía para oboe y piano, op.2
Steinar Hannevold, oboe
Leif Ove Andsnes, piano
22.00
Industria Nacional
Arnaldo D’Espósito
Quinteto para piano y cuerdas en si menor, op.12 (1937)
Cuarteo Austral Argentino
Karin Olivieri, piano
Eduardo Wilde
Sectores I
Orquesta Juvenil de LRA Radio Nacional / Carlos Calleja
Grabado en vivo en la Facultad de Derecho (UBA). octubre de 1989
Anónimo
El cordero de los cielos
Zoiopaqui (transcripción de Bernardo Illari)
Flor hermosa
Morenito niño
Musica Segreta / Leonardo Waisman
23.00
Complemento musical
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
Antonio Caldara
Demofoonte. "Misero pargoletto"
Philippe Jarousky, contratenor
Concerto Köln
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano