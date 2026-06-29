PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

29/06/2026

Programación Martes 30 de Junio

Martes 30-06-2026

00.00
Trasnoche Jazz

Miles Davis Quintet
Love me or leave me
You don’t know what love is

Johannes Zetterberg
Another exit

Bobby Scott
Lovewise
That sunday, that summer

00.30
La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano

Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano

Georg Philipp Telemann
Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano

Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman

Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra

Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin

Gaspar Sanz
Suite española para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi
“Ogni amente e guerrier”, madrigal
Viveca Azell, soprano
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Harry van der Kamp, bajo
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)
Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”
Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Antonio Rosetti
Partita para vientos Nro.15 en Fa mayor
Consortium Classicum

Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00
Los Caminos del Barroco

Ludovico Agostini
Oh amarguísima dulzura del amor
Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos
Ensamble Doulce Mémoire / Denis Rasin Dadre

Giovanni Gabrieli
In ecclesia, motete a catorce partes
Taverner Consort / Andrew Parrott

Heinrich Schütz
José, hijo de David, pequeño concierto sacro
Wesser Renaissance / Manfred Cordes

Walter Porter
Tu rostro y tus ojos, madrigal
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Jean-Philipp Rameau
Piezas para clave en concierto Nª5
Francois Lazarevitch
Patrick Bismuth, violín
Bruno Procopio, clave
Emmanuelle Guigues, viola da gamba

12.00
Al Mediodía

Antonio Bruni
Dúo concertante para violín y viola
Andrea Rognoni, violín
Stefano Marcocchi, viola

Vincent D’Indy
Sinfonía Nº1, “Sobre un canto montañés francés”, op.25, para piano y orquesta
Catherine Collard, piano
Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Marek Janowski

Heitor Villa-Lobos
Sexteto místico, para flauta, oboe, saxo, guitarra y arpa
Miembros de la Orquesta Sinfónica de San Pablo

Eric Coates
Marcha de la televisión
Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Yevstigney Fomin (1761-1800)
Obertura, Monólogo de Orfeo, Escenas corales y Danzas de las furias del melodrama Orfeo, sobre un poema de Yakov Knyazhnin
Anatoli Kot, actor
Coro de Jóvenes del Estado de Baden Württemberg
Orquesta del Festival Europeo / Wilhelm Keitel

Ferdinand Ries (1784-1838)
Sonata en Do mayor para chelo y piano, op.20
Gaetano Nasillo, chelo
Alessandro Commellato, fortepiano

Ludwig van Beethoven
Dos marchas militares en Fa mayor, WoO 18 y 19
Vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Ole Bull (compositor noruego, 1810 – 1890)
Concierto para violín y orquesta Nº2 en Mi menor, “Concierto fantástico”
Annar Follesø, violín
Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano

Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Aida Garifullina, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

19.00

Pieter Hellendaal
Gran concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.3
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Carl Philipp Emanuel Bach
Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
Ferenc Rados, piano

Anton Arensky
Variaciones para piano y orquesta sobre temas rusos (recogidos por Ivan Ryabinin), op.48
Lubov Timofeyeva, piano
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

20.00
Momentos Musicales

Antonio Vivaldi
Concerto grosso en re menor, op.3, Nº11, RV565
Los solistas de Zagreb

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Eric Hoeprich, clarinete
Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines
Wim ten Have, viola
Wouter Mölle, chelo

Felix Mendelssohn
Fantasías para piano, op.16
Martin Jones, piano

21.00

Johann Pachelbel
Partita (suite) para orquesta en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17
Pascal Rogé, piano
Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

Franz Liszt
Ofertorio para violín y órgano S.381, Nº2 (de la Misa húngara de coronación, S.11)
András Kiss, violín
István Lantos, órgano

Carl Nielsen
Fantasía para oboe y piano, op.2
Steinar Hannevold, oboe
Leif Ove Andsnes, piano

22.00
Industria Nacional

Arnaldo D’Espósito
Quinteto para piano y cuerdas en si menor, op.12 (1937)
Cuarteo Austral Argentino
Karin Olivieri, piano

Eduardo Wilde
Sectores I
Orquesta Juvenil de LRA Radio Nacional / Carlos Calleja
Grabado en vivo en la Facultad de Derecho (UBA). octubre de 1989

Anónimo
El cordero de los cielos
Zoiopaqui (transcripción de Bernardo Illari)
Flor hermosa
Morenito niño
Musica Segreta / Leonardo Waisman

23.00
Complemento musical

Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Antonio Caldara
Demofoonte. "Misero pargoletto"
Philippe Jarousky, contratenor
Concerto Köln

Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano