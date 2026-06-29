Programación Martes 30 de Junio

Martes 30-06-2026

00.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis Quintet

Love me or leave me

You don’t know what love is

Johannes Zetterberg

Another exit

Bobby Scott

Lovewise

That sunday, that summer

00.30

La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Edward Elgar

Música armónica Nº2

Ensamble Atenas

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Alexander Glazunov

Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Leo Brouwer

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

John Jenkins

Consort para viola-lira en Sol mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Amy Beach

Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45

Alan Feinberg, piano

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta;

Jukka Savijoki, guitarra

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en Re mayor, H.146

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Gaspar Sanz

Suite española para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00



Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi

“Ogni amente e guerrier”, madrigal

Viveca Azell, soprano

John Potter y Douglas Nasrawi, tenores

Harry van der Kamp, bajo

Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud

Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)

Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”

Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Antonio Rosetti

Partita para vientos Nro.15 en Fa mayor

Consortium Classicum

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Ludovico Agostini

Oh amarguísima dulzura del amor

Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos

Ensamble Doulce Mémoire / Denis Rasin Dadre

Giovanni Gabrieli

In ecclesia, motete a catorce partes

Taverner Consort / Andrew Parrott

Heinrich Schütz

José, hijo de David, pequeño concierto sacro

Wesser Renaissance / Manfred Cordes

Walter Porter

Tu rostro y tus ojos, madrigal

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Jean-Philipp Rameau

Piezas para clave en concierto Nª5

Francois Lazarevitch

Patrick Bismuth, violín

Bruno Procopio, clave

Emmanuelle Guigues, viola da gamba

12.00

Al Mediodía

Antonio Bruni

Dúo concertante para violín y viola

Andrea Rognoni, violín

Stefano Marcocchi, viola

Vincent D’Indy

Sinfonía Nº1, “Sobre un canto montañés francés”, op.25, para piano y orquesta

Catherine Collard, piano

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Marek Janowski

Heitor Villa-Lobos

Sexteto místico, para flauta, oboe, saxo, guitarra y arpa

Miembros de la Orquesta Sinfónica de San Pablo

Eric Coates

Marcha de la televisión

Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Yevstigney Fomin (1761-1800)

Obertura, Monólogo de Orfeo, Escenas corales y Danzas de las furias del melodrama Orfeo, sobre un poema de Yakov Knyazhnin

Anatoli Kot, actor

Coro de Jóvenes del Estado de Baden Württemberg

Orquesta del Festival Europeo / Wilhelm Keitel

Ferdinand Ries (1784-1838)

Sonata en Do mayor para chelo y piano, op.20

Gaetano Nasillo, chelo

Alessandro Commellato, fortepiano

Ludwig van Beethoven

Dos marchas militares en Fa mayor, WoO 18 y 19

Vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ole Bull (compositor noruego, 1810 – 1890)

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Mi menor, “Concierto fantástico”

Annar Follesø, violín

Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

19.00

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

Ferenc Rados, piano

Anton Arensky

Variaciones para piano y orquesta sobre temas rusos (recogidos por Ivan Ryabinin), op.48

Lubov Timofeyeva, piano

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

20.00

Momentos Musicales

Antonio Vivaldi

Concerto grosso en re menor, op.3, Nº11, RV565

Los solistas de Zagreb

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete

Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines

Wim ten Have, viola

Wouter Mölle, chelo

Felix Mendelssohn

Fantasías para piano, op.16

Martin Jones, piano

21.00

Johann Pachelbel

Partita (suite) para orquesta en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

Franz Liszt

Ofertorio para violín y órgano S.381, Nº2 (de la Misa húngara de coronación, S.11)

András Kiss, violín

István Lantos, órgano

Carl Nielsen

Fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe

Leif Ove Andsnes, piano

22.00

Industria Nacional

Arnaldo D’Espósito

Quinteto para piano y cuerdas en si menor, op.12 (1937)

Cuarteo Austral Argentino

Karin Olivieri, piano

Eduardo Wilde

Sectores I

Orquesta Juvenil de LRA Radio Nacional / Carlos Calleja

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho (UBA). octubre de 1989

Anónimo

El cordero de los cielos

Zoiopaqui (transcripción de Bernardo Illari)

Flor hermosa

Morenito niño

Musica Segreta / Leonardo Waisman

23.00

Complemento musical

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Antonio Caldara

Demofoonte. "Misero pargoletto"

Philippe Jarousky, contratenor

Concerto Köln

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano