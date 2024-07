Programación Martes 30 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Hiroshi Ozone

What is this thing called love?

Egg on the roof

Frank Gambale

6 8 shaker

Lara Louise

Alone together

It had to be you

Petite fleur

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Valentin Görner

La noche

Andreas Scholl, contratenor

Markus Märkl, clave

Karl Ernst Schöder, laúd

Alix Verzier, chelo

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hoboquen 16, nro.23

Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aaron Copland

Cuatro episodios del ballet "Rodeo"

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, D.813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Ensamble Florilegium

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9

Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"

Marc Teicholz, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Maria Tipo, piano

Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan

06.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Obertura para una comedia picaresca

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Robert Riefling, piano

Albertus Groneman

Concierto para flauta solista, dos violines y continuo en Sol mayor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Claudio Rebagliati (compositor y director peruano, 1843-1909)

Rapsodia Peruana

Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya



07.00

Gabriel Pierné

Divertimento sobre un tema pastoral, op.49

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9

Gerhard Oppitz, piano

Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Edward Elgar

Suspiros, op.70

Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst



08.00



Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schmalfuss, piano

Alexander Zemlinsky

Cuatro canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Marin Marais

Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo

Ensamble “Le Spectre de la Rose” (El espectro de la rosa)

09.00



Edouard Lalo

Trío Nº3 en la menor, op.26

Trío Parnassus

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

10.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33 "La broma"

Cuarteto Tátrai

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.23, Nº3

Donatella Failoni, piano

Bohuslav Martinu

Concierto rapsódico para viola y orquesta

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

11.00

Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

“Toccata”, de la ópera Orfeo

Los Sacabuches y Cornetos de su Majestad

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Claudio Monteverdi

“In un fiorito prato”, “Tu se’ morta” “Ahí, caso acerbo” (“En un florido prado”, “Tú has muerto” y “Ah, suerte funesta”), del segundo acto de la ópera Orfeo, con libreto de Alessandro Striggio

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Anthony Rolfe Johnson, barítono

Mark Tucker y Nigel Robson, tenores

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Claudio Monteverdi

“Dal mio Permesso amato” (“Desde mi amado Parnaso”), del Prólogo de la ópera Orfeo

Adriana Fernández, soprano

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Claudio Monteverdi

“Vi scordar boschi ombrosi” (“¿Recordáis, sombríos bosques?”), del segundo acto de la ópera Orfeo

Philippe Joroussky, contratenor

I Barrochisti / Diego Fasolis

Claudio Monteverdi

“E’ la virtute un raggio” (“La virtud es un rayo”), del cuarto acto de la ópera Orfeo

Coro Antonio Il Verso

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Claudio Monteverdi

“Chi ne consola, ahi lassi?” (“¿Quién nos consuela?”), final del segundo acto de la ópera Orfeo

Mark Tucker y Nigel Robson, tenores

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Claudio Monteverdi

“Alcun non sia che disperato” (“Que nadie por desesperación”), del primer acto de la ópera Orfeo

Gerd Türk y Fabián Schofrin, tenores

Roberta Invernizzi, soprano

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Claudio Monteverdi

“Possente spirto” (“Espíritu poderoso”), del cuarto acto de la ópera Orfeo

Víctor Torres, barítono

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Claudio Monteverdi

“Lasciate i monti” (“Dejad los montes”), del primer acto de la ópera Orfeo, con texto de Alessandro Striggio

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Claudio Monteverdi

“Moresca”, final de la ópera Orfeo

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Claudio Monteverdi

Selección de Schezi musicali

María Cristina Kiehr, soprano

Stephan MacLeod,

Concerto Soave / Jean-Marc Aymes

12.00

El Clásico del Mediodía

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, HWV 348

The English Concert / Trevor Pinnock

George Frideric Handel

Jubilate, Salmo 11, HWV 279

Emma Kirkby, soprano y Judith Nelson, sopranos

Charles Brett, contratenor;

Covey-Trump, tenor; Paul Elliot, tenor;

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Joseph Joachim Quantz (1695-1773)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württenberg / Jörg Faerber

Carl Philipp Emanuel Bach

Fantasía para piano en fa sostenido menor, “Las emociones de Carl Philipp Emanuel Bach” (1787)

Ricardo Magnus, fortepiano

Georg Anton Benda

Ya pasó la primavera en que florecí. Cantata de despedida

Kamila Zajíèková, soprano

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajièek

Karol Lipiński (1790-1861)

Polonesa en mi menor para dos violines, viola y chelo, op.9, N°2

Konstanty Andrzej Kulka y Andrzej Gebski, violín

Grzegorz Chmielewski, viola;

Andrzej Wróbel, chelo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Emilie Mayer (compositora y escultora alemana, 1812 – 1883)

Obertura para orquesta N°3 en Do mayor

Kölner Akademie / Michael Alexander Willens

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Giacomo Puccini

“Nessun dorma” de la ópera Turandot

Roberto Alagna, tenor

London Voices

Orquesta del Opera Royal House / Mark Elder

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Quique Sinesi

El abrazo

Zsófia Boros, guitarra

Florian Leopold Gassman

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor

Ensamble Vox Aurae

Ludwig van Beethoven

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº9 en re menor, op.125

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Peter Schreier, tenor

José van Dam, barítono

Coro de la Asociación de Cantantes de Viena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ignacio Cervantes (compositor y pianista cubano, 1847 – 1905)

Selección de piezas para piano

Polly Ferman, piano

20.00

La Gran Aldea (Estados Unidos)

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Romántica, “Una noche en los Trópicos”

Orquesta del Festival de la Primavera / Richard Rosemberg

Alan Hovhaness

Cuarteto para cuerdas N°1, op.8

Cuarteto Shangai

Roberto Sierra

Conjuros

Virginia Gutiérrez, soprano

Joel Sachs, piano

Leonard Bernstein

Preludio, fuga y riffs,

Benny Goodman, clarinete

Columbia Jazz Combo / Leonard Bernstein

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Manuel Gómez Carrillo

Rapsodia santiagueña (1922)

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Elena Macchi, guitarra

Dante Grela

Seis estudios, para cuarteto de cuerdas (2004)

Cuarteto UNTREF

John Dunstable

Puzzie Canon

Anónimo (s. XVI)

Consort XXI

Enrique VIII

Hélas Madame

Conjunto Pro Arte de Flautas Dulces