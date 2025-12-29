Programación Martes 30 de Diciembre

00.00

Johnny Hodges y la Orquesta de Billy Strayhorn

Juice a plenty

Don’t get around much anymore

Tailor made

Club des Belugas

Quapa

Secondary importance

Fiona Fergusson

Almost like being in love

You’d be so nice to come home to

What is this thing called love

Johann Valentin Görner

La noche

Andreas Scholl, contratenor

Markus Märkl, clave

Karl Ernst Schöder, laúd

Alix Verzier, chelo

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hoboquen 16, nro.23

Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aaron Copland

Cuatro episodios del ballet "Rodeo"

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, D.813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Ensamble Florilegium

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9

Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"

Marc Teicholz, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Maria Tipo, piano

Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan

Joseph Martin Kraus

Obertura para la música de “El aventurero”

Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Häkkinen

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Murray Perahia. Piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Alphons Diepenbrock

Electra, suite sinfónica para la tragedia de Sófocles

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Stanislaw Moniuszko

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Giuseppe Valentini (compositor, violinista y poeta italiano, 1681-1753)

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

August Enna (compositor danés, 1859-1939)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Kathrin Rabus, violín

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer

Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Richard Strauss

“La doncella de las flores”, ciclo de canciones, op.22

Roberta Alexander, soprano

Tan Crone, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº6 en si menor, op.54

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19

Ivo Pogorelich, piano

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trío Beaux Arts

Henri Tomasi

Concierto para trompeta y orquesta

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

Marco Uccelini

Aria quinta sobre la bergamasca

La Cetra / Andra Marcon

Johannes Hieronimus Kapsberger

Bergamasca

Rolf Lislevand, tiorba

Ensamble Instrumental

Salomone Rossi

Sonata sobre la bergamasca

Ensamble El Fuego de Apolo / Jeannette Sorrell

Johann Vierdanck

Variaciones sobre el passemezzo

Consortium Sedinum

Giovanni Picchi

Passemezo

La Fenice / Jean Tubery

Tarquinio Merula

Ruggiero

Margret Köll, arpa doble

Luis de Ribayaz

Ruggiero

Il Giardino Armonico / Giovanni

Girolamo Frescobaldi

Partite sobre la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)

Francesco Conti, clave

Francesa Caccini

Romanesca

Capella di Santa Maria degli Angiolini

Anónimo

Madre non mi far monaca (Madre, no me hagas monja)

Emma-Lisa Roux, voz y laúd

Biaggio Marini

Sonata trío sobre la mónica

Musica Anqtiqua Köln / Reihard Goebel

Leopold Mozart

Sinfonía de los juguetes. Casación en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Leopold Mozart

Divertimento en Fa mayor. Paseo musical en trineo

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Wolfgang Amadeus Mozart

Una broma musical, K.522

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Nueve variaciones para piano sobre un Minuet de Jean Pierre Duport, K.573

Ingrid Habler, piano

Luis Fernando de Prusia (1772-1806)

Gran trío en Mi bemol mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

François-Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Industria Nacional

Pía Sebastiani

Estampas (1946)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 6 de julio del año 2001

Nicolás Segundo Gennero

En la tranquera y Duerme, niño indio

Marcela Méndez, arpa

Ada Julia Stilman

Rituales mágicos. Cantata Nº5 para coro mixto, solistas y orquesta

Ensamble Vocal e Instrumental / Daniel Tosi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Claudio Barile, flauta

Orquesta Sinfonía Baires / Andrés Tolcachir

Rolando Budini

Atemporal y Dancing fugue

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude Delangle, saxofonista invitado

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013

