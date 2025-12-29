Programación Martes 30 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Johnny Hodges y la Orquesta de Billy Strayhorn
Juice a plenty
Don’t get around much anymore
Tailor made
Club des Belugas
Quapa
Secondary importance
Fiona Fergusson
Almost like being in love
You’d be so nice to come home to
What is this thing called love
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Valentin Görner
La noche
Andreas Scholl, contratenor
Markus Märkl, clave
Karl Ernst Schöder, laúd
Alix Verzier, chelo
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hoboquen 16, nro.23
Emanuel Ax, piano
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114
Alan Hacker, clarinete
Jennifer Ward Clark, chelo
Richard Burnett, piano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº6 en re menor, op.104
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Aaron Copland
Cuatro episodios del ballet "Rodeo"
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, D.813
Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos
Jean Marie Leclair
Obertura en La mayor, op.13, Nº3
Ensamble Florilegium
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Max Reger
Doce valses-capricho, op.9
Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Roger Drinkall, chelo;
Dian Baker, piano
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Fernando Sor
Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"
Marc Teicholz, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467
Maria Tipo, piano
Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan
06.00
Y la mañana va
Joseph Martin Kraus
Obertura para la música de “El aventurero”
Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Häkkinen
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Murray Perahia. Piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor
René Clemencic, flauta dulce
Vilmos Stadler, flauta dulce bajo
András Kecskés, laúd
Alphons Diepenbrock
Electra, suite sinfónica para la tragedia de Sófocles
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
07.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Giuseppe Valentini (compositor, violinista y poeta italiano, 1681-1753)
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
08.00
August Enna (compositor danés, 1859-1939)
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Kathrin Rabus, violín
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Richard Strauss
“La doncella de las flores”, ciclo de canciones, op.22
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano
09.00
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº6 en si menor, op.54
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Ivo Pogorelich, piano
10.00
Antonio Salieri
Variaciones sobre “La folia de España”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Mi mayor, K.542
Trío Beaux Arts
Henri Tomasi
Concierto para trompeta y orquesta
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
11.00
Los Caminos del Barroco
Marco Uccelini
Aria quinta sobre la bergamasca
La Cetra / Andra Marcon
Johannes Hieronimus Kapsberger
Bergamasca
Rolf Lislevand, tiorba
Ensamble Instrumental
Salomone Rossi
Sonata sobre la bergamasca
Ensamble El Fuego de Apolo / Jeannette Sorrell
Johann Vierdanck
Variaciones sobre el passemezzo
Consortium Sedinum
Giovanni Picchi
Passemezo
La Fenice / Jean Tubery
Tarquinio Merula
Ruggiero
Margret Köll, arpa doble
Luis de Ribayaz
Ruggiero
Il Giardino Armonico / Giovanni
Girolamo Frescobaldi
Partite sobre la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)
Francesco Conti, clave
Francesa Caccini
Romanesca
Capella di Santa Maria degli Angiolini
Anónimo
Madre non mi far monaca (Madre, no me hagas monja)
Emma-Lisa Roux, voz y laúd
Biaggio Marini
Sonata trío sobre la mónica
Musica Anqtiqua Köln / Reihard Goebel
12.00
El Clásico del Mediodía
Leopold Mozart
Sinfonía de los juguetes. Casación en Sol mayor
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes
Leopold Mozart
Divertimento en Fa mayor. Paseo musical en trineo
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes
Wolfgang Amadeus Mozart
Una broma musical, K.522
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Wolfgang Amadeus Mozart
Nueve variaciones para piano sobre un Minuet de Jean Pierre Duport, K.573
Ingrid Habler, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Luis Fernando de Prusia (1772-1806)
Gran trío en Mi bemol mayor, op.10
Trío Göbel de Berlín
François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Industria Nacional
Pía Sebastiani
Estampas (1946)
Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 6 de julio del año 2001
Nicolás Segundo Gennero
En la tranquera y Duerme, niño indio
Marcela Méndez, arpa
Ada Julia Stilman
Rituales mágicos. Cantata Nº5 para coro mixto, solistas y orquesta
Ensamble Vocal e Instrumental / Daniel Tosi
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Claudio Barile, flauta
Orquesta Sinfonía Baires / Andrés Tolcachir
Rolando Budini
Atemporal y Dancing fugue
Cuarteto de Saxofones 4mil
Claude Delangle, saxofonista invitado
Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013
22.00
Complemento musical