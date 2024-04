Programación Martes 30 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Dexter Gordon

Confirmation

Number four

Nils Wülker y Arne Jansen

Nika’s dream

Deep dive

Carin Lundin

Love me or leave me

Them there eyes

Pick yourself up

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Alfonso Ferrabosco, el viejo

Pavana

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hoboken 1, Nro.22, "El filósofo"

Orquesta de Cámara Orpheus

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Hansjörg Schellenberger, oboe

Rolk Koenen, piano

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Joaquín Rodrigo

Música para un jardín

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

07.00

Leo Delibes

Comienzo del acto I del ballet “Sylvia”, op.57

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Andrew Mogrelia

Sergei Prokofiev

Juvenilia

Boris Berman, piano

Edvard Grieg

Suite lírica, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

George Frideric Handel

Sonata para trombón y órgano en Si bemol mayor

Branimir Slokar, trombón

Heinrich Gurtner, órgano

08.00



Zdenek Fibich

“Una noche en Karlstein”, obertura para una comedia, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.254

Trío Beaux Arts

Nicolo Pórpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

09.00



Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Ottorino Respighi

"Danza de Belkis al alba" y "Danza orgiástica", de la suite del ballet “Belkis, Reina de Sheba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Bela Bartok

Suite al aire libre

Max Levinson, piano

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

George Frederick Pinto (compositor y pianista inglés, 1785-1806)

Sonata para violín y piano N°1 en sol menor

Elizabeth Sellars, violín

Kenji Fujimura, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Orazio Vecchi (1550-1605)

Tercer acto de la comedia madrigalesca L’Amfiparnaso

Capella Musicale di San Petronio di Bologna / Sergio Bartolo

Emilio de Cavalieri (1550-1602)

Primer acto de Representación del cuerpo y del alma, con libreto de Agostino Manni (1600)

Marcos Fink, bajo barítono

Marie Claude Chappuis, mezzosoprano

Johannes Weisser, barítono

Otros solistas vocales

Coro de la Ópera del Estado de Berlín

Concerto Vocale

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Grabado en vivo en París en 2012

12.00

El Clásico del Mediodía

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Leonard Slatkin

Max Bruch

Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº5 para voz y ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

David Del Tredice (compositor estadounidense 1937-2023)

Despedida

Hilary Hahn, violín

Coy Smith, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Cantata fúnebre por la muerte de Federico el Grande

Georgine Resick

Gabriel Schrckenbach, contralto

Horst Laubenthal, tenor

Harald Stamm, bajo

Coro de Cámara RIAS

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Gerd Albrecht

Stephen Storace (1762-1796)

Sexteto para piano, flauta, dos violines, viola y chelo en Sol mayor

Paul Angerer, piano

Concillium Musicum de Viena

Luigi Gatti (1740-1817)

Concierto para dos violines y orquesta en Fa mayor

Stefano Canuti, fagot

Orquesta Dei Ducati / Fausto Pedretti

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Ignaz Moscheles

Gran sonata para piano a cuatro manos, op.47

Héctor Moreno y Norberto Capelli

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

19.00

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Alexander Alyabiev (compositor ruso 1787 – 1851)

Trío en la menor

Trío Borodin

Marcos Cabezaz (compositor argentino n.1972)

Para Nella

Paralelo 33

Johann Strauss

La vida es una danza, vals op.49

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

Martian Negrea

Sonata para clarinete y piano, op.27

Ray Jackendoff, clarinete

Valentina Sandu-Dediu, piano

Paul Constantinescu

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Moldavia / Ion Baciu

Timotei Popovici

Tres pastores

Coro de Cámara de Rumania Madrigal / Marin Constantin

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Francisco Giacobbe

Epitafios plebeyos, “Madre”. Sonetos en tango para recitante, violín, bandoneón y piano (1985)

Olga Pinchuk,violín

Federico Pereiro, bandoneón

Duillo Marzio, recitante

José Luis Juri, piano

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op. 56

Trío Ginastera

Orquesta Sinfónica Nacional / Sylvain Gasançon