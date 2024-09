Programación Martes 3 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Behn Gillece

Almost there

Four of a kind

The Haggis Horns

Haggis express

Burning

Sam Cooke

I cover the waterfront

When I fall in love

Accentuate the positive

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Trío Nº2 en Do mayor, op.87

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Evgeny Kissin, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio

Orquesta Filarmónica de Londres / Klaus Tennstedt

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Alfred Printz, clarinete

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

06.00

Y la mañana va

Carl Reinecke

Obertura sobre la comedia “La dama duende”, de Calderón de la Barca, op.51

Orquesta de la Radio de Munich / Henry Raudales

Johann Adolph Hasse

Concierto para flauta, dos violines y bajo continuo en si menor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

María Szymanowska

Fantasía para piano

Stawomir Dobrzanski, piano

Zdenek Fibich

Primavera, poema sinfònico op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar



07.00

Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Joaquín Turina

Cuarteto con piano en la menor, op.67

Ensamble Nash

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra (guitarrista argentino)

George Frideric Handel

Concerto a due cori Nº3 en Fa mayor, Catálogo 334

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)

Concertino para oboe, clarinete y cuerdas

Laurent Decker, oboe

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

Rafal Blechacz, piano

Julius Fučik

Tormentas de invierno, vals, op.184

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Vaclav Neumann

09.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Baldassare Galuppi

“La scusa”, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi



10.00

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Eva Knardahl, piano

Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

11.00

Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

Laetatus sum (Feliz estoy), salmo concertante

Solistas vocales

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Lodovico Grossi da Viadana

”Doleo super te frater mi” (”Angustia siento por tí hermano”), para dos bajos y continuo, de Cien cantos eclasiásticos

Capella de la Torre

Claudio Monteverdi

”Possente spirto” (”Poderoso espíritu”), del tercer acto de Orfeo

Víctor Torres, barítono

Ensa,ble Elyma / Gabriel Garrido

Tarquino Merula

”Amo l’e ver”, del Madrigales y otras músicas concertadas

Ensamble Suonnare e Cantare

Antonio Vivaldi

Concierto en Do mayor para múltiples instrumentos, (catálogo rióm) RV 558

The English Concert / Trevor Pinnock

Barbara Strozzi

“¿Qué puede hacerse“, de las Arias, op.8

Emöke Baráth, soprano

Il Pomo d’Oro / Francesco Corti

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en do menor

Ensamble El Espectro de la Rosa

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Selección de las Canciones sin palabras, op.53, op.19, op.67 y op.30

András Schiff, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Sueño de una noche de verano, op.61. Serpientes coloridas

Magda Kálmar, soprano;

Jutta Bokor, mezzosoprano

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

Coro Femenino de Juventudes Musicales

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Giovanni Bottesini (1821-1889)

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta

José Luis García, violín

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Zdenek Fibich

La tempestad, poema sinfónico op.46

Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Joseph Haydn

Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"

Cuarteto Tátrai

Scott Joplin

The Entertainer, Fig Leaf Rag, Elite Syncopations

Joshua Rifkin, piano

19.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ricercar Consort

Ernst Krähmer (compositor austríaco, 1795 – 1837)

Introducción, tema y variaciones para flauta dulce y guitarra

Michala Petri, flauta

Lars Hannibal, guitarra

Béla Bartók

Danzas populares rumanas para orquesta, Sz 68

Orquesta de Cámara Orpheus

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Athos Palma

Sonata para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Dora Castro, piano

Alberto Williams

La pirámide, primer movimiento de la Sinfonía Nº7 en Re Mayor, op.103, “Eterno Reposo”

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

Astor Piazzolla

Suite “Silfo y Ondina”

Pablo Ziegler, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Caminito, El nido ausente, Cueca y Las mañanitas, canciones

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Franz Liszt

Fantasía para órgano sobre B-A-C-H

Héctor Zeoli, órgano

Grabado en el órgano del Convento de Santo Domingo

Julio Viera

La montaña rusa, para viola y oboe (1995)

Marcela Magin, viola

Andrés Spiller, oboe

Jacques Ibert

Divertimento

Sinfonietta Omega / Gerardo Gandini