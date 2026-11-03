Programación Martes 3 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Caribbean Jazz Project

Five for Elvin

Nick Sanders Trío

Manganeso

Fila 18, asiento C

Allyson Morris

I wish you love

Both sides now

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Franz Berwald

Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística para piano, BV 256

Geoffrey Douglas Madge, piano

Cécile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Ottorino Respighi

Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b

Ensamble de vientos Holliger

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

Malcolm Arnold

Divertimento para orquesta Nro.2, op.75

Orquesta Sinfónica de Munich / Douglas Bostock

08.00



Claudio Monteverdi

“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo

John Potter y Douglas Nasrawi, tenores

Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mijail Voskresensky, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00



Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16

Cuarteto Novecento

Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15

Steven Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

10.00

Arthur Honegger

Suite de la banda de sonido de la película “Los miserables”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Moritz Moszkowski

“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19

Sinfonía Varsovia / Ian Hobson

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº215: " Alaba tu dicha, bendita Sajonia", BWV 215. Para el aniversario de la elección del rey de Polonia Augusto III

Els Bongers, soprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro Barroco de Amsterdam

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Georg Philipp Telemann

El maestro de escuela, cantata secular

József Gregor, bajo

Niños de la Schola Hungarica

Orquesta de Cámara Corelli / Támas Pál

12.00

Al Mediodía

Marțian Negrea

Suite para clarinete y piano, op.27

Ray Jackendoff, clarinete

Valentina Sandu-Dediu, piano

Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges

Sinfonía concertante en La mayor para dos violines, viola y orquesta, op.10, Nº2

Yury Revich, violín

Libor Ježek, violin

Pavla Honsová, viola

Orquesta Filarmónica de Cámara Checa / Michael Halász

Ángel Lasala

Poema del pastor coya (versión para flauta y arpa) (1942)

Sandra Acquaviva, flauta

Arianna Ruiz Cheylat, arpa

Antonín Dvořák

La bruja del mediodía, op.108, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Janáček / Theodore Kuchar

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en Si bemol mayor, K.529

Trevor Pinnock, clave

Ludwig van Beethoven

Cuarteto en Sol mayor, Anh.2, N°2

Cuarteto Alla Maniera Italiana

Phlip Cipriani Hambly Potter

Sinfonía N°3 en do menor (1826)

Orquesta del Ulster / Jerzy Maksymiuk

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Bedřich Smetana

Ricardo III, op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers en guitarra junto al Cuarteto Stamic

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Stich

Concierto para corno y orquesta Nº6 en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

19.00

John Stanley

Concierto para cuerdas Nº1 en Re mayor, op.2

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Julian Prégardien, tenor

Éric Le Sage, piano

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

20.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Música Acuática. Suites Nº2 y Nº3 en Re mayor y en Sol Mayor, HWV 349 y HWV 350

The English Concert / Trevor Pinnock

Paul Juon

Sonata para chelo y piano Nº2 en la menor, op.54

Esther Nyffenegger, chelo

Desmond Wright, piano

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50

Arthur Grumiaux, violín

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

21.00

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Robert Schumann

Allegro para piano en si menor, op.8

Robert Hairgrove, piano

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº1 en re menor

Camerata Boccherini

22.00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Huella y Gato (orquestación de Ernest Ansermet)

Orquesta Sinfónica de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Magdalena García Robson

Estampas, para piano (1947)

Melina Marcos, piano

Roberto Caamaño

Suite para cuerdas, op.9 (1949)

Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Luis Gianneo

Erik Oña

Tigre y patriarca (1994)

Ensamble Thürmchen / Erik Oña

23.00

Complemento musical

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

André Cardinal Destouches

Los elementos. Suite de la ópera-ballet

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano