Programación Martes 3 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Caribbean Jazz Project
Five for Elvin
Nick Sanders Trío
Manganeso
Fila 18, asiento C
Allyson Morris
I wish you love
Both sides now
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061
András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153
Cuarteto Miami
Francisco Tárrega
Tres mazurcas para guitarra
Tom Kerstens, guitarra
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
Béla Bartók
Dos retratos, op.5 Sz 37
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº5, op.53
Vladimir Horowitz, piano
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
Hugo Alfvén
Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Franz Berwald
Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Ferruccio Busoni
Fantasía contrapuntística para piano, BV 256
Geoffrey Douglas Madge, piano
Cécile Chaminade
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Ottorino Respighi
Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano
Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b
Ensamble de vientos Holliger
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave
Malcolm Arnold
Divertimento para orquesta Nro.2, op.75
Orquesta Sinfónica de Munich / Douglas Bostock
08.00
Claudio Monteverdi
“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs
Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano
Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
09.00
Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16
Cuarteto Novecento
Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)
Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
10.00
Arthur Honegger
Suite de la banda de sonido de la película “Los miserables”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Maxim Vengerov, violín
Alexander Markovich, piano
Moritz Moszkowski
“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19
Sinfonía Varsovia / Ian Hobson
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº215: " Alaba tu dicha, bendita Sajonia", BWV 215. Para el aniversario de la elección del rey de Polonia Augusto III
Els Bongers, soprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro Barroco de Amsterdam
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
Georg Philipp Telemann
El maestro de escuela, cantata secular
József Gregor, bajo
Niños de la Schola Hungarica
Orquesta de Cámara Corelli / Támas Pál
12.00
Al Mediodía
Marțian Negrea
Suite para clarinete y piano, op.27
Ray Jackendoff, clarinete
Valentina Sandu-Dediu, piano
Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges
Sinfonía concertante en La mayor para dos violines, viola y orquesta, op.10, Nº2
Yury Revich, violín
Libor Ježek, violin
Pavla Honsová, viola
Orquesta Filarmónica de Cámara Checa / Michael Halász
Ángel Lasala
Poema del pastor coya (versión para flauta y arpa) (1942)
Sandra Acquaviva, flauta
Arianna Ruiz Cheylat, arpa
Antonín Dvořák
La bruja del mediodía, op.108, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica Janáček / Theodore Kuchar
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Domenico Scarlatti
Sonata para teclado en Si bemol mayor, K.529
Trevor Pinnock, clave
Ludwig van Beethoven
Cuarteto en Sol mayor, Anh.2, N°2
Cuarteto Alla Maniera Italiana
Phlip Cipriani Hambly Potter
Sinfonía N°3 en do menor (1826)
Orquesta del Ulster / Jerzy Maksymiuk
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Bedřich Smetana
Ricardo III, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers en guitarra junto al Cuarteto Stamic
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Vladimir Ashkenazy, piano
Johann Stich
Concierto para corno y orquesta Nº6 en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
19.00
John Stanley
Concierto para cuerdas Nº1 en Re mayor, op.2
The Parley of Instruments / Roy Goodman
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48
Julian Prégardien, tenor
Éric Le Sage, piano
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
20.00
Momentos Musicales
George Frideric Handel
Música Acuática. Suites Nº2 y Nº3 en Re mayor y en Sol Mayor, HWV 349 y HWV 350
The English Concert / Trevor Pinnock
Paul Juon
Sonata para chelo y piano Nº2 en la menor, op.54
Esther Nyffenegger, chelo
Desmond Wright, piano
Ludwig van Beethoven
Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50
Arthur Grumiaux, violín
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
21.00
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para orquesta
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev
Robert Schumann
Allegro para piano en si menor, op.8
Robert Hairgrove, piano
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº1 en re menor
Camerata Boccherini
22.00
Industria Nacional
Julián Aguirre
Huella y Gato (orquestación de Ernest Ansermet)
Orquesta Sinfónica de la Suisse Romande / Ernest Ansermet
Magdalena García Robson
Estampas, para piano (1947)
Melina Marcos, piano
Roberto Caamaño
Suite para cuerdas, op.9 (1949)
Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Luis Gianneo
Erik Oña
Tigre y patriarca (1994)
Ensamble Thürmchen / Erik Oña
23.00
Complemento musical
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano