Programación Martes 3 de Marzo

00.00

Trasnoche Clásica

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy

Cuadros de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luis Fernando Benedini, piano

Cuarteto Bessler-Reis

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.60, Nº1

Erik Fessel, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº6 en sol menor "La inmortal"

Ensamble Rebel

Wojciech Dankowski

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz

08.00



Alexander Arutiunian (compositor armenio, 1920-2012)

Concierto para violín y orquesta

Ilya Grubert, violín

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Franz Schubert

Sonata para piano Nro.13 en La mayor, Deutsch 664

Stephen Hough, piano

Peter Warlock

Una antigua canción

Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox

09.00

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto de Cleveland

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano

10.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº14 en La mayor, Hoboken 1, Nro.14

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Toke Lund Christiansen, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Rosenmüller

Adiós mundo, de ti estoy fatigado, canción

Ensamble 1684 / Gregor Meyer

Johann Rosenmüller

Amado Señor Dios, concierto sacro

Ensemble Les Escapades Composer: Johann Rosenmüller

Johann Rosenmüller

“Suite en Do mayor”, de la colección Música de los estudiantes

The King’s Noyse / David Douglass

Johann Rosenmüller

“Sonata N°9 a cinco en Re Mayor”, de las Sonatas a dos, tres, cuatro y cinco instrumentos (1682)

Musica Fiata / Ronald Wilson

Johann Rosenmüller

Magnificat anima meam

Ensamble 1684 / Gregor Meyer

12.00

Al Mediodía

Maurice Ravel

Introducción y Allegro, para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Ensamble Viena-Berlín

Karl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en Do mayor. “Las cuatro edades del hombre”, del ciclo de sinfonías basadas en la Metamorfosis de Ovidio

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Antonín Dvořák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100 (1893)

Josef Suk, violín

Alfred Holeček, piano

Yuzo Toyama

“Danza de los hombres”, de la suite del ballet Yugen

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta en Re mayor (arreglo del compositor de su Concierto para violín y orquesta, op.61)

Daniel Barenboim, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El barbero de Sevilla (transcripción para dos guitarras)

Robin Hill y Peter Wiltschinsky, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

Momentos Musicales

Sergei Taneyev

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op. 14

Cuarteto Gringolts

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Jean-Efflam Bavouzet, piano

21.00

Franz Joseph Haydn

Concierto para violín y clavecín en Fa mayor

Riccardo Minasi, violín

Maxim Emelyanichev, clavecín

Il Pomo D´Oro / Riccardo Minasi

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Praga / Emmanuel Villaume

22.00

Industria Nacional

Pedro Sofía

Nocturno en re menor, op.42

Valentín Surif, piano

Camille Saint-Saëns

Tercer acto de la ópera Sansón y Dalila

Carlos Cossutta, tenor

Barbara Dever, mezzosoprano

Dimitri Kavrakos, bajo

Coro Estable del Teatro Colón

Orquesta Estable del Teatro Colón / Miguel Ángel Veltri

Grabación de la transmisión radial de la función realizada en el Teatro Colón en 1997

Hugo Víctor Druetta

Sensación térmica, obra electroacústica (2018)

23.00

Complemento musical

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Sonata para clave en sol menor, K.8

Alexandre Tharaud, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi