Programación Martes 3 de Marzo

00.00
Trasnoche Clásica
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº5, op.53
Vladimir Horowitz, piano
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst
Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Vincent D'Indy
Cuadros de viaje, op.33
Michael Schäfer, piano
César Franck
Quinteto con piano en fa menor
Luis Fernando Benedini, piano
Cuarteto Bessler-Reis
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Alfred Brendel, piano
07.00
Y la mañana va
Arnold Bax
El jardín de Fand, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Friedrich Kuhlau
Sonatina para piano en Fa mayor, op.60, Nº1
Erik Fessel, piano
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº6 en sol menor "La inmortal"
Ensamble Rebel
Wojciech Dankowski
Sinfonía en Re mayor
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz
08.00
Alexander Arutiunian (compositor armenio, 1920-2012)
Concierto para violín y orquesta
Ilya Grubert, violín
Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian
Franz Schubert
Sonata para piano Nro.13 en La mayor, Deutsch 664
Stephen Hough, piano
Peter Warlock
Una antigua canción
Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox
09.00
Alexander Borodin
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor
Cuarteto de Cleveland
Edouard Lalo
Sonata para chelo y piano en la menor
Maria Kliegel, chelo
Bernd Glemzer, piano
10.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº14 en La mayor, Hoboken 1, Nro.14
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
Bohuslav Martinú
Mariposas y pájaros del Paraíso
Giorgio Koukl, piano
Carl Nielsen
Concierto para flauta y orquesta
Toke Lund Christiansen, flauta
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Rosenmüller
Adiós mundo, de ti estoy fatigado, canción
Ensamble 1684 / Gregor Meyer
Johann Rosenmüller
Amado Señor Dios, concierto sacro
Ensemble Les Escapades Composer: Johann Rosenmüller
Johann Rosenmüller
“Suite en Do mayor”, de la colección Música de los estudiantes
The King’s Noyse / David Douglass
Johann Rosenmüller
“Sonata N°9 a cinco en Re Mayor”, de las Sonatas a dos, tres, cuatro y cinco instrumentos (1682)
Musica Fiata / Ronald Wilson
Johann Rosenmüller
Magnificat anima meam
Ensamble 1684 / Gregor Meyer
12.00
Al Mediodía
Maurice Ravel
Introducción y Allegro, para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Ensamble Viena-Berlín
Karl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía en Do mayor. “Las cuatro edades del hombre”, del ciclo de sinfonías basadas en la Metamorfosis de Ovidio
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100 (1893)
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano
Yuzo Toyama
“Danza de los hombres”, de la suite del ballet Yugen
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta en Re mayor (arreglo del compositor de su Concierto para violín y orquesta, op.61)
Daniel Barenboim, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera El barbero de Sevilla (transcripción para dos guitarras)
Robin Hill y Peter Wiltschinsky, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
Momentos Musicales
Sergei Taneyev
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op. 14
Cuarteto Gringolts
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Jean-Efflam Bavouzet, piano
21.00
Franz Joseph Haydn
Concierto para violín y clavecín en Fa mayor
Riccardo Minasi, violín
Maxim Emelyanichev, clavecín
Il Pomo D´Oro / Riccardo Minasi
Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Filarmónica de Praga / Emmanuel Villaume
22.00
Industria Nacional
Pedro Sofía
Nocturno en re menor, op.42
Valentín Surif, piano
Camille Saint-Saëns
Tercer acto de la ópera Sansón y Dalila
Carlos Cossutta, tenor
Barbara Dever, mezzosoprano
Dimitri Kavrakos, bajo
Coro Estable del Teatro Colón
Orquesta Estable del Teatro Colón / Miguel Ángel Veltri
Grabación de la transmisión radial de la función realizada en el Teatro Colón en 1997
Hugo Víctor Druetta
Sensación térmica, obra electroacústica (2018)
23.00
Complemento musical
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.481
Sonata para clave en sol menor, K.8
Alexandre Tharaud, piano
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi