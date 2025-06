Programación Martes 3 de Junio

Miércoles 04-06-2025

00.00

Trasnoche Jazz

Rashaan Roland Kirk

Meeting on Termini’s corner

Lament

Three in one without the oil

Romane Manetti

Loneliness

Club des Belugas

That’s my style

Can’t thank you enough

Mister rain

00.30

La Trasnoche Clásica

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Marc-Antoine Charpentier

Medea, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Esteban Benzecry

Sinfonía Nº1, "El Compendio de la vida"

Orquesta Sinfónica Simon Bolivar / Mario Benzecry

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92

Trío Florestan

George Enescu

Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"

Aurora Ienei, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Do mayor, TWV 55:C6

The English Concert / Trevor Pinnock

Edouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Josef Rheinberger

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"

Jürg Hanselmann, piano

06.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Obertura para un Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, R.532

Dorina Frati y Ugo Orlandi, mandolinas

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

7.00

Edvard Grieg

Dos melodías noruegas para cuerdas, op.63

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

John Field

Dos nocturnos: N°7 en Do mayor y N°17 en Mi mayor

John O'Conor, piano

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en re menor, catálogo K.90. Arreglo para violín, chelo y laúd

Riccardo Minasi, violín

Marco Frezzato, chelo

Luca Pianca, laúd

Franz Schreker (compositor y director austríaco, 1878-1934)

Interludio nocturno

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Karl Anton Rickenbacher

8.00

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Sol mayor, op.35

Trío Parnassus

Ilya Shakhov (compositor ruso, 1925-1986)

Concierto romántico, para trompeta y orquesta

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

Jean-Philippe Rameau

Inicio del Tercer acto de la ópera Castor y Pólux

Philippe Huttenlocher, barítono

Lawrence Wallington, bajo

Henry Herford, barítono

Orquesta Barroca del Festival Bach de Inglaterra / John Farncombe

9.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Leos Janácek

Sonata para piano en Mi bemol menor, "1º de octubre de 1905”

Radoslav Kvapil, piano

10.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi

Federico Mompou

Preludio, Canción y Muñeira, de la Suite Compostelana

Julian Bream, guitarra

Samuel Coleridge Taylor (compositor y director inglés, 1875-1912)

Variaciones sinfónicas sobre un aire africano, op.63

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Grant Llewellyn

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Cuarteto N° 6 en mi menor, de los Cuartetos Parisinos

Anna Besson, flauta

Louis Creac'h, violín

Robin Pharo, viola da gamba

Jean Rondeau, clavecín

Georg Muffat

'Armonico tributo', Sonata N°2 en sol menor

El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

Johann Caspar Ferdinand Fischer

“Diario de primavera” ('Le Journal Du Printemps'), Obertura-Suite en Do mayor N°1

El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Johannes Brahms

Canciones de amor para piano a cuatro manos, op.52

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Johannes Brahms

Canciones de amor, op.52

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

Ensambel Vocal Michel Piquemal

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Sonata Nº1 para violín y piano en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas, op.64

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

Joseph Haydn

Divertimento a seis en Do mayor, Hob.II:11, "El cumpleaños"

Solistas Barrocos de Alemania

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Luis de Milán

Dos fantasías para laúd

Christopher Wilson, vihuela

19.00

Transmisión especial: concierto desde el Auditorio de Radio Nacional

Coro Nacional de Música Argentina

Director: Armando Garrido

Fernando Moruja (1960-2004)

Misa Breve

Eduardo Bértola (1939-1996)

Variantes Alpha - Omega

Eduardo Wilde (1942- )

Stabat Mater

Alberto Balzanelli (1941)

Crux Fidelis

Jaume Pahissa (1880-1969)

Quomodo sedet sola

Alberto Ginastera (1916-1983)

Hosanna (de la película “La Rosa de América”)

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Carl Friedrich Abel

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.6 Nº2

Karl Kaiser, flauta

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Carl Reinecke

Trío para clarinete, corno y piano en Si bemol mayor, op.274

Ulf Rodenhäuser, clarinete

Wolfgang Gaag, corno

Helmut Deutsch, piano

Johann Kaspar Kerll (1627-1693)

Batalla Imperial

Ensamble Hespèrion XX / Jordi Savall

21.00

Música Nocturna

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº3 en do menor, “El poema divino”, op.43

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Kiril Kondrashin

Wolfgang Amadeus Mozart

"Ruhe sanft, mein holdes Leben", de la ópera Zaide

Hei-Kyung Hong, soprano

Orquesta de St Luke / John Fiore

22.00

Amanda Maier (1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Paul Hindemith

Octeto

Solistas de Berlín

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en sol menor, K.8

Alexandre Tharaud, piano

23.00

Industria Nacional

Max Reger

Introducción y passacaglia, para órgano

Sara de Vergara, órgano

Jorge Armesto

Partes diversas para cuarteto

Cuarteto Gianneo

Mauro Giuliani

Gran obertura para guitarra, op.61

Ernesto Bitetti, guitarra

Sergio Calligaris (1941)

Segunda suite de danzas sinfónicas, op.27

Orquesta de la Radio y Televisión de Albania / Jetmir Barballushi