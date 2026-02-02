Programación Martes 3 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Franz Schubert
Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353
Cuarteto Melos
François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Alain Marion, flauta
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés
Charles Ives
La pregunta sin respuesta
Orquesta de Cámara Orpheus / Seiji Ozawa
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Vladimir Horowitz, piano
Alexander Scriabin
El poema del éxtasis, op.54
Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi
Dmitri Shostakovich
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.107
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta:
William Christie, clave
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano
Carl Maria von Weber
Cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, op.18
Musica Camerata Montréal
Franz Berwald
Sinfonía Nº2 en Re mayor, "Caprichosa"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Jean Sibelius
Sonatina para piano en si bemol menor, op.67, Nº3
Glenn Gould, piano
Marc-Antoine Charpentier
Quam dilecta, salmo Nº83, H.167
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Coro Barroco de Amsterdam
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Joseph Haydn
Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3, Hob.III:21
Cuarteto Tátrai
Felix Mendelssohn
Canción sin palabras Nº10, op.30, Nº4
Canción sin palabras Nº11, op.30, Nº5
Canción sin palabras Nº12, op.30, Nº6
András Schiff, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Barbara Schlick, soprano
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.110 "Los adioses"
Stephen Hough, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson
07.00
Y la mañana va
François Borne
Fantasía brillante sobre temas de “Carmen”, de Bizet
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo
Frederic Chopin
Tres nocturnos, op.9: Nro.1 en si bemol menor, Nro.2 en Mi bemol mayor y Nro.3 en Si mayor
Maurizio Pollini, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1
I Musici
Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)
Rapsodia india
Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper
08.00
Darius Milhaud
Cuarteto para cuerdas Nº14
Cuarteto Arcana
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Aram Jachaturián
Suite “Mascarada”, música incidental para la obra de Mikhail Lemontov
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
09.00
Matyas Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Carl Nielsen
Sonata para violín y piano Nro.1 en La mayor, op.9
Germana Porcu, violín
Sara Costa, piano
Ralph Vaughan Williams
En el país de los pantanos, impresión sinfónica
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
10.00
Karol Szymanowski
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61
Chantal Juillet, violín
Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit
Alexander Scriabin
Seis mazurcas para piano, op.25
Cyprien Katsaris, piano
Fernando Sor
Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor
Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner
11.00
Música de Verano
Robert Schumann
Trío Nº1 en re menor, op.63
Arthur Rubinstein, piano
Henryk Szeryng, violín
Pierre Fournier, chelo
Antonio Montanari
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi bemol mayor, op.1 N°6
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Piotr Ilich Chaikovsky
Vals de Eugenio Oneguin
Staatskapelle Dresden / Hans Vonk
12.00
Ludwig van Beethoven
Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56
Giuliano Carmignola, violín
Sol Gabetta, chelo
Dejan Lazić, piano
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Johann Sebastian Bach
Dos arias:
- “Las ovejas pueden pacer seguras”, de la cantata profana “Lo único que me place es cazar alegremente”, BWV 208
- “Si estás conmigo, voy con alegría”, del Pequeño libro de partituras para Anna Magdalena Bach, BWV508
Nuria Rial, soprano
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Claude Debussy
Rapsodia para clarinete y orquesta
Gervase de Peyer, clarinete
Orquesta New Philharmonia / Pierre Boulez
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Christoph Ernst Friedrich Weyse (Compositor danés, 1774 – 1842)
Ocho canciones matinales infantiles
Else Torp, soprano
Mathias Hedegaard, tenor
Marie Rørbech, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5
Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck
Robert Schumann
Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Leoš Janáček
Sinfonietta, op.60
Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras
Joseph Martin Kraus (1756-1792)
Scherzo con variaciones
Ronald Brautigam, fortepiano
Francesco Geminiani
Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6
The Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
19.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74
Cuarteto Melos
Dmitri Shostakovich
Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35
Evgeny Kissin, piano
Vassili Kan, trompeta
Los Virtuosos de Moscú / Vladímir Spivakov
Juan Arañés (compositor español del siglo XVII)
A la vida bona (chacona)
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall
20.00
Música de Verano
Gottfried Finger
Sonata en Sol mayor para viola da gamba y continuo
Susanne Heinrich viola da gamba
Kah-Ming Ng, clave
Héctor Berlioz
Noches de estío, op.7, ciclo de canciones
Catherine Robbin, soprano
Diane Montague, mezzosoprano
Howad Crook, tenor
Giles Cachemaille, barítono
Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner
Manuel Ponce
Nocturno y Balada mexicana, para piano
David Witten, piano
21.00
Jan Pieterszoon Sweelinck
Fantasia cromática en modo dórico a cuatro
Léon Beben, órgano
Joaquín Rodrigo
Concierto serenata, para arpe y orquesta
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ernst Märzendorfer
Ferruccio Busoni
Variaciones y fuga en forma libre sobre un tema de Chopin, Kind.213 (2ª versión, 1922)
Geoffrey Douglas Madge, piano
Carlos Chávez
Chapultepec. Obertura republicana (1935)
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
22.00
Franz Schubert
Nocturno en Mi bemol mayor para trío, D.897
Anne-Sophie Mutter, violín
Maximilian Hornung, chelo
Daniil Trifonov, piano
Johann Samuel Endler
Obertura en Re mayot para violin, tres trompetas, timbales, oboe, fagot, cuerdas y bajo continuo
Solistas Barrocos de Darmstadt / Johannes Pramsholer
György Ligeti
Lux Aeterna, para dieciséis voces solistas (1966)
London Sinfonietta Voices / Terry Edwards
John Ward
No vueles tan rápido, In Nomine N°5, Fantasía Nº1 y Aire Nº1
Ensamble de Violas Rose
John Bryan, órgano
23.00
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Augustin Dumay, violín;
Maria João Pires, piano
Tomaso Albinoni
Concierto en Si mayor, op.10, Nº1
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano
Joaquín Rodrigo
Preludio para guitarra Nº2
Wolfgang Lendle, guitarra