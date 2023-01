Programación Martes 3 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Edward Elgar

Música para vientos Nº5 para quinteto de vientos

Ensamble Athena

Silvius Leopold Weiss

Gran partita para laúd en do menor

Viggo Mangor, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Enrique Granados

Goyescas, los majos enamorados, op.11

Albert Guinovart, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº2 en fa sostenido menor, op.2

Claudio Arrau, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Carl Maria von Weber

Cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, op.18

Musica Camerata Montreal

07.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor, Catálogo Seibel 206

Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann

Impromptus para piano sobre un tema de Clara Wieck, op.5

Daniel Levy, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Etienne-Jack David, violín Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizzetti

Obertura de la ópera “Don Pasquale”

Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado



08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversas

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Anton Webern

Passacaglia para orquesta, op.1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

09.00

Sergei Rachmaninov

Danzas Sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Mariss Jansons

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

10.00

Michael Tippett

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Lindsay

Franz Xaver Hammer (compositor y chelista alemán, 1741-1817)

Sonata para viola da gamba y clave Nº1 en La mayor

Maddalena del Gobbo, baryton (instrumento de 6 o 7 cuerdas del siglo 18, de la familia de la viola da gamba)

Ewald Donhoffer, clave

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Jarvi

11.00

Complemento musical

Max Bruch

Doble concierto para clarinete, viola y orquesta, op.88

Roeland Hendrikx, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Baldassare Galuppi

Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Ensamble L’Opera Stravagante

George Antheil

Sinfonía N°5

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

12.00

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Il tenero momento”, de la ópera Lucio Silla

Marianne Crebassa, mezzosoprano

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Marc Minkowski

Ástor Piazzolla

Suite Punta del Este para bandoneón, ensamble y orquesta de cuerdas

Daniel Binelli, bandoneón

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

13.00

Actualidad musical

Jean Sibelius

Sinfonía N°2

Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países Bajos / Hannu Lintu

Giovanni Batista Sammartini (compositor italiano, 1700-1775)

Sonata vienesa para violín y bajo continuo N°6 en Sol mayor

Oinos Baroque Trio

14.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, K.314

Joel Gisiger, oboe

Orquestra Sinfónica del Estado de San Pablo / Neil Thomson

En vivo, el 4 de noviembre de 2022 en la Sala San Pablo (Brasil)

Carlos Guastavino

Diez cantilenas argentinas

Lilia Salsano, piano

15.00

Josef Suk (1874-1935)

Quinteto con piano, Op. 8

Christian Tetzlaff y Florian Donderer, violines

Timothy Ridout, viola

Tanja Tetzlaff, cello

Kiveli Dörken, piano

En vivo, el 13 de diciembre de 2022 en el Wigmore Hall de Londres

Grażyna Bacewicz (compositora polaca, 1909-1969)

Sinfonía N°4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Łukasz Borowicz

De un álbum editado recientemente por el sello CPO.

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Complemento musical

Jean Sibelius

Dos serenatas para violín y orquesta, op.69

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

19.00

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O'Conor, piano

Manuel Ponce

Concierto del Sur

Rafael Jiménez, guitarra

Camerata de Coahuila / Ramón Shade

Giuseppe Verdi

"La vita è inferno all`infelice" de la ópera La forza del destino

Lando Bartolini, tenor

Orquesta Filarmónica de Budapest / Tamás Pál

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Jean Sibelius

Selección de canciones

Jorma Hynninen, barítono

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula

20.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hob.I:47

L´estro armonico / Derek Solomons

Paul Dukas

Preludio elegíaco

El lamento lejano del fauno

Margaret Fingerhut, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos chalumeaux y orquesta en re menor

Colin Lawson y Michael Harris, chalumeaux

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Hector Berlioz

"Cacería real y tormenta", de la ópera “Los Troyanos”

Coro de la Sinfónica de Baltimore

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

21.00

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Georg Christoph Wagenseil (compositor austriaco, 1715-1777)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº1 en fa menor, op.1, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Marc-Antoine Charpentier

Suite “El descenso de Orfeo a los infiernos”, H.488 (H = Hitchcock)

Les Arts Florissants / William Christie

22.00

Christoph Willibald von Gluck

Música del ballet-pantomima trágico Semiramis (1765)

Tafelmusik / Bruno Weill

Camille Saint-Saëns

“Bacanal” de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / Lorin Maazel

Francisco Mignone (compositor brasileño, 1897-1986)

Música del ballet Maracatú do Chico

Coro Sinfónico de la Universidad de Chile

Orquesta de Sinfónica de Chile / Víctor Hugo Toro

23.00

Industria Nacional

Dino Saluzzi

La casa 13 (2002)

Horacio Lavandera, piano

Juan José Castro

Segundo acto de la ópera La zapatera prodigiosa (1943)

Pilar Lorengar, soprano

Manuel Ausensi, barítono

Víctor de Narké, bajo

Carlos Giusti y Carlo Cossutta, tenores

Otros cantantes

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Juan José Castro

Grabado en vivo en el Teatro Colón en agosto de 1958