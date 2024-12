Programación Martes 3 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

George Coleman

Lo-Joe

Blondie’s waltz

Aaron Parks

Elsewhere

Mark Murphy

Put the blame on mame

Honeysuckle rose

Swinging on a star

00.30

La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Claudio Arrau, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Vladimir Ashkenazy, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

O Haupt voll Blut und Wunden

Markus Butter, barítono;

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.239

Sonata para clave en La mayor, K.208

Sonata para clave en Do mayor, K.72

Sonata para clave en sol menor, K.8

Alexandre Tharaud, piano

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108

Leonidas Kavakos, violín;

Yuja Wang, piano

06.00

Y la mañana va

Francis Poulenc

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, Deutsch 408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, viola de gamba, fagot y clave en Do mayor

Ensamble Bassorilievi

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta Nº6 en Re mayor, K.239, "Serenata nocturna"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos

Tres danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Ferdinando Carulli

Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Diez piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)

Divertimento para cuarteto de fagotes

Cuarteto The Nuts



09.00

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner



10.00

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº2

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev

Cuatro piezas para piano, op.32

Boris Berman, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº7 en La mayor, op.2, Nº1

Cuarteto Tátrai

11.00

Los Caminos del Barroco

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en mi menor, BuxWV 142

Hans Davidsson, órgano

Dietrich Buxtehude

Suite para clave en Do mayor, Bux WV 230

Lars Ulrik Mortensen, clave

Dietrich Buxtehude

Dios asciende con alegría, BuxW 33, cantata

Solistas vocales

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Dietrich Buxtehude

A mi amado Dios, BuxWV 179, partita coral

Glenn Wilson, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals de las flores del ballet El cascanueces

Orquesta Sinfónica de Amsterdam / Peter Stern

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Schubert

Quinteto en Do mayor para dos violines, viola y dos cellos. D. 956

Vera Beths y Lisa Rautenberg, violines

Stephen Dann, viola

Kenneth Slowik y Anner Bylsma, cellos

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Blas Galindo

Sones de Mariachi

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Ensamble Florilegium

Frédéric Chopin

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Seong-Jin Cho, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Gianandrea Noseda

Pauline Viardot (compositora y mezzosoprano francesa, 1821-1910)

Sonatina para violín y piano en la menor

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano

19.00

George Frideric Handel

"Aleluya" de El Mesías, HWV 56

Coro y Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre El Cascanueces (arreglo para clarinete y piano de Alexandre Chabod)

Wang Tao, clarinete

Akimi Fukuhara, piano

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en Do mayor, BWV 846 (del primer libro de El clave bien temperado)

Trevor Pinnock, clave

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Carlos López Buchardo

Seis canciones argentinas al estilo popular (1924)

Víctor Torres, piano

Jorge Ugartamendía, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Sergio Ciomei

Tomás Bordalejo

Fênetrages (un término inventado que en castellanos sería algo así como “Ventanajes”) (2016)

Julián Marcedo, percusión