Programación Martes 29 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Barbara Dennerlein y la Peter Herbolzheimer Big Band

Yardbird Suite

Goodbye pork pie hat

A tribute to Charlie

Ben Williams

Home

Mr.Dynamite

Kat Edmonson

Just one of those things

Night and day

00.30

La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Ludwig van Beethoven

Bagatellas para piano,op.126

Jean-François Heisser, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Glenn Gould, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Mauro Giuliani

Capricho para guitarra en Do mayor, op.11

Reinbert Evers, guitarra

Jean Françaix

Variaciones sobre un tema agradable para piano y ensamble de ventos

Jean Françaix, piano

Ensamble de Vientos de Mainz / Klaus Rainer Schöll

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Kurt Weill

Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12

Rodrigue Milosi, violín

Orquesta de Caen / Jean-Louis Basset

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Clara Schumann

Tardes musicales para piano, op.6

Yoshiko Iwai, piano

Carl Maria von Weber

Cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, op.18

Musica Camerata Montréal

06.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors



Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lili Boulanger

Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera", "Nocturno" y “Cortejo”

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Frank Bridge

“Hay un sauce inclinado hacia el arroyo”, impresión para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Fernando Sor

Seis arias de “La Flauta Mágica”, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra



07.00

Engelbert Humperdinck

“Tarifa, elegía al verano”, de la Rapsodia morisca

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro III

Alicia de Larrocha, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

Igor Stravinsky

Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson



08.00

Benjamin Godard

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen

Cuatro piezas de la Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano



09.00

Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Rafal Blechacz, piano



10.00



George Enescu

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax

“Una tonada montañesa” y “En un local de vodka”

Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Gawrilow, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Coro inicial de la Pasión según San Juan, BWV 245

Collegium Vocale de Gante / Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach

Coro inicial de la Pasión según San Mateo, BWV 245

Collegium Vocale de Gante / Philippe Herreweghe

Santiago de Murcia

Fandango

Paul O'Dette, guitarra barroca.

Andrew Lawrence-King, arpa y salterio.

Pedro Estevan, percusión

Pat O'Brien y Steve Player, guitarras barrocas.

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

Jean-Baptiste Lully

Entrada de los pueblos de los climas fríos, del cuarto acto de Isis

Paul Agnew, tenor

Sophie Daneman, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Henry Purcell

“Canción del genio frío”, de la semi-ópera Rey Arturo

Nahuel Di Pierro, bajo

Le Concert d'Astrée / Emmanuelle Haïm, conductor

Antonio Vivaldi

“Stabat Mater dolorosa”, del Stabat Mater

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

Giovanni Battista Pergolesi

“Stabat Mater dolorosa”, del Stabat Mater

Sebastian Hening, niño soprano

René Jacobs, contratenor

Concerto Vocale / René Jacobs

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Sueño de una noche de verano, op.61 (selección)

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Thomas Linley

Fragmentos de la música incidental para La tempestad de Shakespeare (1777)

Julia Gooding, soprano

Coro y Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Paul Nicholson

Hyacinthe Jadin

Cuarteto en fa menor, op.1, Nº3 (1795)

Cuarteto Franz Joseph

Fernando Sor

Obertura del ballet Cenicienta (1822)

Orquesta Iberia Filharmonia / Neville Marriner

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

Baldassare Galuppi

La scusa, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

19.00

George Frideric Handel

Concerto grosso en mi menor, op.6, Nº3

Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania / Hans Zanotelli

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor, G.446

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Juan José Castro

Intrata y danza rústica

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Johann Strauss (hijo)

Polca de Ana, op.117

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

20.00

La Gran Aldea (Francia)

François Couperin

Concierto Nº4 en mi menor de los “Conciertos Reales”

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet y Christiane Nicolet, flautas

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Étienne Méhul

Sinfonía Nº3 en Do mayor

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Hyacinthe Jadin

Sonata para piano en Re mayor, op.5, Nº2

Marek Toporowski, piano

Gabriel Fauré

El secreto, op.23, Nº3

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, N°2

Symsia Bajour violín

Susana Bonora, piano

Arias de las óperas I Pagliacci, de Leoncavallo, La Wally, de Catalani, y Andrea Chénier, de Giordano

José Cura, tenor

Orquesta Philharmonia / José Cura

Martín Matalón (1958)

Las siete vidas de un perro, para ocho músicos y electrónica

Ensamble Court-Circuit / Georges-Élie Octors