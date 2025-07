Programación Martes 29 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Chuck Mangione

Hey baby

Givin’ the business

Mark Whitfield

Living in color

Sandra-Mae Lux

Are we having fun?

Everyone else knew

I don’t need you

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Valentin Görner

La noche

Andreas Scholl, contratenor

Markus Märkl, clave

Karl Ernst Schöder, laúd

Alix Verzier, chelo

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hoboquen 16, nro.23

Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aaron Copland

Cuatro episodios del ballet "Rodeo"

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, D.813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Ensamble Florilegium

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9

Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"

Marc Teicholz, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Maria Tipo, piano

Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan

06.00

Y la mañana va

Ferdinand Ries

Obertura de la ópera “La novia ladrona”

Orquesta Académica de Colonia / Michael Alexander Wilens

George Frideric Handel

Sonata en trío en si menor, op.2, Nº1

William Bennett, flauta

Kenneth Sillito, violín

Denis Vigay, chelo

George Malcolm, clave

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº2

Orquesta Filarmónica de Lieja/ Pierre Bartholomée

07.00

Roy Douglas (pianista y compositor inglés, asistente musical de Ralph Vaughan Williams, que vivió entre 1907 y 2015)

Cantilena

Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00



Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky

Tres baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Maria Orlandini

Primero y segundo intermedio de El jugador, con texto de Antonio Salvi

Virgilio Biaconi

María Pía Moriyon, soprano

Symphonia Perusina / Sandro Volta

Giovanni Maria Orlandini

Tercer y último intermedio de El jugador, con texto de Antonio Salvi

Virgilio Biaconi

María Pía Moriyon, soprano

Symphonia Perusina / Sandro Volta

12.00

El Clásico del Mediodía

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Vals capricho para piano en La mayor, op.30

Pascal Rogé, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Johann Christian Bach

Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado

Miembros de The English Concert

Francesco Molino (1768-1847)

Concierto en mi menor para guitarra y orquesta, op.56

Pepe Romero, guitarra

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johann Friedrich Reichardt

Rondó para armónica de cristal, cuarteto y contrabajo en Si bemol mayor

Bruno Hoffmann, armónica de cristal

Herbert Anrath y Walter Albers, violines

Ersnt Nippes, viola

Hans Plumacher, chelo

Gert Nose, contrabajo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Leos Janácek

Sinfonietta, op.60

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Scherzo con variaciones

Ronald Brautigam, fortepiano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

19.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74

Cuarteto Melos

Juan Arañés (compositor español del siglo 17)

A la vida bona (chacona)

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano

Vassili Kan, trompeta

Los Virtuosos de Moscú / Vladímir Spivakov

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Constantino Gaito

Sonata para chelo y piano en fa menor, op.26

Stefan Bracher, chelo

Agustina Herrera, piano

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Tatiana Samouil, violín

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Alberto Williams

Vidalita, op.45, Nº3

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano N°1 en La mayor, op.13

Jan Tomasow, violín

Manfred Holeček, piano

Arnold Schoenberg

“Canción de la Paloma del Bosque”, de Gurrelieder

Noemí Souza, mezzosoprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Horst Stein

Grabación del estreno sudamericano, Teatro Colón, 14 de noviembre de 1964

Rodolfo Arizaga

Bailable real de la impaciencia. Divertimento escénico según la pieza homónima italiana del siglo XVII (1948)

Miembros del Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino