Programación Martes 29 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Dorham

Lotus blossom

Blue spring shuffle

Groove Collective

Kog

Vivian Buczek

Fly away

Devil may care

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Bartók

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Antoine Brumel

Lamentaciones del profeta Jeremías

Tallis Scholars / Peter Philips

Carl Nielsen

Suite luciferina para piano, op.45

Christian Eggen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín;

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Florilegium

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

Thomas Campion

Aun siendo tú joven y yo viejo

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta;

Ian brown, piano

Agostino Steffani

Alcibíades. Suites

I Barocchisti / Diego Fasolis

Alphons Diepenbrock

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, "Los adioses"

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Leevi Madetoja (compositor finlandés, 1887-1947)

Obertura para una comedia, op.53

Orquesta Sinfónica de Oulu, Finlandia / Rumon Gamba

Muzio Clementi

Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Donatella Failoni, piano

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2, para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor

Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas

Anneke Boeke, flauta dulce

Cseperke Falvay, chelo

Miklós Spányi, clave

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel



07.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

John Ireland

Sonata fantasía para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinet

Gwenneth Pryor, piano

Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº13 en re menor, K.173

Cuarteto Festetics

Bohuslav Martinu

Seis estudios para piano

Giorgio Koukl, piano

Ernst Eichner (compositor y fagotista alemán, 1740-1777)

Sinfonía en Re mayor, op.1 Nro.1

Orquesta Theresia / Vanni Moretto

09.00

Benjamin Britten

Doble concierto para violín, viola y orquesta en si menor

Baiba Skride, violín

Ivan Vukcevic, viola

Orquesta Sinfónica de la radio y Televisión de Viena / Marin Alsop



Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jed Wentz, flauta

Christiane Wuyts, clave

Phoebe Carrai, chelo

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142

Maria João Pires, piano

10.00

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

11.00

Los Caminos del Barroco

Luís Álvares Pinto (1719-1789)

Te Deum, a cuatro voces, violines, dos cornos y bajo continuo (reconstrucción de Jean-Christophe Frisch)

Música de las Luces / Jean-Christophe Frisch

Tradicional afro-brasileño (s.XVII)

Cumbé octavo tono, Gandum séptimo tono, Căozinho de Sofala y Sarambeque segundo tono

Ensamble Banza

Rogério Bauza, arreglos y dirección

Anónimo (s.XVII)

Al ver la gente de Angola, negro de Navidad a cinco

Ars Longa de La Habana / Teresa Paz

Juan Gutiérrez de Padilla

A siolo flasiquiyo, negrilla

La Capella Reial de Catalunia

Hespèrion XX / Jordi Savall

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

A la música, D.547

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Alfred Brendel, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para flauta, oboe y continuo en do menor, “Sanguíneo y melancólico”, Wq.161a

Solistas Rococó de Munich

Fernando Sor

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor (cadenza de Marco Fiorini)

Montserrat Cervera, violín

Orquesta de Cámara Catalana / Joan Arnau Pàmies

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Thomas Tellefsen

Tres piezas para chelo y piano, op.32

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Pablo Sarasate

Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

19.00

Johann Baptist Cramer

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

Antonio Lotti

Giuramento amoroso

Roberta Invernizzi, soprano

Sonia Prina, contralto

Ensamble Claudiana / Luca Pianca

20.00

La Gran Aldea (China)

Xian Xinghai

Concierto para piano y orquesta, “Río Amarillo”

Eileen Huang, piano

Orquesta Filarmónica de China Central / Hu Bing Xu

Tan-Dun

"Paraiso", de la Sinfonía 1997

Yo-Yo Ma, cello

Coro Infantil Yips

Ensamble de Campanas Imperiales de China

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Tan-Dun

Anónimo

La chica de ojos negros y El Río Olten

Eileen Huang, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Lita Spena

Cuatro preludios impresionistas

Florencia Zuloaga, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 1º de octubre de 2015

Claudio Alsuyet

Buenos Aires, muy lejos de los retratos

Andrés Spiller, oboe

Demir Lulja y Marta Rocca, violín

Marcela Magin, viola

Jorge Perez Tedesco, chelo

Julián Galay

Fragmentos, para piano

Horacio Lavandera, piano