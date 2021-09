Programación Martes 28 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Gene Krupa y Buddy Rich

Flying home

Idaho

Galactic

Funky bird

LaGaylia Frazier

When we say goodbye

Walkin’ after midnight

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Mijail Glinka

Vals en Sol mayor

Valery Kamishov, piano

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor, op.69

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana"

Lucia Popp, soprano

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Enrique Granados

El amor y la muerte y Epílogo, de la suite Goyescas, op.11

Alicia de Larrocha, piano

Mauro Giuliani

Capricho para guitarra en Do mayor, op.11

Reinbert Evers, guitarra

Benjamin Britten

Sonata para chelo y piano en Do mayor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Claude Debussy

"Iberia" de Imágenes, L.122, Nº2

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VII A

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810

András Schiff, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Louis Spohr

Cuarteto Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Fantasía finlandesa, op.88

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Dmitri Shostakovich

Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª

Nina Romanova, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano.

Eva Knardahl, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en do menor, op.3, Nº3

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Robert Fuchs

Seis piezas para violín y piano, op.74

Arnold Steinhardt, violín

Victor Steinhardt, piano

Charles Gounod

Sinfonía N°1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Leopold Godowsky

Danzas antiguas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta en mi menor, op.125

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Seiji Ozawa

John Ireland

“Sarnia”, tres piezas para piano

John Lenehan, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón