Programación Martes 28 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Joris Teepe

Homeland

Windswept

Jef Neve

Remorse

Sylvia Brooks

Catch 22

Your heart is black as night

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy

Cuadros de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violin

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin

Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3

Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin

Canción de cuna

Cuarteto Juilliard

07.00

Stanislaw Moniuszko

“Bajka, un cuento de hadas”, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de Cracovia / Roland Bader

Giuseppe Sammartini

Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1

Mónica Cosachov, clave

Camerata Bariloche

Felix Mendelssohn

Seis piezas para niños, op.72

Alicia Lastra, piano

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Ensamble Orquestal de París / David Stern

08.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº49 en fa menor, Hoboken 1, "La pasión"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla



Paul Viardot (compositor y violinista francés, 1857-1941)

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.5

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano



Mateo Flecha, el viejo

“Cumplido es nuestro deseo” y “Caminemos y veremos“, de la ensalada “La Negrina”

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)

Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”

Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble de Vientos Holliger

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesca Caccini

Dejadme aquí solo

Caterina Assandra

O quam suavis

María Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave / Jean Marc Aymes

Girolamo Frescobaldi

Si la brisa sopla siempre graciosa

Mariana Flores, soprano

Ensamble Clematis / Leonardo García Alarcón

Michel Lambert

Mi pastora es tierna y fiel

Cyril Auvity, tenor

Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié

Cuán virtuosa es Philis, aria de corte

Charles Daniels, tenor

Jacob Heringman, laúd

Matheo Romero

Romerico florido, folía a dos

Clematis

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Juan Hidalgo

¿Qué quiere Amor?

Francisco Fernández-Rueda, tenor

Ars Atlantica / Manuel Vilas

José Marín

De la Sierra Morena

Mercedes Hernández, soprano

Ars Atlantica / Manuel Vilas

John Eccles

A alegrarse todos

Catherine Bott, soprano

Anthony Pleeth, chelo

David Roblou, clave

Henry Purcell

Oh, soledad

Gérard Lesne

Il Seminario Musicale

John Blow

Bella Selina, inocente y libre

John Mark Ainsley, tenor

Paula Chateauneuf, guitarra

Timoty Robetts, virginal

Philipp Erlebach

Ten paciencia, espíritu atribulado, aria

Víctor Torres, barítono

Ensamble Stylus Fantasticus

Adam Hammerschmidt

El arte de los besos, canciones

Adam Krieger

El vino renano

Andreas Scholl, contratenor

Ensamble Instrumental

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Concierto para teclado N°7 en sol menor, BWV 1058

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica Columbia / Vladimir Goldschmann

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052

Alexandre Tharaud, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

András Schiff y Zoltán Kocsis, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº39 en Mi bemol mayor, K.543 (1788)

Orquesta de Cleveland / George Szell

Felipe Rodríguez

Sonata para piano N°13 en Fa mayor

Josep Maria Roger, fortepiano

Mauro Giuliani (1781-1819)

Gran dúo concertante para flauta y guitarra, op.52

Paul Meisen, flauta

Reinbert Evers, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional