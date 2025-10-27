Programación Martes 28 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Joris Teepe
Homeland
Windswept
Jef Neve
Remorse
Sylvia Brooks
Catch 22
Your heart is black as night
00.30
La Trasnoche Clásica
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº5, op.53
Vladimir Horowitz, piano
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst
Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Vincent D'Indy
Cuadros de viaje, op.33
Michael Schäfer, piano
06.00
Y la mañana va
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko
Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano
George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard
07.00
Stanislaw Moniuszko
“Bajka, un cuento de hadas”, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de Cracovia / Roland Bader
Giuseppe Sammartini
Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1
Mónica Cosachov, clave
Camerata Bariloche
Felix Mendelssohn
Seis piezas para niños, op.72
Alicia Lastra, piano
Albert Roussel
Pequeña suite para orquesta, op.39
Ensamble Orquestal de París / David Stern
08.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hoboken 1, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla
Paul Viardot (compositor y violinista francés, 1857-1941)
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.5
Reto Kuppel, violín
Wolfgang Manz, piano
Mateo Flecha, el viejo
“Cumplido es nuestro deseo” y “Caminemos y veremos“, de la ensalada “La Negrina”
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel
09.00
Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)
Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”
Cuarteto Dante
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano
10.00
Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos en Mi bemol mayor
Ensamble de Vientos Holliger
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesca Caccini
Dejadme aquí solo
Caterina Assandra
O quam suavis
María Cristina Kiehr, soprano
Concerto Soave / Jean Marc Aymes
Girolamo Frescobaldi
Si la brisa sopla siempre graciosa
Mariana Flores, soprano
Ensamble Clematis / Leonardo García Alarcón
Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade
Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd
Matheo Romero
Romerico florido, folía a dos
Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Juan Hidalgo
¿Qué quiere Amor?
Francisco Fernández-Rueda, tenor
Ars Atlantica / Manuel Vilas
José Marín
De la Sierra Morena
Mercedes Hernández, soprano
Ars Atlantica / Manuel Vilas
John Eccles
A alegrarse todos
Catherine Bott, soprano
Anthony Pleeth, chelo
David Roblou, clave
Henry Purcell
Oh, soledad
Gérard Lesne
Il Seminario Musicale
John Blow
Bella Selina, inocente y libre
John Mark Ainsley, tenor
Paula Chateauneuf, guitarra
Timoty Robetts, virginal
Philipp Erlebach
Ten paciencia, espíritu atribulado, aria
Víctor Torres, barítono
Ensamble Stylus Fantasticus
Adam Hammerschmidt
El arte de los besos, canciones
Adam Krieger
El vino renano
Andreas Scholl, contratenor
Ensamble Instrumental
12.00
El Clásico del Mediodía
Johann Sebastian Bach
Concierto para teclado N°7 en sol menor, BWV 1058
Glenn Gould, piano
Orquesta Sinfónica Columbia / Vladimir Goldschmann
Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052
Alexandre Tharaud, piano
Les Violons du Roy / Bernard Labadie
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060
András Schiff y Zoltán Kocsis, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº39 en Mi bemol mayor, K.543 (1788)
Orquesta de Cleveland / George Szell
Felipe Rodríguez
Sonata para piano N°13 en Fa mayor
Josep Maria Roger, fortepiano
Mauro Giuliani (1781-1819)
Gran dúo concertante para flauta y guitarra, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional