PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

27/10/2025

Programación Martes 28 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Joris Teepe
Homeland
Windswept

Jef Neve
Remorse

Sylvia Brooks
Catch 22
Your heart is black as night

00.30
La Trasnoche Clásica

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº5, op.53
Vladimir Horowitz, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga

Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy
Cuadros de viaje, op.33
Michael Schäfer, piano

06.00
Y la mañana va

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard

07.00

Stanislaw Moniuszko
“Bajka, un cuento de hadas”, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de Cracovia / Roland Bader

Giuseppe Sammartini
Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1
Mónica Cosachov, clave
Camerata Bariloche

Felix Mendelssohn
Seis piezas para niños, op.72
Alicia Lastra, piano

Albert Roussel
Pequeña suite para orquesta, op.39
Ensamble Orquestal de París / David Stern

08.00

Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hoboken 1, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Paul Viardot (compositor y violinista francés, 1857-1941)
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.5
Reto Kuppel, violín
Wolfgang Manz, piano

Mateo Flecha, el viejo
“Cumplido es nuestro deseo” y “Caminemos y veremos“, de la ensalada “La Negrina”
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)
Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”
Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos en Mi bemol mayor
Ensamble de Vientos Holliger

Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00
Los Caminos del Barroco

Francesca Caccini
Dejadme aquí solo
Caterina Assandra
O quam suavis
María Cristina Kiehr, soprano
Concerto Soave / Jean Marc Aymes

Girolamo Frescobaldi
Si la brisa sopla siempre graciosa
Mariana Flores, soprano
Ensamble Clematis / Leonardo García Alarcón

Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd

Matheo Romero
Romerico florido, folía a dos
Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Juan Hidalgo
¿Qué quiere Amor?
Francisco Fernández-Rueda, tenor
Ars Atlantica / Manuel Vilas

José Marín
De la Sierra Morena
Mercedes Hernández, soprano
Ars Atlantica / Manuel Vilas

John Eccles
A alegrarse todos
Catherine Bott, soprano
Anthony Pleeth, chelo
David Roblou, clave

Henry Purcell
Oh, soledad
Gérard Lesne
Il Seminario Musicale

John Blow
Bella Selina, inocente y libre
John Mark Ainsley, tenor
Paula Chateauneuf, guitarra
Timoty Robetts, virginal

Philipp Erlebach
Ten paciencia, espíritu atribulado, aria
Víctor Torres, barítono
Ensamble Stylus Fantasticus

Adam Hammerschmidt
El arte de los besos, canciones
Adam Krieger
El vino renano
Andreas Scholl, contratenor
Ensamble Instrumental

12.00
El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach
Concierto para teclado N°7 en sol menor, BWV 1058
Glenn Gould, piano
Orquesta Sinfónica Columbia / Vladimir Goldschmann

Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052
Alexandre Tharaud, piano
Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060
András Schiff y Zoltán Kocsis, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº39 en Mi bemol mayor, K.543 (1788)
Orquesta de Cleveland / George Szell

Felipe Rodríguez
Sonata para piano N°13 en Fa mayor
Josep Maria Roger, fortepiano

Mauro Giuliani (1781-1819)
Gran dúo concertante para flauta y guitarra, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional