Programación Martes 28 de Junio

Martes 28-06-2022

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Kenichi Tsunoda Big Band

Moanin

I'm getting sentimental over you

I left my heart in San Francisco

Bárbara Legato

Nueva Noviembre

Oración al mar

Sony Holland

You’re always with somebody new

I’ll lead the way

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1, op.5

Martha Argerich, piano;

Alexandre Rabinovitch, piano

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº2 en do sostenido menor, op.129

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Heinrich Herzogenberg

Trío para corno, oboe y piano en re mayor, op.61

Ingo Goritzky, oboe;

Barry Tuckwell, corno;

Ricardo Requejo, piano

Claude Debussy

Preludios para piano. Segundo libro, L.123

Claudio Arrau, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36.

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de la ópera Mascarada

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín, cuerdas y continuo Nº8 en Sol mayor

Iona Brown, violín y dirección

Academy of St.Martin in the Fields

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

08.00

Camille Saint Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op.póstumo

Musica Camerata de Montreal

John Marsh (compositor inglés, 1752-1828)

Sinfonía Nº6 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Girolamo Frescobaldi

Partita para clave sobre el aria de la Romanesca

Scott Ross, clave

09.00

Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Giuseppe Verdi

“Era piú calmo?...”, del Acto IV de la ópera Otello

Renée Fleming, soprano.

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Josef Suk

Cuatro piezas del 1er.libro de “Cosas vividas y soñadas”, op.30

Margaret Fingerhut, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, "Kegelstatt"

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Christopher Hogwood

John Field

Nocturno Nº16 en Fa mayor

Mícéal O'Rourke, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón