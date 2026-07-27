Programación Martes 28 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Andre Previn
Stompin’at the Savoy
Satin doll
Albins Alpin Quartet
Widderfeld
Ruessiflue
Lili K
Pour some shuga
Forgive me
00.30
La Trasnoche Clásica
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
Manuel de Falla
Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquesta
Daniel Barenboim, piano
Orquesta Sinfonica de Chicago / Plácido Domingo
Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor;
Julius Drake, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299
James Galway, flauta;
Marisa Robles, arpa
Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner
Zdenek Fibich
Sinfonía Nº1 en Fa mayor, op.17
Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en mi menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Krystian Zimerman, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Heinrich Franz von Biber
Balleti Lamentabili a cuatro partes
La Follia Salzburg
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23
Hakon Austbo, piano
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Otto Kérstesz, chelo
Nuevo Cuarteto Budapest
07.00
Y la mañana va
11.00
Los Caminos del Barroco
Gaspar Sanz
“Pasacalles por el segundo tono”, del tratado Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española
Hopkinson Smith, guitarra barroca
Juan de Arañés
Chacona A la vida bona
La Capella Reial de Catalunya
Hespérion XXI / Jordi Savall.
Juan Blas de Castro
Desde las torres del alma, tono humano
Montserrat Figueras, soprano
Hespèrion XX /Jordi Savall
Juan Blas de Castro
Ánsares y Menga, tono humano con text de Luis de Góngora
Vandalia y Ars Atlántica
Juan Hidalgo
“Noble en Tracia naciste”, jácara de la ópera Celos aun del aire matan (1660)
Judith Malafronte, soprano
The Newbery Consort / Mary Springfels
Juan Hidalgo
“Dos zagales venían”, tonada de la ópera Celos aun del aire matan
Ana Quintans, soprano
Victoire Bunel, mezzosoprano
David Tricou y Serge Goubioud
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Carlos Patiño
Celebrando a Nuestra Señor. Villancico general a doble coro y bajo continuo
Matizada flor de campo. Villancico a la Virgen a cuatro voces y bajo continuo
Coro de Cámara de la Schola Cantorum de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias / Emilio Tabraue
Instrumentistas Independientes con Instrumentos de Época
Carlos Patiño
Si tus rayos me siguen, villancico a cuatro al Santísimo Sacramento
La Grande Chapelle / Albert Recassens
Mateo Romero (atrib.)
Soberana María, villancico a tres voces
La Colombina
12.00
Al Mediodía
Maurice Emmannuel
Sonata para flauta, clarinete y piano
Ensamble Stanislas
Sergei Prokofiev
Pedro y el lobo, op.67, cuento sinfónico
Alfredo Alcón, narrador
Ensamble Musical de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón
Niccolò Paganini
Sonata en La mayor para violín y guitarra, de la colección Centone di sonate, op.64, N°6
Fabio Biondi violín
Giangiacomo Pinardo, guitarra
Johann Strauss II
Nueva polca pizzicato, op.449
Orquesta Filarmónica de Viena / Willi Boskovsky
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Antonio Sarrier
Sinfonía en Re mayor
Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco
Louis Spohr
Trío N°4 en Mi bemol mayor, op.133 (1846)
Trío Ravensburg
Marianne Martines
Obertura en Do mayor
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Antonio Salieri
“Quando più irato freme”, de la ópera L’Europa riconosciuta
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Isaac Albeniz
Suite española, op.47
Ricardo Requejo, piano
19.00
Carl Friedrich Abel
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.6, Nº2
Karl Kaiser, flauta
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Hugo Alfvén
Una leyenda del Archipiélago, op.20
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
20.00
Momentos Musicales
Gustav Holst
Suite para banda militar Nº2 en Fa mayor, op.28, Nº2
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
François Couperin
Concierto Real Nº4
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº15 en Re mayor, op.28, "Pastoral"
Bruno Gelber, piano
21.00
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Benjamin Britten
Obertura de la opereta “Paul Bunyan”, op.17
Orquesta Sinfónica de Londres / Steuart Bedford
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts
22.00
Complemento musical
Erik Satie
Gnossienne Nº1
Gnossienne Nº2
Gnossienne Nº3
Gnossienne Nº4
Alexandre Tharaud, piano
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Alban Berg
François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº11
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
23.00
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich
Robert Schumann
Las danzas de la cofradía de David para piano, op.6
Murray Perahia, piano